Bộ Xây dựng yêu cầu rà soát tiến độ chuẩn bị khai thác sân bay Long Thành

Phối cảnh sân bay Long Thành. Ảnh: ACV

Bộ Xây dựng vừa có văn bản gửi Cục Hàng không Việt Nam và Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) về công tác chuẩn bị đưa Cảng hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 1 vào khai thác.

Theo đó, Bộ yêu cầu ACV khẩn trương phối hợp với Cục Hàng không Việt Nam và các cơ quan thuộc bộ, ngành, địa phương liên quan xây dựng kế hoạch, phương án tổ chức vận hành, khai thác sân bay. Công tác chuẩn bị phải bảo đảm an ninh, an toàn, tính khả thi, hiệu quả, đáp ứng tiến độ và yêu cầu của Chính phủ.

ACV được yêu cầu rà soát, đánh giá tiến độ thực hiện và hoàn thành các gói thầu, hạng mục công trình; kiểm tra các điều kiện cần thiết và kế hoạch chuẩn bị đưa sân bay vào vận hành. Các nội dung này phải bảo đảm đồng bộ với công tác nghiệm thu, hoàn thiện thủ tục pháp lý, cấp phép và chấp thuận chuyên ngành hàng không theo quy định.

Bộ Xây dựng cũng yêu cầu gắn công tác chuẩn bị khai thác với kết quả đánh giá Chương trình vận hành thử (ORAT) và kế hoạch tổ chức khai thác thực tế.

Đối với Cục Hàng không Việt Nam, Bộ giao tiếp tục phối hợp, hỗ trợ và hướng dẫn ACV cùng các cơ quan, đơn vị liên quan hoàn thiện điều kiện, thủ tục đưa sân bay vào khai thác. Cục có trách nhiệm rà soát, đánh giá kế hoạch và phương án tổ chức vận hành, khai thác do ACV báo cáo, gửi kết quả về Bộ Xây dựng trước ngày 18/11 để phục vụ cuộc họp kiểm điểm công tác chuẩn bị khai thác trong tháng 11/2026.

Song song với công tác chuẩn bị tại sân bay, Cục Kinh tế - Quản lý đầu tư xây dựng và Cục Đường bộ Việt Nam được giao phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan kiểm tra, đôn đốc tiến độ các dự án đường cao tốc, nâng cấp quốc lộ và đường tỉnh kết nối với sân bay Long Thành.

Mục tiêu là bảo đảm giao thông thuận lợi, không xảy ra ùn tắc khi sân bay đi vào khai thác.

Trước đó, ACV đã báo cáo Cục Hàng không Việt Nam phương án tổ chức đưa Cảng hàng không quốc tế Long Thành vào khai thác từ 0h ngày 24/12 (giờ địa phương).

Theo phương án khai thác giai đoạn đầu, ACV dự kiến tổ chức tối đa khoảng 366 chuyến bay mỗi tuần, gồm 322 chuyến nội địa và 44 chuyến quốc tế.

Trong giai đoạn đầu, các hãng hàng không trong nước dự kiến từng bước chuyển hoạt động khai thác sang sân bay mới. Vietnam Airlines dự kiến khai thác đường bay Long Thành - Hà Nội cùng một số đường bay quốc tế; Vietjet Air dự kiến khai thác các đường bay nội địa kết nối Long Thành với những trung tâm kinh tế, du lịch lớn trên cả nước.

Việc phân bổ chuyến bay và tổ chức khai thác đang được các cơ quan quản lý, đơn vị khai thác sân bay và hãng hàng không phối hợp xây dựng trên cơ sở tham số điều phối lượt cất, hạ cánh (slot), kế hoạch khai thác giữa hai sân bay Tân Sơn Nhất và Long Thành, đồng thời tuân thủ các quy định, hiệp định hàng không quốc tế và điều kiện khai thác thực tế.