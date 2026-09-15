Bộ Xây dựng yêu cầu chủ động ứng phó mưa lớn, lũ quét, sạt lở đất tại Bắc Bộ và Trung Bộ

Khắc phục hậu quả mưa bão xảy ra đầu tháng 11/2025 tại Đà Nẵng.

Thực hiện chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia tại Văn bản số 52/BCĐ-BNNMT ngày 14/9/2026, Bộ Xây dựng đã có văn bản yêu cầu các Sở Xây dựng của 12 tỉnh, thành phố gồm Sơn La, Tuyên Quang, Lào Cai, Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh, Bắc Ninh, Hưng Yên, Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An và Hà Tĩnh; các Cục chuyên ngành gồm Đường bộ, Đường sắt, Hàng hải và Đường thủy nội địa, Hàng không, Kinh tế-Quản lý đầu tư xây dựng, Kết cấu hạ tầng xây dựng; Ban Quản lý Dự án 2, Ban Quản lý Dự án Đường Hồ Chí Minh và Tổng công ty Đường sắt Việt Nam chủ động triển khai các biện pháp ứng phó.

Bộ Xây dựng yêu cầu các cơ quan, đơn vị thường xuyên theo dõi chặt chẽ các bản tin cảnh báo, dự báo về mưa lớn, lũ, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất, lốc, sét, mưa đá để kịp thời triển khai phương án ứng phó phù hợp, bảo đảm an toàn giao thông và công trình.

Tại các khu vực ngầm, tràn, nơi ngập sâu, nước chảy xiết, khu vực đã xảy ra sạt lở hoặc có nguy cơ sạt lở, các đơn vị phải bố trí lực lượng trực gác, rào chắn và biển báo hiệu đầy đủ; kiên quyết không cho người và phương tiện đi qua khi không bảo đảm an toàn.

Khi xảy ra ách tắc giao thông do thiên tai, các đơn vị được yêu cầu phối hợp lực lượng chức năng tổ chức điều tiết, phân luồng giao thông từ xa, đồng thời thông báo rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng để người dân chủ động lựa chọn lộ trình, bảo đảm an toàn.

Bộ Xây dựng cũng yêu cầu tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, huy động phương tiện và các nguồn lực cần thiết, phối hợp địa phương khẩn trương khắc phục hậu quả mưa lũ, sạt lở, bảo đảm thông đường trong thời gian sớm nhất, nhất là trên các trục giao thông chính và các tuyến đường phục vụ công tác cứu hộ, cứu nạn.

Trong quá trình ứng phó và khắc phục sự cố, các đơn vị phải đặc biệt chú trọng bảo đảm an toàn cho lực lượng, phương tiện tham gia xử lý, không để xảy ra thiệt hại do chủ quan, bất cẩn.

Bộ Xây dựng yêu cầu các đơn vị duy trì chế độ trực ban 24/24 giờ, thường xuyên cập nhật tình hình, kịp thời báo cáo về Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự Bộ Xây dựng.