Bộ Xây dựng yêu cầu khẩn trương giải ngân vốn đầu tư công

Bộ Xây dựng yêu cầu thủ trưởng các cơ quan đơn vị phải xác định đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án và hoàn thành giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công được giao năm 2026 là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, ưu tiên hàng đầu.

Kết quả giải ngân là tiêu chí quan trọng để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của các tổ chức, cá nhân có liên quan.

Các chủ đầu tư/ban quản lý dự án được giao xây dựng tiến độ thi công chi tiết, rà soát, xác định cụ thể giá trị sản lượng hoàn thành từ nay đến cuối năm và giá trị giải ngân của từng dự án, kế hoạch điều chuyển vốn giữa các dự án, bảo đảm giải ngân hết số vốn được giao (trừ phần vốn đã hết nhiệm vụ chi).

Chủ đầu tư chỉ đạo các nhà thầu huy động thêm nguồn lực, thiết bị, bổ sung các mũi thi công, chủ động nguồn vật liệu, tổ chức tăng ca, tăng kíp, tập trung thi công các hạng mục có giá trị lớn như: cầu, hầm, mua sắm thiết bị hầm, móng, mặt đường, sản xuất các cấu kiện bán thành phẩm…

Các chủ đầu tư/ban quản lý dự án tổ chức làm việc với các nhà thầu đứng đầu liên danh, nhà thầu lớn, có uy tín trong ngành xây dựng giao thông để chủ động hỗ trợ các đơn vị khác thực hiện, bảo đảm hoàn thành dự án theo tiến độ và mục tiêu giải ngân.

Đối với các dự án hiện đang chậm tiến độ hoặc có nguy cơ chậm tiến độ, các nhà thầu phải thực hiện ngay các giải pháp khắc phục để bù lại tiến độ đã bị chậm; kiên quyết xử lý các nhà thầu chậm tiến độ theo quy định.

Bộ Xây dựng cũng yêu cầu đẩy nhanh tiến độ khởi công dự án mới, thanh toán toàn bộ khối lượng tồn đọng trong tháng 10 này.