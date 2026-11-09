Bộ Xây dựng yêu cầu phân luồng từ xa, không để xảy ra thiệt hại do mưa lũ

Chủ động phân luồng, không để người và phương tiện đi vào khu vực nguy hiểm

Chủ động ứng phó, khắc phục hậu quả mưa lũ, Bộ Xây dựng vừa ban hành công điện yêu cầu các cơ quan, đơn vị trực thuộc và Sở Xây dựng các địa phương khu vực Trung Bộ triển khai đồng bộ các giải pháp phòng ngừa, ứng phó với mưa lớn, lũ, ngập lụt, lũ quét và sạt lở đất.

Bộ Xây dựng yêu cầu các đơn vị chuyên môn và Sở Xây dựng các tỉnh Trung Bộ kích hoạt ngay phương án ứng phó mưa lũ, ngập lụt, sạt lở, đảm bảo an toàn giao thông và hạ tầng công trình (Ảnh minh hoạ).

Bộ Xây dựng yêu cầu thủ trưởng các cơ quan, đơn vị căn cứ chức năng, nhiệm vụ và thẩm quyền được giao, theo dõi chặt chẽ các bản tin cảnh báo, dự báo thời tiết, thiên tai để kịp thời triển khai biện pháp ứng phó phù hợp. Mục tiêu là bảo đảm an toàn giao thông, an toàn công trình, hạn chế thấp nhất thiệt hại về người và tài sản khi xảy ra thiên tai, sự cố.

Đối với lĩnh vực đường bộ, Cục Đường bộ Việt Nam được yêu cầu tập trung kiểm tra, rà soát các khu vực có nguy cơ ngập lụt, sạt lở, lũ quét; xây dựng phương án xử lý và phân luồng giao thông từ xa. Đồng thời, phối hợp với các cơ quan truyền thông thông tin kịp thời để người dân chủ động lựa chọn lộ trình di chuyển an toàn.

Các đơn vị phải bố trí lực lượng trực gác, kiểm soát, hỗ trợ và hướng dẫn người, phương tiện qua lại, nhất là tại các ngầm, tràn, khu vực ngập sâu, nước chảy xiết, vị trí đã xảy ra hoặc có nguy cơ sạt lở. Kiên quyết không cho người và phương tiện đi qua những khu vực không bảo đảm an toàn, tránh những thiệt hại đáng tiếc do bất cẩn, chủ quan.

Tại các vị trí sạt lở, sụt trượt lớn gây ách tắc giao thông, Cục Đường bộ Việt Nam phải chỉ đạo các đơn vị quản lý, bảo trì phối hợp với địa phương khẩn trương triển khai phương án phân luồng từ xa, huy động tối đa máy móc, thiết bị và nhân lực tại chỗ để khắc phục sự cố, sớm thông xe trở lại.

Đặc biệt, công tác khắc phục phải đặt yêu cầu an toàn cho lực lượng và phương tiện tham gia lên hàng đầu. Cục Đường bộ Việt Nam chủ động phối hợp, hỗ trợ Sở Xây dựng các địa phương khắc phục sự cố, bảo đảm giao thông, nhất là trên các trục giao thông chính và những tuyến đường phục vụ cứu hộ, cứu nạn.

Với lĩnh vực đường sắt, Cục Đường sắt Việt Nam và Tập đoàn Đường sắt Quốc gia Việt Nam được yêu cầu chỉ đạo các đơn vị thực hiện nghiêm chế độ tuần tra, chốt gác tại những công trình, vị trí xung yếu. Trọng điểm kiểm tra gồm cầu, đường yếu, khu vực dễ ngập nước, nơi thường xảy ra lũ quét, các đoạn đường đèo dốc có nguy cơ đá rơi, đất sụt và những khu vực đường sắt phía hạ lưu đê, đập thủy lợi, hồ chứa nước.

Các đơn vị phải tập trung phương tiện, vật tư, thiết bị và nhân lực, sẵn sàng khắc phục hậu quả mưa lũ, bảo đảm giao thông đường sắt thông suốt trong thời gian sớm nhất. Đồng thời, chủ động phương án dừng tàu, giãn tàu, tăng bo, chuyển tải hành khách khi mưa lũ gây ngập úng, sụt trượt tại các khu gian khiến tàu phải dừng chạy.

