Sạt lở đất đá trên đường ĐT647 xuống khu vực sông Kỳ Lộ qua xã Phú Mỡ (Đắk Lắk). (Ảnh: Tường Quân/TTXVN)

Theo Công điện số 49/CĐ-BXD ngày 27/11/2026, Bộ Xây dựng triển khai thực hiện Công điện số 76/CĐ-TTg ngày 26/11/2026 của Thủ tướng Chính phủ về việc chủ động ứng phó với mưa lớn, lũ, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất tại khu vực Nam Trung Bộ - Tây Nguyên.

Theo thông tin từ Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, từ ngày 27 đến 30/11/2026, khu vực từ TP Huế đến Đà Nẵng, phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk và tỉnh Khánh Hòa có khả năng cao xuất hiện một đợt mưa lớn trên diện rộng.

Tổng lượng mưa phổ biến từ 200-400mm, cục bộ có nơi trên 600mm. Đáng chú ý, mưa có cường độ lớn, trên 100mm trong 3 giờ, có khả năng gây ngập úng tại các vùng trũng, thấp, khu đô thị, khu công nghiệp; lũ quét trên các sông, suối nhỏ và sạt lở đất tại khu vực sườn dốc từ TP Huế đến Khánh Hòa.

Trước tình hình trên, Bộ Xây dựng yêu cầu thủ trưởng các cơ quan, đơn vị theo chức năng, nhiệm vụ được giao tổ chức theo dõi chặt chẽ các bản tin cảnh báo, dự báo thời tiết để chủ động triển khai biện pháp ứng phó phù hợp. Đồng thời, kịp thời cảnh báo đến các đơn vị kinh doanh vận tải và người điều khiển phương tiện để điều chỉnh kế hoạch, hành trình; kiên quyết không tổ chức vận tải tại các khu vực, tuyến đường không bảo đảm an toàn.

Kiểm soát giao thông tại các khu vực ngập sâu, sạt lở

Đối với lĩnh vực đường bộ, Bộ Xây dựng giao Cục Đường bộ Việt Nam tập trung kiểm tra, rà soát các khu vực có nguy cơ ngập lụt, sạt lở, lũ quét để xây dựng phương án xử lý và phân luồng giao thông từ xa.

Các đơn vị phải bố trí lực lượng trực gác, kiểm soát, hướng dẫn người và phương tiện lưu thông an toàn, nhất là tại các ngầm, tràn, khu vực ngập sâu, nước chảy xiết và những vị trí đã xảy ra hoặc có nguy cơ sạt lở. Kiên quyết không cho người và phương tiện đi qua nếu không bảo đảm an toàn.

Đối với các vị trí sạt lở, sụt trượt lớn gây ách tắc giao thông, các đơn vị quản lý, bảo trì đường bộ phải phối hợp với địa phương triển khai ngay phương án phân luồng từ xa, huy động tối đa máy móc, thiết bị và nhân lực để khẩn trương khắc phục, bảo đảm thông xe trong thời gian nhanh nhất. Quá trình khắc phục phải bảo đảm an toàn cho lực lượng và phương tiện tham gia.

Cục Đường bộ Việt Nam cũng có trách nhiệm hỗ trợ các địa phương khắc phục sự cố, bảo đảm giao thông trên các trục chính và tuyến đường phục vụ cứu hộ, cứu nạn; cập nhật kịp thời thông tin về các tuyến đường ngập, sạt lở, chia cắt, vị trí cấm đường và những hành trình thay thế an toàn.

Đối với đường sắt, Cục Đường sắt Việt Nam và Tập đoàn Đường sắt Quốc gia Việt Nam được yêu cầu tăng cường tuần tra, chốt gác tại các công trình, vị trí xung yếu như cầu, đường yếu, khu vực dễ ngập nước, thường xảy ra lũ quét, đá rơi, đất sụt và những đoạn đường sắt phía hạ lưu đê, đập thủy lợi, hồ chứa nước.

Các đơn vị phải chuẩn bị phương tiện, vật tư, thiết bị và nhân lực để khắc phục hậu quả mưa lũ; chủ động phương án dừng tàu, giãn tàu, tăng bo, chuyển tải hành khách khi xảy ra ngập úng, sụt trượt tại các khu gian phải dừng tàu.

Bảo đảm an toàn công trình, phương tiện và hoạt động vận tải

Trong lĩnh vực hàng hải và đường thủy, Bộ Xây dựng yêu cầu các đơn vị phối hợp với địa phương hướng dẫn phương tiện neo đậu, tránh trú an toàn; triển khai biện pháp bảo đảm an toàn về người và phương tiện khi xảy ra tình huống khẩn cấp.

Đặc biệt, các phương tiện neo đậu gần cầu vượt sông phải khẩn trương di dời đến vị trí an toàn, tuyệt đối không để phương tiện bị trôi dạt do lũ đâm va vào công trình vượt sông. Các đơn vị quản lý, bảo trì đường thủy nội địa phải kịp thời thu hồi phao tiêu, báo hiệu trước khi lũ về hoặc khi nhận được thông báo xả lũ; triển khai lại hệ thống ngay sau mưa lũ.

Đối với hàng không, Cục Hàng không Việt Nam chỉ đạo tăng cường kiểm tra sân bay, nhà ga, hệ thống thông tin liên lạc và công tác điều hành, chỉ huy bay để kịp thời phát hiện, xử lý sự cố. Các hãng hàng không phải theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, chủ động điều chỉnh lịch bay, tuyến bay và ga đến phù hợp, bảo đảm an toàn hoạt động bay.

Trong lĩnh vực xây dựng, Cục Kinh tế - Quản lý đầu tư xây dựng được giao chỉ đạo các chủ đầu tư, Ban Quản lý dự án và nhà thầu rà soát, kiểm tra công trình đang thi công, nhất là tại khu vực có nguy cơ ngập lụt, sạt lở. Các biện pháp bảo đảm an toàn cho người lao động, máy móc, thiết bị, công trình tạm và các hạng mục đang thi công phải được triển khai; chủ động dừng thi công khi điều kiện thời tiết không bảo đảm an toàn.

Cục Kết cấu hạ tầng xây dựng có trách nhiệm theo dõi, đánh giá ảnh hưởng của mưa lũ đến các công trình thuộc phạm vi quản lý; đôn đốc các đơn vị quản lý, khai thác công trình kiểm tra những vị trí, hạng mục có nguy cơ ngập úng, sạt lở, hư hỏng để chủ động phương án ứng phó, bảo đảm an toàn công trình, người và phương tiện.

Bộ Xây dựng đồng thời yêu cầu Sở Xây dựng các địa phương gồm Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Gia Lai, Đắk Lắk, Khánh Hòa và Lâm Đồng chủ động phối hợp với các cấp, ngành, đơn vị quản lý, bảo trì đường bộ, đường sắt, đường thủy để khắc phục sự cố do mưa lũ; tổ chức phân luồng, bảo đảm giao thông và phối hợp điều hành vận tải, trung chuyển hành khách, hàng hóa khi có yêu cầu.

Các cơ quan, đơn vị phải tổ chức trực ban 24/24 giờ, thực hiện nghiêm chế độ báo cáo về Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự Bộ Xây dựng.