Bộ Xây dựng yêu cầu chủ động ứng phó mưa lũ, bảo đảm giao thông thông suốt

Thực hiện Công điện số 66/CĐ-TTg ngày 21.9.2026 của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Xây dựng vừa yêu cầu các cơ quan, đơn vị tập trung triển khai các giải pháp phòng, tránh, ứng phó và khắc phục hậu quả mưa lũ.

Tiếp tục chủ động phòng, tránh, ứng phó mưa lũ tại khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Ảnh: Chinhphu.vn

Những ngày qua, mưa lớn kéo dài tại nhiều địa phương, đặc biệt ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, gây lũ lớn trên một số sông, ngập sâu tại vùng thấp trũng, ven sông và đô thị, đồng thời xảy ra sạt lở, chia cắt giao thông.

Dự báo, từ ngày 21-24.9, Gia Lai, Đắk Lắk, Khánh Hòa, Lâm Đồng và Nam Bộ có thể có mưa 120-250mm, cục bộ trên 400mm, nguy cơ ngập sâu, sạt lở đất. Ngập lụt tại khu vực thấp trũng, ven sông ở Hà Nội, Ninh Bình tiếp tục diễn ra.

Bộ Xây dựng yêu cầu các đơn vị theo dõi chặt chẽ diễn biến thiên tai, chủ động phương án ứng phó, hạn chế thấp nhất thiệt hại về người và tài sản, đồng thời nhanh chóng khắc phục hậu quả khi xảy ra sự cố.

Cục Đường bộ Việt Nam được yêu cầu rà soát các điểm có nguy cơ ngập lụt, sạt lở, lũ quét; chủ động phân luồng từ xa, bố trí lực lượng trực gác tại các vị trí nguy hiểm như ngầm, tràn, bến phà, cầu phao, đò ngang. Những đoạn đường bị ngập sâu, đứt hoặc sạt lở phải được rào chắn, cắm biển báo và kiên quyết không cho người, phương tiện qua lại khi chưa bảo đảm an toàn. Các điểm sạt lở gây ách tắc phải được khẩn trương xử lý, huy động máy móc, nhân lực để sớm thông xe.

Đối với đường sắt, các đơn vị quản lý, bảo trì phải tăng cường tuần tra, chốt gác tại các vị trí xung yếu, chuẩn bị phương tiện, vật tư và nhân lực để khắc phục sự cố. Khi mưa lũ gây ngập úng, sụt trượt, ngành đường sắt phải chủ động phương án dừng, giãn tàu, tăng bo, chuyển tải hành khách.

Cục Hàng hải và Đường thủy Việt Nam được yêu cầu bảo đảm an toàn cho phương tiện, đặc biệt tại khu vực gần cầu vượt sông; chủ động thu hồi phao tiêu, báo hiệu trước khi lũ về và khôi phục hệ thống sau mưa lũ. Cục Hàng không Việt Nam tăng cường kiểm tra sân bay, nhà ga, hệ thống thông tin liên lạc, đồng thời yêu cầu các hãng hàng không theo dõi thời tiết để điều chỉnh lịch bay khi cần thiết.

Bộ Xây dựng cũng yêu cầu các Ban Quản lý dự án, chủ đầu tư, nhà thầu thi công bảo đảm an toàn công trường, phòng chống sạt lở và sẵn sàng xử lý sự cố. Sở Xây dựng các địa phương chịu ảnh hưởng phối hợp với các lực lượng, đơn vị quản lý giao thông chủ động khắc phục sự cố, phân luồng và bảo đảm giao thông, nhất là trên các tuyến phục vụ cứu hộ, cứu nạn.

Các cơ quan, đơn vị được yêu cầu tổ chức trực ban, kịp thời báo cáo tình hình về Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự Bộ Xây dựng để phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành.