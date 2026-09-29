Bộ Xây dựng tổ chức hội nghị xúc tiến đầu tư đường bộ cao tốc lớn nhất năm 2026

Hội nghị được tổ chức nhằm tìm kiếm những giải pháp huy động hiệu quả các nguồn lực, tạo thêm động lực cho mạng lưới cao tốc phát triển đồng bộ, hiện đại, tăng cường liên kết vùng và mở rộng không gian phát triển.

Sự kiện dự kiến có khoảng 170 đại biểu tham dự, đại diện các cơ quan của Quốc hội, Chính phủ, các bộ, ngành Trung ương, địa phương, ngân hàng, tổ chức tư vấn, chuyên gia cùng cộng đồng doanh nghiệp, nhà đầu tư trong lĩnh vực đường bộ cao tốc.

Hội nghị xúc tiến đầu tư phát triển đường bộ cao tốc giai đoạn 2026 - 2030 được Bộ Xây dựng tổ chức với sự tham dự của hàng trăm đại biểu.

Theo Bộ Xây dựng, phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại tiếp tục được xác định là một trong những đột phá chiến lược trong giai đoạn phát triển mới của đất nước. Trong đó, đường bộ cao tốc giữ vai trò quan trọng trong tăng cường kết nối, thúc đẩy liên kết vùng và mở rộng không gian phát triển.

Giai đoạn 2026 - 2030, dự kiến đầu tư xây dựng mới 2.829 km, đồng thời mở rộng, hoàn thiện 1.187 km đường bộ cao tốc hiện hữu, với tổng nhu cầu vốn khoảng 1.269.000 tỷ đồng. Đến nay, khoảng 423.000 tỷ đồng đã được cân đối, bố trí từ ngân sách nhà nước và cam kết của nhà đầu tư; phần vốn cần tiếp tục cân đối, huy động lên tới khoảng 846.000 tỷ đồng.

Để thu hút thêm nguồn lực ngoài ngân sách, trên cơ sở quy hoạch và các nguyên tắc xác định dự án ưu tiên, Bộ Xây dựng xác định 29 dự án đường bộ cao tốc ưu tiên xúc tiến, kêu gọi đầu tư theo phương thức PPP trong giai đoạn 2026 - 2030, với tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 922.812 tỷ đồng.

Danh mục tập trung vào các tuyến cao tốc hiện hữu cần mở rộng, hoàn chỉnh; các tuyến nằm trên hành lang vận tải chính, có vai trò kết nối liên vùng, vùng kinh tế trọng điểm, trung tâm kinh tế, cảng biển, khu kinh tế; đồng thời có điều kiện triển khai thuận lợi và khả năng thu hút nguồn lực ngoài ngân sách nhà nước.

