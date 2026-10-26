Bộ Xây dựng thúc tiến độ GPMB, quyết đưa dự án mở rộng QL2 Phú Thọ về đích đầu năm 2027

Bộ Xây dựng vừa gửi văn bản đề nghị Bí thư Tỉnh uỷ và Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ quan tâm chỉ đạo các cơ quan liên quan đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng dự án cải tạo, mở rộng QL2 đoạn Vĩnh Yên - Việt Trì.

Thi công mở rộng QL2 đoạn Vĩnh Yên - Việt Trì. (Ảnh: Bích Huệ).

Bộ Xây dựng cho biết đang quyết liệt chỉ đạo chủ đầu tư, các đơn vị thi công tranh thủ điều kiện thời tiết thuận lợi, đẩy nhanh tiến độ thi công để cơ bản hoàn thành dự án cải tạo, mở rộng QL2 đoạn Vĩnh Yên - Việt Trì trong tháng 1/2027.

Quá trình triển khai, Bộ đã có nhiều văn bản, công điện đề nghị UBND tỉnh Phú Thọ tích cực chỉ đạo các cơ quan có liên quan đẩy nhanh tiến độ công tác GPMB.

Tuy nhiên, theo báo cáo của chủ đầu tư, đến nay công tác GPMB chưa đáp ứng được tiến độ theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ (phải hoàn thành xong công tác GPMB và di dời đường nước trước ngày 15/9/2026 và trước ngày 10/11/2026 đối với di chuyển đường điện).

Hiện, nhà thầu mới có thể tiếp cận để thi công được hơn 9km trên tổng chiều dài hơn 11km (đạt hơn 84%), còn vướng đường dây điện 22kV, 35kV của Công ty Điện lực Phú Thọ; đường ống nước D300 của Trung tâm Nước sạch nông thôn và Kiểm định kiểm nghiệm chưa hoàn thành việc di chuyển.

Nhấn mạnh thời gian còn lại để hoàn thành dự án không còn nhiều, Bộ Xây dựng đề nghị cấp có thẩm quyền tỉnh Phú Thọ chỉ đạo UBND các xã: Hội Thịnh, Tề Lỗ, Vĩnh An, Vĩnh Hưng tiếp tục tuyên truyền để các hộ dân tháo dỡ, thu hồi tài sản để bàn giao toàn bộ mặt bằng cho dự án trước ngày 30/10/2026.

Ban QLDA khu vực Vĩnh Phúc khẩn trương chỉ đạo các nhà thầu, đơn vị liên quan, phối hợp triển khai di dời hạ tầng kỹ thuật (đường nước, đường điện) phù hợp với tiến độ triển khai thi công dự án; có giải pháp kỹ thuật phù hợp đối với các vị trí chồng lấn cột điện với hệ thống thoát nước dọc của dự án.

Bộ Xây dựng đồng thời đề nghị cấp có thẩm quyền chỉ đạo ban quản lý dự án và UBND các xã tại địa phương họp kiểm điểm tiến độ hàng tuần, báo cáo các khó khăn, vướng mắc vượt thẩm quyền để kịp thời chỉ đạo giải quyết; Xem xét, kiểm điểm trách nhiệm các đơn vị, cá nhân chậm chễ trong việc triển khai công tác GPMB của dự án.

Đối với việc triển khai thi công dự án, Bộ Xây dựng đã yêu cầu Ban QLDA Hàng hải và Đường thủy chỉ đạo các nhà thầu lập kế hoạch thi công chi tiết theo từng mũi thi công, triển khai thi công ngay đối với các đoạn tuyến đã được bàn giao mặt bằng; thường xuyên phối hợp, hỗ trợ kịp thời Ban QLDA khu vực Vĩnh Phúc và UBND các xã trong quá trình triển khai GPMB.

"Đối với các nhà thầu không khẩn trương, tích cực triển khai thi công, chủ đầu tư kiên quyết xử lý nghiêm theo quy định của hợp đồng và cắt giảm, điều chuyển khối lượng giữa các nhà thầu để đảm bảo đáp ứng tiến độ", Bộ Xây dựng thông tin.

Dự án cải tạo, mở rộng QL2 đoạn Vĩnh Yên - Việt Trì, tỉnh Vĩnh Phúc (nay là tỉnh Phú Thọ) có chiều dài hơn 11km, được nâng cấp, mở rộng đạt tiêu chuẩn đường cấp III đồng bằng, quy mô 4 - 6 làn xe, tốc độ thiết kế 80km/h. Tổng mức đầu tư hơn 1.258 tỷ đồng.