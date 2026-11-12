Bộ Xây dựng yêu cầu thi công cuốn chiếu, điều chuyển khối lượng để 'cứu' tiến độ QL2

Có mặt bằng, nhà thầu vẫn chưa huy động đầy đủ máy móc thi công

Bộ Xây dựng vừa gửi văn bản chỉ đạo Ban QLDA Hàng hải và Đường thủy (chủ đầu tư) đẩy nhanh tiến độ triển khai dự án cải tạo, mở rộng QL2 đoạn Vĩnh Yên - Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.

Thi công mở rộng QL2 Phú Thọ. (Ảnh: Bích Huệ, chụp tháng 8/2026).

Bộ Xây dựng cho biết, theo kế hoạch, dự án cải tạo, mở rộng QL2 đoạn Vĩnh Yên - Việt Trì phải hoàn thành trong tháng 1/2027. Song, tiến độ triển khai chậm do dự án chậm bàn giao mặt bằng và các đơn vị chưa quyết liệt tổ chức thi công.

Thực tế trên công trường, một số đoạn tuyến địa phương đã bàn giao mặt bằng, tuy nhiên một số nhà thầu chưa huy động đầy đủ máy móc, thiết bị, nhân lực... để triển khai.

Bảo đảm kế hoạch hoàn thành dự án, Bộ Xây dựng yêu cầu Ban QLDA Hàng hải và Đường thủy thông báo với chính quyền địa phương, cơ quan chủ quản các công trình hạ tầng kế hoạch thi công chi tiết theo từng mũi thi công để địa phương triển khai công tác GPMB, di dời hạ tầng kỹ thuật.

Trong tổ chức triển khai thi công, chủ đầu tư phải chỉ đạo các nhà thầu khẩn trương tập trung máy móc, thiết bị, nhân lực, tài chính... tranh thủ thời tiết thuận lợi để thi công ngay các đoạn tuyến đã được bàn giao mặt bằng; chủ động huy động nguồn lực để thi công đồng bộ, kịp thời với tiến độ bàn giao phần mặt bằng còn lại.

Đối với các hạng mục là "đường găng" tiến độ (hạng mục đóng vai trò quyết định tiến độ của dự án - PV) như: Thi công giếng cát do Công ty CP Xây lắp và cơ khí Phương Nam thực hiện; thi công 3 cầu: Bãi Loan, cầu Kiệu Thượng Lạp do Công ty TNHH Kinh doanh và xây dựng Thành Hưng thực hiện; thi công hệ thống thoát nước dọc, cống thoát nước ngang do Công ty TNHH Phúc Thành An thực hiện; thi công nền đường Công ty CP Xây dựng đê kè và phát triển nông thôn Hải Dương thực hiện, chủ đầu tư phải yêu cầu các nhà thầu tăng thêm mũi hoặc dây chuyền thi công, làm thêm ca đẩy nhanh tiến độ.

Các nhà thầu cũng cần nghiên cứu giải pháp rút ngắn tiến độ xử lý đất yếu, đảm bảo hoàn thành theo tiến độ chung của dự án.

Chủ đầu tư đồng thời được giao trách nhiệm lập kế hoạch, tiến độ thi công theo tuần/tháng đối với từng hạng mục công trình, từng mũi thi công; Tổ chức thi công cuốn chiếu, dứt điểm từng hạng mục công việc, hạn chế ảnh hưởng đến người dân.

Đánh giá tiến độ thi công hàng tuần, đặt quản lý chất lượng lên hàng đầu

Lưu ý trường hợp các nhà thầu không khẩn trương, không tích cực triển khai thi công để đáp ứng tiến độ theo yêu cầu, không thực hiện đúng theo nghĩa vụ và trách nhiệm của hợp đồng, Bộ Xây dựng chỉ đạo chủ đầu tư kiên quyết xử lý nghiêm theo quy định của hợp đồng, nghiên cứu cắt giảm, điều chuyển khối lượng giữa các nhà thầu, đảm bảo đáp ứng tiến độ hoàn thành dự án theo yêu cầu.

"Công tác quản lý chất lượng phải đặt lên hàng đầu, kiên quyết không đánh đổi chất lượng lấy tiến độ, bảo đảm an toàn lao động, an toàn giao thông, vệ sinh môi trường theo quy định", văn bản nêu rõ.

Về phía tư vấn giám sát, yêu cầu Bộ Xây dựng đặt ra là phải đánh giá tiến độ thi công của nhà thầu hàng tuần, kịp thời có văn bản cảnh báo (nếu nhà thầu vi phạm); Kiểm soát chặt chẽ công tác huy động máy móc, thiết bị, nhân lực của các nhà thầu; kiên quyết loại bỏ, đưa ra khỏi công trường các vật liệu không đảm bảo chất lượng, không đáp ứng yêu cầu kỹ thuật; kịp thời báo cáo, đề xuất phương án xử lý đối với các vấn đề phát sinh, điều chỉnh thiết kế trong quá trình thi công.

Tư vấn thiết kế có trách nhiệm thực hiện nghiêm nhiệm vụ giám sát tác giả theo quy định và điều kiện của hợp đồng; kịp thời xử lý các vấn đề kỹ thuật trong quá trình thi công, các điều chỉnh thiết kế (nếu có) để phù hợp với điều kiện thi công thực tế, đảm bảo kinh tế - kỹ thuật và ổn định công trình.

Đặc biệt quan tâm đến công tác giải ngân, Bộ Xây dựng giao chủ đầu tư chỉ đạo nhà thầu và các đơn vị liên quan khẩn trương lập hồ sơ nghiệm thu, thanh toán ngay khi có khối lượng hoàn thành theo quy định, đáp ứng tiến độ giải ngân theo kế hoạch đăng ký.

Dự án cải tạo, mở rộng QL2 đoạn Vĩnh Yên - Việt Trì, tỉnh Vĩnh Phúc (nay là tỉnh Phú Thọ) có chiều dài hơn 11km, được nâng cấp, mở rộng đạt tiêu chuẩn đường cấp III đồng bằng, quy mô 4 - 6 làn xe, tốc độ thiết kế 80km/h. Tổng mức đầu tư hơn 1.258 tỷ đồng.