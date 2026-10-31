Bộ Xây dựng tổ chức diễn đàn phát triển bền vững đô thị Việt Nam năm 2026

Diễn đàn phát triển bền vững đô thị Việt Nam năm 2026 được tổ chức nhằm hưởng ứng Ngày Đô thị Việt Nam (8/11), tiếp nối 23 năm hình thành và phát triển diễn đàn đô thị Việt Nam, tiếp tục triển khai các nhiệm vụ phát triển đô thị được giao tại các Nghị quyết của Bộ Chính trị.

Diễn đàn phát triển bền vững đô thị Việt Nam được Bộ Xây dựng tổ chức thường niên.

Sự kiện diễn ra trong bối cảnh các đô thị Việt Nam đang bước vào một chu kỳ phát triển mới sau khi đất nước thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính, vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Diễn đàn năm nay có sự tham gia của đông đảo các nhà quản lý, chuyên gia phát triển đô thị và đại diện doanh nghiệp trong và ngoài nước. Sự kiện sẽ tập trung chia sẻ về định hướng chính sách, mô hình phát triển đô thị và những giải pháp, nhằm phát huy vai trò của đô thị là động lực thúc đẩy tăng trưởng quốc gia.

Diễn đàn phát triển bền vững đô thị Việt Nam năm 2026 có 1 phiên toàn thể và 3 phiên hội thảo chuyên đề. Phiên toàn thể tập trung thảo luận về mô hình phát triển đô thị đóng góp cho tăng trưởng quốc gia.

Ba phiên hội thảo chuyên đề, tập trung thảo luận: về quy hoạch và các mô hình phát triển đô thị mới; tăng cường khả năng chống chịu biến đổi khí hậu của đô thị; quản trị đô thị thông minh dựa trên dữ liệu.