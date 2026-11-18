Sản lượng thi công chưa chuyển biến rõ rệt

Bộ Xây dựng vừa gửi văn bản chỉ đạo Ban QLDA đường Hồ Chí Minh (chủ đầu tư) khẩn trương thực hiện các giải pháp để triển khai đáp ứng chất lượng, tiến độ, giải ngân vốn đầu tư công đối với dự án mở rộng tuyến cao tốc Bắc - Nam đoạn Cam Lộ - La Sơn.

Thi công mở rộng cao tốc Cam Lộ - La Sơn. (Ảnh chụp tháng 9/2026).

Theo Bộ Xây dựng, kể từ thời điểm lãnh đạo Bộ kiểm tra dự án vào ngày 23/10/2026, đến ngày 12/11/2026 (khoảng 3 tuần), sản lượng thi công của dự án mới tăng thêm khoảng 150 tỷ đồng (tăng hơn 3%), chậm khoảng gần 14% so với kế hoạch.

"Kết quả trên cho thấy tiến độ triển khai và sản lượng thi công dự án trong thời gian qua chưa có chuyển biến rõ rệt, không đáp ứng yêu cầu và các mốc tiến độ đã được Lãnh đạo Bộ chỉ đạo tại buổi kiểm tra", văn bản nêu.

Đẩy nhanh tiến độ thi công, bảo đảm chất lượng công trình và hoàn thành kế hoạch giải ngân vốn đầu tư công năm 2026, Bộ Xây dựng yêu cầu Ban QLDA đường Hồ Chí Minh thực hiện đầy đủ, kịp thời các chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Bộ Xây dựng tại các văn bản đã ban hành; bảo đảm tiến độ, chất lượng, giải ngân, quản lý chặt chẽ chi phí, không để thất thoát, lãng phí; kiểm soát việc sử dụng vốn tạm ứng của các nhà thầu đúng mục đích, phục vụ Dự án; phối hợp chặt chẽ với các địa phương để giải quyết dứt điểm các tồn tại, vướng mắc về GPMB.

Chủ đầu tư khẩn trương tổ chức triển khai đầy đủ các nội dung, giải pháp, kiến nghị của Cục Kinh tế - Quản lý đầu tư xây dựng; phân công trách nhiệm cụ thể, kiểm điểm tiến độ từng tuần.

Đối với tư vấn giám sát, Bộ Xây dựng yêu cầu bố trí đủ nhân sự theo yêu cầu; tăng cường giám sát thường xuyên, liên tục, bảo đảm tiến độ, chất lượng công trình; bảo đảm tính độc lập, khách quan trong công tác giám sát.

Về phía nhà thầu thi công, Bộ Xây dựng đặc biệt lưu ý 3 nhà thầu: Công ty CP Tập đoàn Trường Thịnh, Công ty TNHH Tập đoàn Sơn Hải, Công ty CP Quản lý và Xây dựng đường bộ Khánh Hòa khẩn trương thực hiện các giải pháp thi công được Cục quản lý chuyên ngành đưa ra.

"Nhà thầu tập trung đầy đủ nhân lực, máy móc, thiết bị, vật tư, tài chính và tổ chức thi công tăng ca, tăng kíp, bảo đảm tiến độ, chất lượng theo hợp đồng; thực hiện nghiêm các quy định về an toàn lao động, an toàn giao thông và vệ sinh môi trường, đặc biệt tại các vị trí thi công cầu, trên cao, dưới nước và khu vực đang khai thác", văn bản của Bộ Xây dựng nêu rõ.

Tăng tốc thi công cầu, thảm bê tông nhựa trong tháng 12

Trước đó, báo cáo Bộ Xây dựng tình hình triển khai dự án mở rộng cao tốc đoạn Cam Lộ - La Sơn trên cơ sở kiểm tra hiện trường, Cục Kinh tế - Quản lý đầu tư xây dựng cho biết, tính đến thời điểm báo cáo (12/11/2026), lũy kế sản lượng thi công dự án đạt hơn 47% giá trị hợp đồng, chậm gần 14% so với kế hoạch. Hầu hết các nhà thầu tham gia thi công đều không đáp ứng tiến độ theo kế hoạch.

Kiến nghị Bộ Xây dựng chỉ đạo các nhà thầu tập trung nguồn lực, tăng ca, tăng kíp, Cục Kinh tế - Quản lý đầu tư xây dựng đặc biệt lưu ý Công ty CP Tập đoàn Trường Thịnh cần bổ sung tổ đội, nhân lực, máy móc, thiết bị thi công cống ngang, hầm chui, tường chắn và nền đường; tập trung xử lý đoạn Km56 - Km59; đẩy nhanh thi công các cầu, hệ thống an toàn giao thông và lắp đặt tôn hộ lan tại các đoạn đã hoàn thành mặt đường BTNC16.

Công ty TNHH Tập đoàn Sơn Hải chủ động bảo đảm nguồn vật liệu, bổ sung các mũi thi công, đẩy nhanh thi công cấp phối đá dăm, cấp phối đá dăm gia cố xi măng và thảm bê tông nhựa, hoàn thành chậm nhất trong tháng 12/2026.

Cùng trong tháng 12/2026, Công ty CP Quản lý và Xây dựng đường bộ Khánh Hòa cần tăng ca, tăng kíp, tập kết đầy đủ vật liệu, hoàn thành thảm bê tông nhựa; bổ sung nhân lực, tập trung thi công kết cấu phần trên các cầu Nhùng, Như Lệ 2 và Khe Mương.

Dự án đầu tư mở rộng tuyến cao tốc Bắc - Nam đoạn Cam Lộ - La Sơn có tổng chiều dài xấp xỉ 99km, đi qua địa bàn 2 tỉnh, thành phố: Huế (gần 63km) và Quảng Trị (hơn 36km). Phạm vi dự án thực hiện đầu tư mở rộng nền, mặt đường từ quy mô 2 làn xe lên 4 làn xe hoàn chỉnh, với bề rộng nền đường 22 - 23,25m; đầu tư hoàn thiện hệ thống cầu, nút giao, trạm thu phí tự động không dừng, hệ thống giao thông thông minh, trung tâm quản lý điều hành, công trình kiểm soát tải trọng xe và trạm dừng nghỉ. Tổng mức đầu tư dự án gần 6.500 tỷ đồng.