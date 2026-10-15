Bộ Y tế bãi bỏ 5 thủ tục hành chính nội bộ về Thi đua, khen thưởng

Uỷ viên Dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Thứ trưởng Thường trực Bộ Y tế Vũ Mạnh Hà vừa ký ban hành quyết định về việc công bố thủ tục hành chính nội bộ lĩnh vực Thi đua, khen thưởng thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Y tế.

Thủ tục hành chính nội bộ lĩnh vực Thi đua, khen thưởng

Về thủ tục hành chính nội bộ giữa các cơ quan hành chính nhà nước:

Về thủ tục hành chính nội bộ thực hiện tại Bộ Y tế:

Danh mục thủ tục hành chính nội bộ thực hiện tại Bộ Y tế bị bãi bỏ

Bộ Y tế bãi bỏ các thủ tục hành chính về lĩnh vực thi đua, khen thưởng được công bố tại Quyết định số 1490/QĐ-BYT ngày 5/5/2025 của Bộ Y tế về việc công bố thủ tục hành chính nội bộ trong hệ thống hành chính nhà nước thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Bộ Y tế.