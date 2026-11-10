Bộ Xây dựng thúc từng đầu việc, gỡ vướng khâu chuẩn bị khai thác sân bay Long Thành

Rà soát toàn diện, bảo đảm đủ điều kiện đưa sân bay vào khai thác

Bộ Xây dựng vừa có văn bản gửi Cục Hàng không Việt Nam và Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) về công tác chuẩn bị đưa Cảng hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 1 vào khai thác.

Bộ Xây dựng yêu cầu các đơn vị liên quan tăng tốc rà soát, hoàn thiện phương án vận hành, khai thác sân bay Long Thành và đẩy nhanh các dự án giao thông kết nối, hướng tới mục tiêu khai thác từ ngày 24/12.

Theo đó, Bộ Xây dựng yêu cầu ACV thực hiện đầy đủ các nội dung theo chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc tại mục 4 Văn bản số 11272 ngày 5/11/2026 của Văn phòng Chính phủ.

Đồng thời, ACV phải khẩn trương phối hợp với Cục Hàng không Việt Nam cùng các cơ quan thuộc bộ, ngành, địa phương liên quan xây dựng kế hoạch, phương án tổ chức vận hành, khai thác sân bay Long Thành giai đoạn 1. Công tác chuẩn bị phải bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn, tính khả thi, hiệu quả, đáp ứng tiến độ và yêu cầu của Chính phủ.

Một trong những nhiệm vụ trọng tâm được Bộ Xây dựng yêu cầu là rà soát, đánh giá tiến độ thực hiện và hoàn thành các gói thầu, hạng mục công trình; đồng thời kiểm tra các điều kiện cần thiết, kế hoạch chuẩn bị đưa sân bay vào vận hành, khai thác.

Đáng chú ý, tiến độ hoàn thành công trình phải được bảo đảm đồng bộ với công tác nghiệm thu, hoàn thiện thủ tục pháp lý, cấp phép, chấp thuận chuyên ngành hàng không theo quy định. Các nội dung này cần gắn với kết quả đánh giá Chương trình vận hành thử (ORAT) và kế hoạch tổ chức khai thác thực tế.

Trên cơ sở rà soát, ACV phải tổng hợp, báo cáo Bộ Xây dựng và Cục Hàng không Việt Nam trước ngày 15/11.

Đối với Cục Hàng không Việt Nam, Bộ Xây dựng yêu cầu thực hiện đầy đủ thẩm quyền, trách nhiệm theo quy định của pháp luật về hàng không dân dụng, đồng thời phát huy vai trò cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo công tác chuẩn bị khai thác Cảng hàng không quốc tế Long Thành.

Cục Hàng không Việt Nam tiếp tục phối hợp, hỗ trợ, hướng dẫn ACV và các cơ quan, đơn vị liên quan về điều kiện, thủ tục cần thiết để đưa sân bay vào khai thác theo quy định.

Cơ quan này cũng có trách nhiệm rà soát, đánh giá nội dung kế hoạch, phương án tổ chức vận hành, khai thác sân bay Long Thành do ACV báo cáo. Kết quả phải được gửi về Bộ Xây dựng trước ngày 18/11 để Bộ tổ chức cuộc họp kiểm điểm công tác chuẩn bị khai thác sân bay trong tháng 11/2026.

Đôn đốc các dự án giao thông kết nối, tránh ùn tắc khi sân bay hoạt động

Không chỉ tập trung vào các hạng mục tại sân bay, Bộ Xây dựng còn yêu cầu khẩn trương rà soát tiến độ các dự án giao thông kết nối, bảo đảm khả năng tiếp cận thuận lợi khi Cảng hàng không quốc tế Long Thành đi vào khai thác.

Cụ thể, Cục Kinh tế - Quản lý đầu tư xây dựng và Cục Đường bộ Việt Nam được giao khẩn trương phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan kiểm tra, đôn đốc tiến độ các dự án đường cao tốc, dự án nâng cấp các tuyến quốc lộ, đường tỉnh có liên quan đến kết nối với sân bay Long Thành theo nhiệm vụ được phân công.

Mục tiêu đặt ra là bảo đảm giao thông thuận lợi, không xảy ra ùn tắc khi sân bay đi vào khai thác. Các đơn vị phải gửi báo cáo Bộ Xây dựng về khả năng kết nối, khai thác trước ngày 16/11.

Trước đó, ACV đã có văn bản báo cáo Cục Hàng không Việt Nam về việc tổ chức đưa Cảng hàng không quốc tế Long Thành vào khai thác từ 0h ngày 24/12 (giờ địa phương).

Đồng thời, ACV cũng thông báo tới các hãng hàng không chủ động xây dựng kế hoạch khai thác phù hợp, phối hợp với ACV và các cơ quan, đơn vị liên quan trong quá trình chuẩn bị đưa sân bay Long Thành vào hoạt động, bảo đảm mốc thời gian và tuân thủ các quy định của Nhà nước.