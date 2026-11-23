Bộ Xây dựng vừa gửi văn bản đề nghị UBND tỉnh Phú Thọ đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng (GPMB) dự án cải tạo, mở rộng QL2 đoạn Vĩnh Yên - Việt Trì.

Thi công mở rộng QL2 đoạn Vĩnh Yên - Việt Trì. (Ảnh: Bích Huệ).

Bộ Xây dựng cho biết, theo báo cáo của chủ đầu tư, đến nay công tác GPMB vẫn chưa đáp ứng được tiến độ như chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ (phải hoàn thành xong công tác GPMB và di dời đường nước trước ngày 15/9/2026, di chuyển đường điện trước ngày 10/11/2026).

Đến ngày 18/11/2026, nhà thầu mới có thể tiếp cận để thi công được khoảng hơn 9km trên tổng chiều dài hơn 11km (đạt hơn 84%), vẫn còn vướng đường dây điện 22kV, 35kV của Công ty Điện lực Phú Thọ; đường ống nước D300 của Trung tâm Nước sạch nông thôn và Kiểm định kiểm nghiệm chưa hoàn thành việc di chuyển.

Nhấn mạnh thời gian còn lại để hoàn thành dự án không còn nhiều, Bộ Xây dựng đề nghị UBND tỉnh Phú Thọ tiếp tục dành sự quan tâm đặc biệt cho dự án, quyết liệt chỉ đạo UBND các xã Tề Lỗ khẩn trương hoàn thành công tác đền bù GPMB đối với Công ty TNHH Thương mại và Xây dựng Phúc Thành; UBND xã Vĩnh An, Vĩnh Hưng tiếp tục tuyên truyền để các hộ dân tháo dỡ, thu hồi tài sản để bàn giao toàn bộ mặt bằng cho dự án trong tháng 11/2026.

Ban QLDA khu vực Vĩnh Phúc khẩn trương chỉ đạo các nhà thầu và các đơn vị liên quan, phối hợp với Ban QLDA Hàng Hải và Đường thủy để triển khai di dời hạ tầng kỹ thuật (đường nước, đường điện) phù hợp với tiến độ triển khai thi công dự án và các vị trí là "đường găng" (vị trí đóng vai trò quyết định đến tiến độ - PV) của dự án; phối hợp với Nhà máy nước Việt Xuân để di dời trạm biến áp và đường dây điện 35kV trước ngày 10/12/2026.

Đối với việc triển khai thi công dự án, Bộ Xây dựng cho biết đã yêu cầu Ban QLDA Hàng hải và Đường thủy chỉ đạo các nhà thầu lập kế hoạch thi công chi tiết theo từng mũi thi công, thống kê các vị trí công trình hạ tầng cần ưu tiên di dời gửi chính quyền địa phương và các cơ quan chủ quản để tổ chức triển khai công tác GPMB, di dời hạ tầng kỹ thuật phù hợp với tiến độ triển khai.

Đơn vị quản lý dự án thuộc Bộ Xây dựng cũng đồng thời được giao phối hợp, hỗ trợ kịp thời Ban QLDA của địa phương và UBND các xã trong quá trình thực hiện GPMB; kiên quyết xử lý nghiêm theo quy định của hợp đồng đối với các nhà thầu không khẩn trương thi công, thực hiện cắt giảm, điều chuyển khối lượng giữa các nhà thầu để đảm bảo đáp ứng tiến độ.

Dự án cải tạo, mở rộng QL2 đoạn Vĩnh Yên - Việt Trì, tỉnh Vĩnh Phúc (nay là tỉnh Phú Thọ) có chiều dài hơn 11km, được nâng cấp, mở rộng đạt tiêu chuẩn đường cấp III đồng bằng, quy mô 4 - 6 làn xe, tốc độ thiết kế 80km/h. Tổng mức đầu tư hơn 1.258 tỷ đồng.