Bộ Xây dựng về đích sớm kế hoạch 100 ngày tháo gỡ điểm nghẽn chuyển đổi số

Tăng tốc chuyển đổi số, khơi thông dòng chảy dữ liệu

Theo báo cáo của Trung tâm Công nghệ thông tin (Bộ Xây dựng), Kế hoạch hành động 100 ngày xử lý các điểm nghẽn về chuyển đổi số trong hệ thống chính trị được triển khai từ ngày 10/7 đến hết ngày 30/11/2026.

Kết quả chuyển đổi số của Bộ Xây dựng cho thấy chuyển đổi số đang từng bước đi vào các lĩnh vực quản lý chuyên ngành, tạo điều kiện cho việc kết nối, chia sẻ và khai thác dữ liệu (Ảnh minh họa).

Tính đến ngày 6/11, sau 85 ngày làm việc, Bộ Xây dựng đã hoàn thành toàn bộ 17/17 nhiệm vụ được giao, đạt tỷ lệ 100%. Không còn nhiệm vụ đang thực hiện hoặc chậm tiến độ theo số liệu tổng hợp. Kết quả này cho thấy sự quyết liệt trong chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo Bộ cùng nỗ lực phối hợp của các cơ quan, đơn vị trong triển khai chuyển đổi số.

Các nhiệm vụ được triển khai đồng bộ trên nhiều lĩnh vực, từ hoàn thiện thể chế, phát triển hạ tầng số, dữ liệu số, nền tảng số đến cung cấp dịch vụ công trực tuyến, phát triển kinh tế số và nguồn nhân lực.

Trong đó, Bộ đã hoàn thành ban hành các quy định, khung kiến trúc, khung quản trị dữ liệu; rà soát, kiểm kê hạ tầng công nghệ thông tin; triển khai giải pháp bảo đảm an toàn thông tin mạng và đẩy mạnh xây dựng, chuẩn hóa, kết nối các cơ sở dữ liệu chuyên ngành.

Một trong những kết quả nổi bật là tiến độ xây dựng, hoàn thiện và đồng bộ các cơ sở dữ liệu thuộc phạm vi quản lý của Bộ Xây dựng.

Đến ngày 6/11/2026, cơ sở dữ liệu về đăng kiểm phương tiện đã hoàn thành đồng bộ 100%, tương ứng 10/10 triệu bản ghi. Cơ sở dữ liệu về tàu biển và thuyền viên hàng hải đạt 99%, với 66.432/66.500 bản ghi.

Đối với cơ sở dữ liệu kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ, dữ liệu tuyến đường đã được đồng bộ 100%, cầu đường bộ đạt 90,23% và hầm đường bộ đạt 94,12%. Trong khi đó, cơ sở dữ liệu kết cấu hạ tầng giao thông đường sắt và đường hàng không đều hoàn thành đồng bộ 100%.

Ở lĩnh vực cấp nước sạch và thoát nước đô thị, dữ liệu đã được đồng bộ đối với 204/204 doanh nghiệp cấp nước, 1.451/1.498 nhà máy cấp nước và 168/171 nhà máy xử lý nước thải.

Song song với việc xây dựng cơ sở dữ liệu, Bộ Xây dựng đã ban hành khung kiến trúc dữ liệu, khung quản trị dữ liệu và từ điển dữ liệu dùng chung. Đến cuối tháng 10/2026, các đơn vị chủ quản cơ sở dữ liệu đã lần lượt ban hành hoặc trình ban hành từ điển dữ liệu đối với các cơ sở dữ liệu thuộc phạm vi quản lý.

Việc chuẩn hóa cấu trúc, thống nhất từ điển dữ liệu và xác định rõ trách nhiệm quản lý, cập nhật, chia sẻ thông tin được xem là nền tảng quan trọng để khắc phục tình trạng dữ liệu phân tán, thiếu đồng bộ. Qua đó, tạo điều kiện kết nối, chia sẻ và khai thác dữ liệu hiệu quả hơn giữa các cơ quan, đơn vị.

