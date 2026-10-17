Bộ Xây dựng yêu cầu rà soát việc giảm phí BOT, xử lý hành vi trục lợi

Bộ Xây dựng vừa có văn bản đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án BOT khẩn trương rà soát việc thực hiện chính sách giảm giá dịch vụ sử dụng đường bộ tại các trạm thu phí thuộc phạm vi quản lý.

Việc rà soát nhằm bảo đảm chính sách được thực hiện đúng đối tượng, đúng quy định; tăng cường tính công khai, minh bạch trong hoạt động thu phí, đồng thời hạn chế nguy cơ thất thoát doanh thu của các dự án BOT và phát sinh vấn đề về an ninh, trật tự tại địa phương.

Đối chiếu dữ liệu dân cư để xác định đúng đối tượng được giảm phí

Theo Bộ Xây dựng, chủ trương giảm giá dịch vụ sử dụng đường bộ đối với phương tiện trong phạm vi từ 5–10km xung quanh trạm thu phí đã được thống nhất tại Văn bản số 11519 ngày 11/10/2017 của Bộ Giao thông vận tải (nay là Bộ Xây dựng).

Chính sách được triển khai nhằm hài hòa lợi ích giữa Nhà nước, nhà đầu tư và người dân sinh sống quanh trạm thu phí. Tuy nhiên, quá trình thực hiện phát sinh những bất cập trong việc xác nhận, quản lý đối tượng thụ hưởng, đặc biệt đối với doanh nghiệp vận tải hoặc đơn vị sở hữu số lượng phương tiện lớn.

Để chấn chỉnh việc thực hiện chính sách, Bộ Xây dựng đề nghị UBND các tỉnh, thành phố chỉ đạo chính quyền địa phương và cơ quan chức năng phối hợp với nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án BOT kiểm tra, rà soát danh sách phương tiện thuộc diện được giảm giá dịch vụ sử dụng đường bộ.

Việc rà soát phải gắn với đối chiếu thông tin chủ phương tiện thuộc phạm vi được giảm giá với thông tin công dân trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Qua đó, các cơ quan liên quan xác định chính xác đối tượng, phạm vi áp dụng chính sách, hạn chế tình trạng xác nhận hoặc thực hiện giảm giá không đúng quy định.

Bộ Xây dựng đề nghị các địa phương phối hợp với nhà đầu tư BOT rà soát phương tiện được giảm phí, đối chiếu dữ liệu dân cư và xử lý các trường hợp vi phạm. (Ảnh minh hoạ)

Xử lý hành vi lợi dụng chính sách giảm phí để trục lợi

Bộ Xây dựng yêu cầu các địa phương xử lý theo thẩm quyền những hành vi vi phạm pháp luật về giá, lợi dụng chính sách giảm giá dịch vụ sử dụng đường bộ hoặc xác nhận, thực hiện miễn, giảm giá không đúng đối tượng.

Đối với trường hợp có dấu hiệu lợi dụng chính sách để trục lợi, cơ quan chức năng cần xác minh, làm rõ. Nếu phát hiện vi phạm có tính chất hệ thống, gây thiệt hại lớn, cần chuyển cơ quan có thẩm quyền xem xét, xử lý theo quy định.

Bên cạnh đó, các nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án BOT được yêu cầu khẩn trương rà soát việc thực hiện chính sách miễn, giảm giá tại các trạm thu phí thuộc phạm vi quản lý, tập trung kiểm tra danh sách phương tiện được hưởng chính sách và bảo đảm tuân thủ quy định hiện hành.

Bộ Xây dựng nhấn mạnh trách nhiệm của nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án BOT trong việc tổ chức thu đúng, thu đủ giá dịch vụ sử dụng đường bộ tại các trạm do mình quản lý. Các hành vi lợi dụng chính sách hoặc xác nhận, thực hiện miễn, giảm giá không đúng đối tượng đều bị nghiêm cấm.

Bộ Xây dựng cũng đề nghị chính quyền địa phương tiếp tục tuyên truyền về chính sách thu phí dịch vụ sử dụng đường bộ, tạo điều kiện thuận lợi cho chủ phương tiện khi đi qua trạm thu phí; đồng thời phối hợp, hỗ trợ nhà đầu tư và doanh nghiệp BOT bảo đảm an ninh, trật tự tại các trạm.

Việc rà soát nhằm bảo đảm người dân thuộc diện thụ hưởng được áp dụng chính sách theo đúng quy định, đồng thời tăng cường tính minh bạch trong tổ chức thu phí và bảo vệ doanh thu hợp pháp của các dự án BOT.