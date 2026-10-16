Bộ Xây dựng thúc tiến độ giải phóng mặt bằng 3 tuyến quốc lộ tại Đồng bằng sông Cửu Long

Bộ Xây dựng vừa đề nghị UBND tỉnh Tây Ninh và Vĩnh Long khẩn trương triển khai công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư thuộc Dự án 3 tuyến quốc lộ 53, 62 và 91B kết nối vùng, thích ứng biến đổi khí hậu khu vực Đồng bằng sông Cửu Long, sử dụng vốn vay Ngân hàng Thế giới (WB).

Quốc lộ 91B qua TP Cần Thơ.

Động thái này nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án, bảo đảm khởi công trong quý IV/2026 theo chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Xây dựng.

Theo Bộ Xây dựng, dự án được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chủ trương đầu tư tại Quyết định số 1445 ngày 30/6/2025 và được Bộ Xây dựng phê duyệt đầu tư tại Quyết định số 226 ngày 13/2/2026.

Đối với các dự án thành phần có cấu phần xây dựng, Bộ Xây dựng giao Cục Đường bộ Việt Nam làm chủ đầu tư. Trong khi đó, UBND các địa phương có trách nhiệm tổ chức thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư theo quy định tại Nghị định số 88/2024/NĐ-CP ngày 15/7/2024 của Chính phủ và phù hợp với Hiệp định vay.

Làm rõ cơ sở pháp lý về trách nhiệm tổ chức thực hiện, Bộ Xây dựng cho biết, theo Nghị định số 47/2014/NĐ-CP, cơ quan có thẩm quyền phê duyệt dự án đầu tư có thể quyết định tách nội dung bồi thường, hỗ trợ, tái định cư thành tiểu dự án riêng để tổ chức thực hiện độc lập.

Tuy nhiên, Nghị định số 88/2024/NĐ-CP không còn quy định việc tách nội dung này thành tiểu dự án đối với các dự án được phê duyệt sau thời điểm nghị định có hiệu lực. Trách nhiệm chỉ đạo tổ chức bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất vẫn thuộc UBND cấp tỉnh.

Trên cơ sở đó, Bộ Xây dựng xác định UBND tỉnh Tây Ninh và Vĩnh Long có trách nhiệm chỉ đạo tổ chức thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đối với các hạng mục thuộc dự án trên địa bàn, bảo đảm tuân thủ quy định hiện hành.

Về kinh phí, Bộ Xây dựng có trách nhiệm bố trí vốn, bảo đảm nguồn lực phục vụ công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư theo quy định.

Để bảo đảm tiến độ, Bộ Xây dựng đề nghị hai địa phương khẩn trương giao đơn vị, tổ chức có chức năng thực hiện nhiệm vụ bồi thường, hỗ trợ, tái định cư theo Luật Đất đai năm 2024; đồng thời tổ chức triển khai các công việc thuộc trách nhiệm của địa phương.

Các đơn vị được giao nhiệm vụ phải mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước để tiếp nhận kinh phí, thực hiện chi trả và thanh toán theo quy định. Đồng thời, các đơn vị có trách nhiệm lập báo cáo quyết toán chi phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, trình Chủ tịch UBND cấp có thẩm quyền phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư xem xét, phê duyệt quyết toán.

Bộ Xây dựng cho biết sẽ chỉ đạo Cục Đường bộ Việt Nam phối hợp chặt chẽ với UBND hai tỉnh và các cơ quan, đơn vị liên quan trong quá trình triển khai, nhằm tháo gỡ vướng mắc và đẩy nhanh tiến độ thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư của dự án.

Theo quyết định dự án của Bộ Xây dựng, dự án cải tạo, nâng cấp 3 tuyến quốc lộ (53, 62, 91B) kết nối vùng, thích ứng biến đổi khí hậu khu vực Đồng bằng sông Cửu Long, sử dụng vốn vay Ngân hàng Thế giới (WB) được chia làm 3 dự án thành phần đầu tư.

Cụ thể, Dự án thành phần 1: Nâng cấp, cải tạo quốc lộ 53, tổng mức đầu tư hơn 2.573 tỷ đồng; phạm vi đầu tư gồm cầu Ngã Tư với điểm đầu tại Km7+820, điểm cuối tại Km8+730 và đoạn Long Hồ-Ba Si, điểm đầu tại Km11+295, điểm cuối tại Km56+180.

Tổng chiều dài tuyến khoảng 41km trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long. Trong đó, hơn 17km tuyến tránh thị trấn Vũng Liêm và Càng Long sẽ được xây dựng mới.

Dự án thành phần 2: Nâng cấp, cải tạo quốc lộ 62, tổng mức đầu tư hơn 3.200 tỷ đồng, tổng chiều dài khoảng 69km. Điểm đầu tại Km4+200 (nút giao với đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh-Trung Lương). Điểm cuối tại Km74+000. Trong đó, tuyến tránh thị trấn Tân Thạnh dài khoảng 8km sẽ được xây dựng mới.

Dự án thành phần 3: Nâng cấp, cải tạo quốc lộ 91B, tổng mức đầu tư hơn 3.400 tỷ đồng, tổng chiều dài khoảng 141km đi qua địa bàn thành phố Cần Thơ và tỉnh Cà Mau. Điểm đầu tại Km2+604 (ngã 5 cầu Cần Thơ), điểm cuối tại Km143+480.

Ba tuyến quốc lộ sẽ được đầu tư quy mô đường cấp III đồng bằng, 2 làn xe cơ giới, bề rộng nền đường 12m, vận tốc thiết kế 80km/h.

Với phương án trên, tổng mức đầu tư dự án là gần 9.300 tỷ đồng, tương đương khoảng gần 370 triệu USD.

Ba tuyến quốc lộ tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long được đầu tư, nâng cấp và cải tạo sẽ góp phần hoàn thiện kết cấu hạ tầng, đảm bảo an toàn giao thông.