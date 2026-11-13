Bộ Xây dựng thúc tiến độ giải phóng mặt bằng dự án hành lang đường thủy phía Nam

Theo Bộ Xây dựng, tại cuộc họp ngày 21/10 giữa lãnh đạo Bộ Xây dựng và UBND tỉnh Vĩnh Long, địa phương đã thống nhất một số mốc tiến độ GPMB. Cụ thể, hoàn thành niêm yết công khai dự thảo phương án bồi thường, hỗ trợ tái định cư tại 5/8 xã trước ngày 15/11; hoàn thành đo đạc thực địa trước ngày 15/11 và đẩy nhanh thủ tục đầu tư các khu tái định cư, bảo đảm bàn giao cho người dân trong năm 2027.

Dự án Phát triển các hành lang đường thủy và logistics khu vực phía Nam được thực hiện tại các tỉnh Vĩnh Long, Đồng Tháp, Tây Ninh, Đồng Nai (Ảnh minh họa).

Tuy nhiên, theo báo cáo của Ban QLDA Hàng hải và Đường thủy, đến nay mới có 3/8 xã công khai phương án bồi thường. Công tác đo đạc, kiểm đếm, xác minh nguồn gốc đất tại các xã Tam Bình, Trà Côn còn nhiều, tiềm ẩn nguy cơ chậm tiến độ GPMB.

Trước tình hình này, Bộ Xây dựng đề nghị UBND tỉnh Vĩnh Long chỉ đạo chủ đầu tư Tiểu dự án GPMB và các đơn vị liên quan phối hợp chặt chẽ với Ban QLDA Hàng hải và Đường thủy, tập trung tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh công tác bồi thường, tái định cư và sớm bàn giao mặt bằng cho nhà thầu. Đồng thời, địa phương cần có văn bản về nhu cầu kinh phí GPMB trong năm 2026 để Bộ Xây dựng kịp thời bố trí theo quy định.

Ban QLDA Hàng hải và Đường thủy cho biết, quá trình triển khai dự án gặp khó khăn do một số địa phương chậm phê duyệt Tiểu dự án Bồi thường, hỗ trợ tái định cư, khiến việc thông báo thu hồi đất, đo đạc, kiểm đếm bị động. Khối lượng giải phóng mặt bằng lớn, với hơn 1.200 hộ dân bị ảnh hưởng.

Bên cạnh đó, hệ số điều chỉnh giá đất theo thị trường biến động tại một số xã, cần xác định lại theo quy trình 5 bước và trình UBND tỉnh quyết định, ảnh hưởng đến việc áp giá và niêm yết công khai phương án bồi thường.

Để đẩy nhanh tiến độ, Ban đã bố trí các văn phòng hiện trường trên hai tuyến sông Mang Thít và kênh Chợ Lách - những khu vực có khối lượng GPMB lớn - nhằm phối hợp với Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Vĩnh Long đẩy nhanh đo đạc, kiểm đếm và lập phương án bồi thường, hỗ trợ tái định cư. Ban cũng rà soát hồ sơ thiết kế kỹ thuật, phối hợp với các đơn vị liên quan thống nhất nội dung, tạo thuận lợi cho công tác thẩm định, phê duyệt hồ sơ.

Dự án Phát triển các hành lang đường thủy và logistics khu vực phía Nam được triển khai tại các tỉnh Vĩnh Long, Đồng Tháp, Tây Ninh và thành phố Đồng Nai, với nguồn vốn tài trợ từ Ngân hàng Thế giới (WB) và Chính phủ Úc. Dự án tập trung cải tạo, nâng cấp các điểm nghẽn trên hai hành lang đường thủy chính. Trong đó, hành lang Đông - Tây kết nối từ sông Hậu (TP Cần Thơ) đến sông Soài Rạp (ngã ba sông Soài Rạp - sông Nhà Bè - sông Lòng Tàu, TP.HCM), đạt cấp II kỹ thuật đường thủy nội địa. Luồng có chiều rộng 55m đối với kênh, 75m đối với sông; chiều sâu chạy tàu 3,5m; bán kính cong tối thiểu 320m đối với kênh và 440m đối với sông; tĩnh không 7,5m (hạn chế 7m đối với tàu 3 lớp container, trong đó có một lớp container cao). Các thông số này nhằm đáp ứng khai thác tàu tự hành đến 600 tấn và tàu 3 lớp container lưu thông 24/24h; tàu tự hành đến 1.500 tấn có thể lưu thông khi lợi dụng thủy triều ở mực nước cao hơn. Đối với hành lang Bắc - Nam, dự án cải tạo các điểm nghẽn trên tuyến từ sông Đồng Nai (cảng Đồng Nai) đến cụm cảng Cái Mép - Thị Vải. Luồng được nâng cấp với chiều rộng 90m, bao gồm mở rộng tại các đoạn cong; chiều sâu chạy tàu 7,9m, bán kính cong 440m (châm chước 410m), đáp ứng cho tàu tự hành đến 5.000 tấn và tàu 4 lớp container lưu thông thuận lợi, an toàn. Dự án có tổng mức đầu tư 3.900 tỷ đồng (khoảng 163,34 triệu USD), thời gian thực hiện từ năm 2023 đến tháng 9/2030.