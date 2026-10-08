Bộ Xây dựng Việt Nam và đoàn cán bộ Liên bang Nga tăng cường hợp tác xây dựng, giao thông

Phát biểu tại buổi làm việc, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Tường Văn bày tỏ niềm vui và chào mừng đoàn tới công tác. Thứ trưởng mong muốn, đây là dịp để Bộ Xây dựng Việt Nam và đoàn cán bộ, lãnh đạo Liên bang Ngachia sẻ kinh nghiệm.

Thứ trưởng Nguyễn Tường Văn vui mừng chào đón đoàn đại biểu của Liên bang Nga đến thăm và làm việc tại Bộ Xây dựng.

Theo Thứ trưởng, Việt Nam và Liên bang Nga đã có mối quan hệ hữu nghị truyền thống lâu đời và hợp tác tốt đẹp trên nhiều lĩnh vực.

Những năm qua, quan hệ đối tác chiến lược toàn diện được hai quốc gia quan tâm thúc đẩy và tạo điều kiện thuận lợi cho các hoạt động hợp tác giữa các bộ, ngành, địa phương, các cơ sở nghiên cứu đào tạo của hai nước.

Thay mặt lãnh đạo Bộ Xây dựng, Thứ trưởng cảm ơn và đánh giá cao sự hỗ trợ của Liên bang Nga đối với Việt Nam trong quá trình xây dựng và phát triển hạ tầng kỹ thuật.

Theo Thứ trưởng Nguyễn Tường Văn, trong bối cảnh Việt Nam đang đẩy mạnh xây dựng kết cấu hạ tầng hiện đại, thúc đẩy chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, hai nước cần tiếp tục tăng cường trao đổi kinh nghiệm, hợp tác trong các lĩnh vực như: quy hoạch, phát triển đô thị, phát triển hạ tầng kỹ thuật, giao thông đô thị và nhà ở, kiến trúc, công nghệ xây dựng và phát triển đô thị thông minh, đô thị xanh…

Bộ Xây dựng đã tổ chức các đoàn sang thăm và làm việc tại Liên bang Nga. Thông qua các buổi làm việc, Bộ Xây dựng đánh giá cao những thành tựu, kinh nghiệm của Liên bang Nga trong lĩnh vực quy hoạch, kiến trúc, phát triển đô thị, đặc biệt là kinh nghiệm phát triển các đô thị lớn, tổ chức hệ thống giao thông công cộng lớn như metro, ứng dụng công nghệ trong quản lý đô thị…

Phát biểu tại buổi làm việc, bà Iuliia Kozlova, Giám đốc Trung tâm Phát triển các dự án quốc tế thuộc Viện Hành chính cao cấp, Học viện Tổng thống Nga gửi lời cảm ơn tới Bộ Xây dựng đã tổ chức buổi làm việc hôm nay.

Bà Iuliia Kozlova, Giám đốc Trung tâm phát triển các dự án quốc tế thuộc Viện Hành chính cao cấp, Học viện Tổng thống Nga.

Bà Iuliia Kozlova tin rằng, cuộc trao đổi góp phần tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau và trao đổi kinh nghiệm giữa các chuyên gia, lãnh đạo, cán bộ của Nga và Việt Nam, qua đó thúc đẩy hợp tác hiệu quả giữa hai nước.

Tại buổi trao đổi, đại diện Viện Quy hoạch đô thị và nông thôn quốc gia (VIUP) đã trình bày chuyên đề: Thiết kế môi trường đô thị cho cuộc sống và thành phố tương lai - Cách tiếp cận và kinh nghiệm thực tiễn của Việt Nam.

Hiện nay, đô thị Việt Nam phát triển đa dạng trong một tầm nhìn quốc gia thống nhất. Các đô thị Việt Nam đang chuyển đổi mô hình quản trị. Các tỉnh lớn, phường xã lớn, phát triển theo hành lang kinh tế và lấy biển làm cửa ngõ.

Đại diện đoàn đại biểu Liên bang Nga tặng quà lưu niệm cho Bộ Xây dựng Việt Nam.

Đồng thời, chuyển đổi tư duy về lựa chọn động lực phát triển, gồm công nghiệp văn hóa, kinh tế du lịch, kinh tế biển, kinh tế nông nghiệp hiện đại, kinh tế ban đêm và kinh tế tầng thấp; Chuyển đổi phương thức đi lại theo hướng TOD, giao thông thân thiện môi trường, ưu tiên đi bộ; Chuyển đổi năng lượng theo hướng xanh, sạch, tái tạo.

Chuyển đổi nhận thức môi trường, phát triển kinh tế xanh, hạ tầng xanh, bảo vệ môi trường và ứng phó biến đổi khí hậu; Chuyển đổi công nghệ với quản trị số, quy hoạch và quản lý phát triển dựa trên GIS, ứng dụng AI; Chuyển đổi chất lượng sống, lấy người dân làm trung tâm, trong đó chất lượng sống là điều kiện cạnh tranh toàn cầu.

Bộ Xây dựng có vai trò quan trọng trong xây dựng thể chế, xây dựng chính sách và xây dựng năng lực trong lĩnh vực đô thị.

Đoàn đại biểu Liên bang Nga và lãnh đạo, đại biểu Bộ Xây dựng chụp ảnh lưu niệm.

Tại buổi làm việc, các đại diện của Bộ Xây dựng Việt Nam và đoàn đại biểu Liên bang Nga đã cùng thảo luận, trao đổi kinh nghiệm, hợp tác trên nhiều lĩnh vực như như quy hoạch, phát triển đô thị, phát triển hạ tầng kỹ thuật, giao thông, nhà ở và thị trường bất động sản…

Trang Lê