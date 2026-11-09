Theo dự báo của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, từ ngày 8 đến đêm 11/11/2026, khu vực Trung Bộ có khả năng xuất hiện một đợt mưa lớn trên diện rộng. Lượng mưa tại khu vực từ phía nam Nghệ An đến phía bắc Quảng Trị phổ biến 100-200mm, cục bộ trên 300mm; khu vực Huế, Đà Nẵng và phía đông Quảng Ngãi phổ biến 250-450mm, cục bộ trên 700mm.

Tại phía nam Quảng Trị, phía đông Gia Lai và Đắk Lắk, lượng mưa dự báo phổ biến 150-300mm, cục bộ trên 400mm. Mưa lớn có nguy cơ gây lũ trên các sông, ngập úng tại vùng trũng thấp, khu đô thị, khu công nghiệp; đặc biệt là nguy cơ sạt lở đất, lũ ống, lũ quét trên các sông, suối nhỏ.

Triển khai Công điện số 73/CĐ-TTg ngày 7/11/2026 của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Xây dựng đã ban hành công điện yêu cầu các cơ quan, đơn vị theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, chủ động triển khai các biện pháp ứng phó phù hợp, bảo đảm an toàn giao thông, công trình và hạn chế thấp nhất thiệt hại về người, tài sản.

Bộ Xây dựng yêu cầu chủ động ứng phó mưa lũ tại khu vực Trung Bộ. (Ảnh minh họa)

Đối với lĩnh vực đường bộ, Bộ Xây dựng yêu cầu Cục Đường bộ Việt Nam rà soát các khu vực có nguy cơ ngập lụt, sạt lở, lũ quét để xây dựng phương án xử lý, phân luồng giao thông từ xa; đồng thời phối hợp với các cơ quan truyền thông thông tin kịp thời đến người dân.

Lực lượng chức năng phải được bố trí trực gác, kiểm soát và hướng dẫn giao thông tại các ngầm, tràn, khu vực ngập sâu, nước chảy xiết, vị trí đã hoặc có nguy cơ xảy ra sạt lở. Kiên quyết không cho người và phương tiện đi qua những khu vực không bảo đảm an toàn, tránh thiệt hại do chủ quan, bất cẩn.

Tại các vị trí sạt lở, sụt trượt lớn gây ách tắc giao thông, các đơn vị quản lý, bảo trì đường bộ phải phối hợp với địa phương triển khai ngay phương án phân luồng từ xa, huy động tối đa máy móc, thiết bị và nhân lực để khắc phục, sớm thông xe. Công tác xử lý sự cố phải đặt yêu cầu an toàn cho lực lượng và phương tiện tham gia lên hàng đầu. Cục Đường bộ Việt Nam cũng được yêu cầu chủ động hỗ trợ các địa phương khắc phục hậu quả, ưu tiên những trục giao thông chính và tuyến đường phục vụ cứu hộ, cứu nạn.

Đối với đường sắt, Cục Đường sắt Việt Nam và Tập đoàn Đường sắt Quốc gia Việt Nam phải tăng cường tuần tra, chốt gác tại các công trình, vị trí xung yếu như cầu, đoạn đường yếu, khu vực dễ ngập nước, thường xảy ra lũ quét, đá rơi, đất sụt. Các đơn vị cần chuẩn bị phương tiện, vật tư, thiết bị và nhân lực để khắc phục sự cố, nhanh chóng khôi phục giao thông.

Đặc biệt, ngành đường sắt phải chủ động phương án dừng tàu, giãn tàu, tăng bo hoặc chuyển tải hành khách khi mưa lũ gây ngập úng, sụt trượt tại các khu gian, không bảo đảm điều kiện chạy tàu an toàn.

Trong lĩnh vực hàng hải và đường thủy, Cục Hàng hải và Đường thủy Việt Nam được giao phối hợp với địa phương hướng dẫn phương tiện neo đậu, tránh trú an toàn; yêu cầu các phương tiện neo đậu gần cầu vượt sông khẩn trương di chuyển đến vị trí an toàn, tránh bị nước lũ cuốn trôi, va đâm vào công trình. Các đơn vị quản lý, bảo trì đường thủy nội địa phải chủ động thu hồi phao tiêu, báo hiệu trước khi lũ về hoặc khi có thông báo xả lũ; bảo quản thiết bị và khôi phục hệ thống báo hiệu ngay sau mưa lũ.

Đối với hàng không, Cục Hàng không Việt Nam chỉ đạo tăng cường kiểm tra sân bay, nhà ga, hệ thống thông tin liên lạc và công tác điều hành bay để kịp thời phát hiện, xử lý sự cố. Các hãng hàng không phải theo dõi sát diễn biến thời tiết, chủ động điều chỉnh lịch bay, tuyến bay và ga đến nhằm bảo đảm an toàn tuyệt đối cho hoạt động bay.

Bên cạnh đó, Cục Kinh tế - Quản lý đầu tư xây dựng có trách nhiệm chỉ đạo các ban quản lý dự án, chủ đầu tư và nhà thầu triển khai giải pháp bảo đảm an toàn thi công, phòng chống sạt lở, chuẩn bị điều kiện khắc phục kịp thời các sự cố công trình. Cục Kết cấu Hạ tầng xây dựng theo dõi, đánh giá ảnh hưởng của mưa lũ đối với các công trình hạ tầng giao thông, xây dựng và chủ động triển khai biện pháp giảm thiểu thiệt hại.

Bộ Xây dựng yêu cầu Sở Xây dựng các tỉnh, thành phố Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Gia Lai và Đắk Lắk phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương, các đơn vị quản lý đường bộ, đường sắt, đường thủy để xử lý sự cố, phân luồng và bảo đảm giao thông. Các địa phương đồng thời chủ trì, phối hợp điều hành vận tải, trung chuyển hành khách và hàng hóa khi cần thiết.

Các cơ quan, đơn vị phải tổ chức trực ban 24/24 giờ, thường xuyên cập nhật tình hình và báo cáo về Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự Bộ Xây dựng để kịp thời chỉ đạo xử lý các tình huống phát sinh.