Từ đường thủy đến hàng không, sẵn sàng phương án ứng phó

Đối với lĩnh vực hàng hải và đường thủy, Bộ Xây dựng yêu cầu Cục Hàng hải và Đường thủy Việt Nam chỉ đạo các đơn vị trực thuộc phối hợp với địa phương hướng dẫn phương tiện tìm nơi neo đậu, tránh trú an toàn; triển khai biện pháp bảo đảm an toàn cho người và phương tiện khi có tình huống khẩn cấp.

Đáng chú ý, các phương tiện đang neo đậu gần cầu vượt sông phải khẩn trương di chuyển đến vị trí an toàn, tuyệt đối không để phương tiện bị trôi dạt theo dòng lũ, va đâm vào các công trình vượt sông. Các cơ quan chuyên ngành phải thường xuyên theo dõi tình hình, kịp thời thông báo cho cơ quan chức năng địa phương phối hợp xử lý khi phát hiện phương tiện trôi dạt.

Cục Hàng hải và Đường thủy Việt Nam cũng phải đôn đốc các đơn vị quản lý, bảo trì đường thủy nội địa thu hồi phao tiêu, báo hiệu trước khi lũ về hoặc khi nhận được thông báo xả lũ của Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn các địa phương. Các đơn vị cần có phương án bảo đảm an toàn, thu hồi và bảo quản phao tiêu, báo hiệu cùng phụ kiện; đồng thời sẵn sàng triển khai lại hệ thống ngay sau khi mưa lũ kết thúc.

Trong lĩnh vực hàng không, Cục Hàng không Việt Nam được giao chỉ đạo các đơn vị tăng cường kiểm tra sân bay, nhà ga, hệ thống thông tin liên lạc và công tác điều hành, chỉ huy bay nhằm kịp thời phát hiện, xử lý các sự cố phát sinh.

Các hãng hàng không phải theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết để chủ động điều chỉnh lịch bay, tuyến bay và ga đến phù hợp, bảo đảm tuyệt đối an toàn hoạt động bay khi thời tiết xấu do mưa lớn gây ra.

Đối với các công trình xây dựng, Cục Kinh tế - Quản lý đầu tư xây dựng có trách nhiệm chỉ đạo các Ban Quản lý dự án, chủ đầu tư, nhà thầu và đơn vị liên quan triển khai giải pháp bảo đảm an toàn thi công, phòng chống sạt lở. Đồng thời, chuẩn bị đầy đủ điều kiện để kịp thời xử lý sự cố công trình, phối hợp bảo đảm giao thông trên các tuyến đường vừa thi công vừa khai thác.

Cục Kết cấu hạ tầng xây dựng tổ chức theo dõi, đánh giá ảnh hưởng của mưa lớn, lũ, ngập lụt, lũ quét và sạt lở đất đến các công trình kết cấu hạ tầng giao thông, xây dựng; chủ động triển khai giải pháp ứng phó, giảm thiểu thiệt hại và nâng cao an toàn công trình.

Bộ Xây dựng cũng đề nghị Sở Xây dựng các tỉnh, thành phố Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Gia Lai và Đắk Lắk phối hợp chặt chẽ với các cấp, ngành địa phương, các Khu Quản lý đường bộ và đơn vị quản lý, bảo trì đường bộ, đường sắt, đường thủy để khắc phục sự cố do mưa lũ.

Các địa phương có trách nhiệm tổ chức phân luồng, bảo đảm giao thông trên những tuyến đường bộ, đường thủy được giao quản lý; chủ trì, phối hợp điều hành vận tải, trung chuyển hành khách và hàng hóa khi cần thiết.

Đặc biệt, toàn bộ cơ quan, đơn vị liên quan phải tổ chức trực ban 24/24h, thường xuyên cập nhật tình hình và báo cáo về Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự Bộ Xây dựng để kịp thời chỉ đạo, xử lý các tình huống phát sinh.

Theo dự báo của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, từ ngày 8 đến đêm 11/11, tại khu vực Trung Bộ có khả năng xảy ra đợt mưa lớn diện rộng (phía nam Nghệ An đến phía bắc Quảng Trị, phổ biến từ 100-200mm, cục bộ trên 300mm; khu vực Huế, Đà Nẵng, phía đông Quảng Ngãi phổ biến từ 250-450mm, cục bộ trên 700mm; phía nam Quảng Trị, phía đông Gia Lai, Đắk Lắk phổ biến 150-300mm, cục bộ trên 400mm). Mưa lớn có khả năng gây lũ trên sông, ngập úng tại vùng trũng, thấp, khu đô thị, công nghiệp, đặc biệt nguy cơ xảy ra sạt lở đất và lũ ống, lũ quét trên các sông, suối nhỏ.