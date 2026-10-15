Bộ Xây dựng trả lời về quy định giữ khoảng cách an toàn trên cao tốc

Ông Lê Kim Thành, Vụ trưởng Vụ Vận tải và An toàn giao thông: "Rà soát, đánh giá các quy định về tốc độ và khoảng cách an toàn trên cơ sở thực tiễn"- Ảnh: Yến Chi

Thông tin tại buổi Họp báo thường kỳ quý III/2026 của Bộ Xây dựng vào chiều 15/10, ông Lê Kim Thành, Vụ trưởng Vụ Vận tải và An toàn giao thông cho biết: Thời gian qua, công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông tích cực và toàn diện nhờ vào việc thực hiện chủ trương của Đảng, Chính phủ, các bộ, ban ngành về hạ tầng, phương tiện, đào tạo… Kết quả đã kéo giảm tai nạn giao thông trên cả 3 tiêu chí (số vụ, số người tử vong, số người bị thương) dù quá trình đô thị hóa diễn ra nhanh, số lượng xe cơ giới tăng nhanh.

Ông Thành nhìn nhận tai nạn giao thông vẫn xảy ra và có dư địa phức tạp, chỉ trong 9 tháng qua, trung bình mỗi ngày có 26,54 người tử vong và ước tính năm nay dưới 10.000 người tử vong do tai nạn giao thông, đây là con số lớn.

"Các vụ việc này để lại hậu quả nghiêm trọng về người và gây tác động lớn về kinh tế - xã hội, điển hình như vụ va chạm liên hoàn trên cầu Vĩnh Tuy, hay trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai và Phan Thiết - Dầu Giây gần đây làm ùn tắc hàng nghìn phương tiện, gây thiệt hại lớn. Trong khi đó, nhiều vụ tai nạn hoàn toàn có thể phòng tránh nếu người tham gia giao thông tuân thủ pháp luật, đi đúng tốc độ, giữ khoảng cách", ông Thành chia sẻ.

Đáng nói, theo số liệu của cơ quan chức năng, vi phạm tốc độ (kéo theo không đủ khoảng cách an toàn) chiếm khoảng 18% trong tổng số vi phạm.

"Tốc độ xe chạy cao dừng xe và hãm càng lớn, khối lượng xe lớn và nặng thì động năng lớn đòi hỏi hãm phanh và trượt dài hơn xe con nên khoảng cách lớn hơn. Do đó, văn hóa chấp hành pháp luật giao thông thành thói quen, xây dựng tuân thủ về trật tự an toàn giao thông", ông Thành nhấn mạnh.

Chỉ ra Việt Nam là một trong các nước thành viên công ước Viena năm 1968, theo Vụ trưởng Vụ Vận tải và An toàn giao thông, đảm bảo tốc độ và khoảng cách khi lưu thông trên đường đã được thực hiện trong thời gian dài khi Bộ Xây dựng đã ban hành các Thông tư 13, Thông tư 31 và Thông tư 38. Ngoài ra, Nghị định 168 của Chính phủ cũng quy định xử phạt về hành vi vi phạm giao thông này.

Rà soát, đánh giá các quy định về tốc độ và khoảng cách an toàn trên cơ sở thực tiễn

Sau khi cơ quan chức năng xử phạt tốc độ trên cao tốc, ông Thành khuyến nghị tuân thủ quy định pháp luật là nhiệm vụ của mỗi công dân, đảm bảo an toàn, xây dựng văn hóa giao thông là điều vô cùng quan trọng và cần thiết.

Về tổ chức giao thông và báo hiệu, ông Thành cho biết Bộ Xây dựng đang tiếp tục rà soát hệ thống báo hiệu, tổ chức giao thông trên các tuyến cao tốc; nghiên cứu bổ sung các hình thức báo hiệu, chỉ dẫn trực quan và giải pháp tổ chức giao thông phù hợp, giúp người lái xe nhận biết rõ yêu cầu về khoảng cách an toàn và chủ động chấp hành.

Đồng thời, rà soát, đánh giá các quy định về tốc độ và khoảng cách an toàn trên cơ sở thực tiễn khai thác đường cao tốc và kinh nghiệm quốc tế; kịp thời nghiên cứu sửa đổi, bổ sung những nội dung chưa phù hợp (nếu có).

Bộ cũng đang nghiên cứu bổ sung, hoàn thiện nội dung chương trình, giáo trình đào tạo lái xe, tập trung vào kỹ năng duy trì khoảng cách an toàn và xử lý tình huống trên đường cao tốc.

Về áp dụng xử phạt vi phạm thời gian tới, Bộ Xây dựng đã chỉ đạo Cục Đường bộ Việt Nam phối hợp Cục CSGT (C08) chuẩn bị các điều kiện để tổ chức thực hiện. Hiện, Cục Cảnh sát giao thông đã có văn bản đề xuất những khu vực trên các tuyến cao tốc dự kiến sẽ áp dụng quy định xử phạt.

"Cục Đường bộ Việt Nam sẽ phối hợp chặt chẽ với Cục Cảnh sát giao thông triển khai thí điểm bố trí hệ thống biển báo khoảng cách và chỉ dẫn an toàn trên một số tuyến cao tốc trọng điểm trước khi đánh giá, nhân rộng", ông Lê Kim Thành cho biết thêm.

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