Danh sách chi tiết 29 dự án đường bộ cao tốc ưu tiên xúc tiến, kêu gọi đầu tư theo phương thức PPP giai đoạn 2026 - 2030: Nhóm ưu tiên 1 có 15 dự án, gồm: dự án đường Vành đai 5 - Vùng Thủ đô Hà Nội quy mô 6 làn cao tốc và đường song hành, đi qua 5 tỉnh, thành: Hà Nội; Bắc Ninh; Thái Nguyên và Phú Thọ. Dự án cao tốc Bắc - Nam phía Tây đoạn Đức Hòa - Mỹ An đi qua địa bàn 2 tỉnh: Tây Ninh, Đồng Tháp với tổng chiều dài 74km, quy mô 4 làn xe (quy hoạch 6 làn xe), tổng mức đầu tư hơn 29.300 tỷ đồng. Dự án mở rộng cao tốc Bắc - Nam phía Đông đoạn Mai Sơn - Cam Lộ từ 4 làn xe lên 6 làn xe hoàn chỉnh. Tổng chiều dài 415km, tổng mức đầu tư gần 72.200 tỷ đồng. Dự án mở rộng cao tốc Bắc - Nam phía Đông đoạn Quảng Ngãi - Dầu Giây từ 4 làn xe lên 6 làn xe. Tổng chiều dài 551km, tổng mức đầu tư hơn 78.200 tỷ đồng. Dự án cao tốc Bắc - Nam phía Tây đoạn Phú Thọ - Cổ Tiết - Yên Bài, quy mô đầu tư 4 làn xe (quy hoạch 6 làn xe). Tổng chiều dài 49km, tổng mức đầu tư hơn 25.500 tỷ đồng. Dự án cao tốc Hà Tiên - Rạch Giá - Bạc Liêu, đoạn Hà Tiên - Rạch Giá quy mô 4 làn xe. Tổng chiều dài 87km, tổng mức đầu tư gần 56.000 tỷ đồng. Dự án mở rộng cao tốc Bắc - Nam phía Tây đoạn Tuyên Quang - Phú Thọ từ quy mô 4 làn xe hạn chế lên 4 làn xe hoàn chỉnh. Tổng chiều dài 40km, tổng mức đầu tư gần 3.600 tỷ đồng. Dự án cao tốc Cam Lộ - Lao Bảo quy mô 4 làn xe, dài 56km. Tổng mức đầu tư gần 14.000 tỷ đồng. Dự án cao tốc Bắc - Nam phía Tây đoạn đoạn Pleiku - Buôn Ma Thuột quy mô 4 làn xe (quy hoạch 6 làn xe), dài 149km, tổng mức đầu tư 23.400 tỷ đồng. Dự án cao tốc Bắc - Nam phía Tây đoạn Buôn Ma Thuột - Gia Nghĩa quy mô 4 làn xe (quy hoạch 6 làn xe), dài 105km. Tổng mức đầu tư 18.900 tỷ đồng. Dự án cao tốc Nha Trang - Liên Khương đoạn Nha Trang - Đà Lạt quy mô 4 làn xe, dài 81km. Tổng mức đầu tư hơn 25.000 tỷ đồng. Dự án cao tốc Phan Thiết - Bảo Lộc - Gia Nghĩa - Bù Đăng đoạn Phan Thiết - Bảo Lộc quy mô 4 làn xe, dài 75km. Tổng mức đầu tư 26.000 tỷ đồng. Dự án mở rộng đường Vành đai 3 TP.HCM từ 4 làn xe lên 8 làn xe, dài 76km. Tổng mức đầu tư 38.000 tỷ đồng. Dự án mở rộng cao tốc Bắc - Nam phía Đông đoạn Mỹ Thuận - Cần Thơ từ 4 làn xe lên 6 làn xe, dài 23km. Tổng mức đầu tư 6.400 tỷ đồng. Dự án cao tốc TP.HCM - Vĩnh Long - Cần Thơ - Cà Mau đoạn Vĩnh Long - Cần Thơ quy mô 4 làn xe, dài 77km. Tổng mức đầu tư hơn 41.400 tỷ đồng. 14 dự án được xác định nhóm ưu tiên 2, gồm: cao tốc Bắc - Nam phía Tây đoạn Ngọc Hồi - Pleiku quy mô 4 làn xe (quy hoạch 6 làn xe), dài 106km. Tổng mức đầu tư 16.200 tỷ đồng. Dự án mở rộng cao tốc Bắc - Nam phía Tây đoạn Chơn Thành - Đức Hòa từ 2 làn xe lên 4 làn xe (quy hoạch 6 làn xe), dài 84km. Tổng mức đầu tư 16.400 tỷ đồng. Dự án cao tốc Vũng Áng - Cha Lo quy mô 4 làn xe, dài 65km. Tổng mức đầu tư 27.600 tỷ đồng. Dự án cao tốc Hồng Ngự - Trà Vinh đoạn An Hữu - Trà Vinh quy mô 4 làn xe, dài 90km. Tổng mức đầu tư 31.500 tỷ đồng. Dự án cao tốc Bắc - Nam phía Tây nhánh Việt Trì - Hoà Bình quy mô 4 làn xe, dài 44km. Tổng mức đầu tư gần 16.000 tỷ đồng. Dự án nâng cấp, mở rộng cao tốc Nội Bài - Hạ Long đoạn Nội Bài - Bắc Ninh từ đường cấp II, 4 làn xe lên cao tốc 6 làn xe, dài 30km. Tổng mức đầu tư gần 3.600 tỷ đồng. Dự án mở rộng cao tốc Phủ Lý - Nam Định từ đường cấp II, 4 làn xe lên cao tốc 4 làn xe, dài 25km. Tổng mức đầu tư gần 11.500 tỷ đồng. Dự án cao tốc vành đai trung du phía Bắc đoạn Lạng Sơn - Thái Nguyên quy mô 4 làn xe, dài 110km. Tổng mức đầu tư 29.000 tỷ đồng. Dự án cao tốc Hà Tĩnh - Cầu Treo đoạn Hà Tĩnh - Đường Hồ Chí Minh quy mô 4 làn xe (quy hoạch 6 làn xe), dài 34km. Tổng mức đầu tư 10.200 tỷ đồng. Dự án cao tốc Hồng Ngự - Trà Vinh đoạn Dinh Bà - Cao Lãnh quy mô 4 làn xe, dài 68km. Tổng mức đầu tư gần 29.900 tỷ đồng. Dự án mở rộng cao tốc Hồng Ngự - Trà Vinh đoạn An Hữu - Cao Lãnh từ 4 làn xe hạn chế lên 4 làn xe hoàn chỉnh, dài 27km. Tổng mức đầu tư gần 4.000 tỷ đồng. Dự án cao tốc TP.HCM - Vĩnh Long - Cần Thơ - Cà Mau đoạn TP.HCM - Vĩnh Long quy mô 4 làn xe, dài 64km. Tổng mức đầu tư 35.000 tỷ đồng. Dự án cao tốc TP.HCM - Vĩnh Long - Cần Thơ - Cà Mau đoạn Cần Thơ - Cà Mau quy mô 4 làn xe, dài 133km. Tổng mức đầu tư 70.000 tỷ đồng. Dự án cao tốc Phú Yên - Đắk Lắk đoạn Phú Yên - Buôn Hồ (nhóm 2) quy mô 4 làn xe, dài 125km. Tổng vốn đầu tư 35.000 tỷ đồng.

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