Trong lĩnh vực dịch vụ công trực tuyến, Bộ Xây dựng đã hoàn thành kết nối 5 cơ sở dữ liệu quốc gia và chuyên ngành, gồm: dữ liệu dân cư, đăng ký doanh nghiệp, đất đai, giấy phép lái xe và đăng ký xe.

Việc kết nối, khai thác các cơ sở dữ liệu này phục vụ cắt giảm, thay thế thành phần hồ sơ bằng dữ liệu đối với 58/58 thủ tục hành chính theo yêu cầu của Chính phủ.

Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tập trung của Bộ được triển khai từ ngày 1/1/2026, đáp ứng yêu cầu kết nối với Cổng Dịch vụ công quốc gia và tiếp nhận thủ tục hành chính phi địa giới tại 34/34 địa phương.

Đáng chú ý, 100% thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý của Bộ đã được xác định đáp ứng điều kiện cung cấp trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tập trung.

Những kết quả này tạo cơ sở để tiếp tục đơn giản hóa quy trình giải quyết thủ tục hành chính, giảm giấy tờ người dân, doanh nghiệp phải cung cấp, hạn chế tình trạng khai báo hoặc xác minh nhiều lần những thông tin đã có trong các cơ sở dữ liệu.

Bên cạnh đó, Bộ Xây dựng đã ban hành Danh mục dữ liệu mở và Kế hoạch cung cấp dữ liệu mở giai đoạn 2026 - 2030; hoàn thành công bố dữ liệu mở trên trang thông tin dữ liệu mở của Bộ đối với 5 lĩnh vực giao thông gồm đường bộ, đường sắt, đường thủy, hàng hải, hàng không và một bộ dữ liệu mở thuộc lĩnh vực xây dựng.

Tiếp tục làm sạch, chuẩn hóa và đồng bộ dữ liệu

Dù hoàn thành toàn bộ 17 nhiệm vụ trong Kế hoạch 100 ngày, một số công việc thành phần vẫn cần tiếp tục triển khai, đặc biệt là chuẩn hóa, làm sạch và đồng bộ dữ liệu.

Đơn cử, với cơ sở dữ liệu quốc gia về hoạt động xây dựng, Trung tâm Công nghệ thông tin đang phối hợp với các đơn vị liên quan rà soát hiện trạng dữ liệu, số hóa và nâng cấp hệ thống. Một số chỉ tiêu thông tin đã hoàn thành kiểm thử nhưng vẫn chờ cấu hình trên môi trường chính thức để thực hiện đồng bộ.

Đối với nhiệm vụ tích hợp giấy tờ lên ứng dụng VNeID, trong tổng số 22 loại giấy tờ thuộc phạm vi quản lý, mới có 11 loại hoàn thành đồng bộ; 3 loại đang chờ cấu hình chính thức, 7 loại chưa được ưu tiên triển khai trong Kế hoạch 100 ngày và 1 loại được thống nhất chưa triển khai.

Theo Trung tâm Công nghệ thông tin, các đơn vị được giao chủ quản dữ liệu cần chủ động, thường xuyên phối hợp rà soát, chuẩn hóa và tổ chức đồng bộ dữ liệu về Trung tâm Dữ liệu quốc gia, bảo đảm thông tin được cập nhật đầy đủ, kịp thời và chính xác.

Việc hoàn thành 17/17 nhiệm vụ là kết quả quan trọng trong tháo gỡ các điểm nghẽn về chuyển đổi số của Bộ Xây dựng. Tuy nhiên, để dữ liệu thực sự trở thành nguồn lực phục vụ công tác quản lý, điều hành và người dân, doanh nghiệp, yêu cầu đặt ra là tiếp tục duy trì chất lượng dữ liệu, bảo đảm khả năng kết nối, chia sẻ và khai thác thông suốt giữa các hệ thống.