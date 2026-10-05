Bộ Y tế ban hành danh mục 58 bệnh hiểm nghèo áp dụng với sĩ quan Quân đội nghỉ hưu

Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Thứ trưởng Thường trực Bộ Y tế, TS.BS Vũ Mạnh Hà vừa ký ban hành Thông tư quy định danh mục 58 bệnh hiểm nghèo làm cơ sở để thực hiện chế độ, chính sách đối với sĩ quan Quân đội nghỉ hưu.

Theo đó, tại phụ lục ban hành kèm theo Thông tư 37, trong danh mục bao gồm các nhóm bệnh về tiêu hóa, hô hấp, thận, xương khớp, thần kinh, bệnh tự miễn, nhiễm nấm, thương tích, tim mạch,... và các điều kiện đi cùng.

Một số bệnh đáng chú ý gồm đái tháo đường có biến chứng (tổn thương đáy mắt, giảm thị lực nặng; suy thận giai đoạn IV, V; suy tim giai đoạn III, IV; đột quỵ não; tổn thương mạch máu nặng hoặc các biến chứng nặng khác cần người giúp đỡ); xơ gan (giai đoạn mất bù, có biến chứng chảy máu tiêu hóa, giãn vỡ tĩnh mạch thực quản, hội chứng não gan hoặc suy kiệt);

Nhóm bệnh lý u ác tính (mã ICD-10 từ C00 đến C97 và từ D00 đến D09) giai đoạn tiến triển hoặc di căn, đang điều trị chăm sóc giảm nhẹ, kèm tình trạng suy kiệt nặng được xếp vào danh mục.

Danh sách các bệnh có mã từ C00 đến C97 gồm các bệnh như u ác thanh quản, u ác của não, u ác của tuyến giáp, u ác của phế quản và phổi...

Một số bệnh đáng chú ý khác gồm xơ gan giai đoạn mất bù, có biến chứng chảy máu tiêu hóa, giãn vỡ tĩnh mạch thực quản, hội chứng não gan hoặc suy kiệt; viêm tụy mạn tính tái phát nhiều lần gây suy kiệt; lupus ban đỏ hệ thống có biến chứng, không đáp ứng điều trị thường quy; lao đa kháng thuốc; hội chứng thận hư kháng thuốc và trường hợp phải lọc máu ngoài thận...

Chi tiết danh mục 58 bệnh. Ảnh chụp màn hình

Danh mục cũng có bệnh Alzheimer gây mất trí nhớ hoàn toàn ở người già, phải có người phục vụ; bệnh Parkinson (giai đoạn muộn, phụ thuộc người chăm sóc); bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính giai đoạn rất nặng, có biến chứng tâm phế mạn hoặc phải thở ôxy dài hạn; bệnh bụi phổi có biến chứng xơ phổi...

Một số bệnh nhiễm nấm nghiêm trọng như bệnh do nấm mucor có di chứng (nấm đen), nấm phổi mạn tính do aspergillus gây suy giảm chức năng thông khí phổi mức độ nặng cũng thuộc danh mục.

Ngoài ra còn có viêm cột sống dính khớp; loãng xương kèm gãy xương bệnh lý gây hạn chế vận động hoặc phải phẫu thuật; thương tích nặng phải cắt cụt chi; di chứng bỏng gây hạn chế hô hấp mức độ nặng hoặc phải cắt cụt chi...

Danh mục 58 bệnh này là căn cứ thực hiện các chế độ đối với sĩ quan Quân đội nghỉ hưu, gồm an điều dưỡng, chăm sóc khi mắc bệnh hiểm nghèo, chế độ thông tin và hỗ trợ tang lễ khi từ trần theo Nghị định 343/2025/NĐ-CP.

Tuy nhiên, không phải mọi trường hợp được chẩn đoán u ác tính đều thuộc diện bệnh hiểm nghèo theo danh mục. Điều kiện được quy định cụ thể là bệnh ở giai đoạn tiến triển hoặc di căn, đang điều trị chăm sóc giảm nhẹ, kèm tình trạng suy kiệt nặng.

Như vậy, với nhóm u ác tính, việc xác định bệnh hiểm nghèo không chỉ căn cứ vào tên bệnh mà còn phải xem xét giai đoạn, tình trạng điều trị và mức độ suy kiệt theo điều kiện của danh mục.

Ung thư cũng xuất hiện trong điều kiện của một bệnh khác. Với viêm da cơ - viêm đa cơ, danh mục quy định bệnh thuộc diện này khi có tổn thương nội tạng hoặc ung thư kèm theo.

Theo Nghị định 343/2025/NĐ-CP của Chính phủ, sĩ quan Quân đội nghỉ hưu nếu mắc một trong các bệnh thuộc Danh mục bệnh hiểm nghèo do Bộ trưởng Bộ Y tế quy định thì được khám giám định bệnh hiểm nghèo. Nếu được Hội đồng giám định y khoa có thẩm quyền theo quy định của Bộ Quốc phòng kết luận mắc bệnh hiểm nghèo, sĩ quan được hưởng các chế độ, chính sách theo quy định. Trong đó, hằng quý được hỗ trợ bằng 2 lần mức lương cơ sở. Thời điểm hưởng hỗ trợ được tính từ quý mà Hội đồng giám định y khoa kết luận mắc bệnh hiểm nghèo. Khi đang hưởng chế độ, nếu thuộc trường hợp phải dừng hưởng theo quy định, việc dừng thực hiện từ quý tiếp theo liền kề. Nghị định 343/2025/NĐ-CP được ban hành ngày 28.12.2025 và có hiệu lực từ ngày 1.1.2026. Nghị định quy định các chính sách đối với sĩ quan Quân đội nghỉ hưu, trong đó có chế độ chăm sóc khi mắc bệnh hiểm nghèo. Điểm cần lưu ý là việc mắc một bệnh có tên trong danh mục chưa đồng nghĩa ngay với việc được hưởng hỗ trợ. Người mắc bệnh còn phải được khám giám định và được Hội đồng giám định y khoa có thẩm quyền kết luận mắc bệnh hiểm nghèo theo quy định.