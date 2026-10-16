Bộ Xây dựng yêu cầu siết quản lý đối tượng được giảm phí tại các trạm BOT

Bộ Xây dựng vừa có văn bản đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án BOT khẩn trương rà soát việc thực hiện chính sách giảm giá dịch vụ sử dụng đường bộ tại các trạm thu phí thuộc phạm vi quản lý.

Động thái này nhằm bảo đảm việc thu phí đúng quy định, công khai, minh bạch, đúng đối tượng; ngăn ngừa thất thoát doanh thu của các dự án BOT và hạn chế nguy cơ phát sinh mất an ninh, trật tự tại địa phương.

Bộ Xây dựng yêu cầu rà soát đối tượng được giảm phí, đối chiếu dữ liệu dân cư, bảo đảm chính sách được áp dụng đúng phạm vi (Ảnh minh họa).

Đối chiếu dữ liệu dân cư, xác định đúng đối tượng giảm phí

Theo Bộ Xây dựng, việc giảm giá dịch vụ sử dụng đường bộ đối với phương tiện trong phạm vi từ 5 - 10km xung quanh trạm thu phí đã được thống nhất về chủ trương tại Văn bản số 11519 ngày 11/10/2017 của Bộ GTVT (nay là Bộ Xây dựng).

Chính sách này nhằm hài hòa lợi ích giữa Nhà nước, nhà đầu tư và người dân sinh sống quanh trạm thu phí, đồng thời góp phần bảo đảm hoạt động thu phí ổn định, công khai, minh bạch.

Tuy nhiên, quá trình triển khai đã phát sinh những bất cập trong việc xác nhận, quản lý đối tượng thụ hưởng, đặc biệt đối với các doanh nghiệp vận tải hoặc đơn vị sở hữu số lượng phương tiện lớn.

Để khắc phục tình trạng này, Bộ Xây dựng đề nghị UBND các tỉnh, thành phố chỉ đạo chính quyền địa phương, cơ quan chức năng phối hợp với nhà đầu tư, doanh nghiệp BOT kiểm tra, rà soát danh sách phương tiện thuộc diện được giảm giá dịch vụ sử dụng đường bộ.

Việc rà soát phải gắn với đối chiếu thông tin chủ phương tiện thuộc phạm vi được giảm giá với thông tin công dân trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, qua đó xác định chính xác đối tượng và phạm vi áp dụng chính sách.

Quá trình thực hiện phải tuân thủ chủ trương tại Văn bản số 11519 và hướng dẫn của Cục Đường bộ Việt Nam tại Văn bản số 3144 ngày 8/7/2025.

Xử lý nghiêm hành vi lợi dụng chính sách để trục lợi

Một trong những yêu cầu đáng chú ý của Bộ Xây dựng là kiên quyết xử lý theo thẩm quyền các hành vi vi phạm pháp luật về giá, lợi dụng chính sách giảm giá dịch vụ sử dụng đường bộ hoặc xác nhận, thực hiện miễn, giảm giá không đúng đối tượng.

Đối với những trường hợp có dấu hiệu lợi dụng chính sách để trục lợi, cơ quan chức năng cần xác minh đến cùng. Nếu vi phạm có tính chất hệ thống, gây thiệt hại lớn, cần chuyển cơ quan chức năng xem xét, xử lý theo quy định.

Bộ Xây dựng cũng yêu cầu các nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án BOT khẩn trương rà soát việc thực hiện chính sách miễn, giảm giá tại các trạm thu phí thuộc phạm vi quản lý, tập trung kiểm tra danh sách phương tiện được hưởng chính sách, bảo đảm tuân thủ quy định hiện hành.

Đáng chú ý, các nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án BOT phải chịu trách nhiệm toàn diện trước pháp luật về việc thu đúng, thu đủ phí dịch vụ sử dụng đường bộ tại các trạm thu phí do mình quản lý. Các hành vi lợi dụng chính sách hoặc xác nhận, thực hiện miễn, giảm phí không đúng đối tượng đều bị nghiêm cấm.

Bên cạnh yêu cầu tăng cường kiểm tra, Bộ Xây dựng đề nghị chính quyền địa phương tiếp tục tuyên truyền về chính sách thu phí dịch vụ sử dụng đường bộ, tạo điều kiện thuận lợi cho chủ phương tiện khi đi qua trạm thu phí; đồng thời hỗ trợ các nhà đầu tư, doanh nghiệp BOT bảo đảm an ninh, trật tự tại các trạm.

Việc rà soát, chấn chỉnh thực hiện chính sách giảm phí BOT được đặt ra nhằm bảo đảm quyền lợi của người dân thuộc diện thụ hưởng, đồng thời nâng cao tính minh bạch trong tổ chức thu phí và bảo vệ doanh thu hợp pháp của các dự án.