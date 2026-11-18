Mặt bằng vẫn còn vướng mắc

Bộ Xây dựng vừa có văn bản đề nghị UBND tỉnh Ninh Bình đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng Dự án đầu tư xây dựng cầu Ninh Cường vượt sông Ninh Cơ trên QL37B.

Phối cảnh dự án cầu Ninh Cường vượt sông Ninh Cơ trên QL37B.

Bộ Xây dựng cho biết, theo phương án được phê duyệt, dự án đầu tư xây dựng cầu Ninh Cường có tiến độ hoàn thành trong năm 2027.

Dự án phục vụ kết nối thuận lợi trên QL37B, khắc phục tình trạng gián đoạn giao thông thủy trên sông Ninh Cơ, thúc đẩy phát triển KT-XH, bảo đảm quốc phòng - an ninh khu vực tỉnh Ninh Bình nói riêng và khu vực Đồng bằng sông Hồng nói chung. Việc dự án chậm đưa vào khai thác sẽ gây lãng phí nguồn lực, không phát huy hiệu quả đầu tư.

Ghi nhận sự quan tâm chỉ đạo của Lãnh đạo UBND tỉnh Ninh Bình, các sở và chính quyền địa phương trong công tác GPMB phục vụ thi công công trình, tuy vậy, Bộ Xây dựng cho biết, theo báo cáo của chủ đầu tư, đến nay nhà thầu mới có thể tiếp cận để thi công được 0,7km/0,98km (đạt hơn 71%), vẫn còn vướng mắc các hộ dân và đường dây điện 24kV3 của Công ty Điện lực Ninh Bình.

Để phát huy hiệu quả đầu tư, đáp ứng tiến độ và nhiệm vụ giải ngân theo kế hoạch, Bộ Xây dựng trân trọng đề nghị UBND tỉnh Ninh Bình tiếp tục dành sự quan tâm đặc biệt cho dự án, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan tuyên truyền, vận động các hộ dân thống nhất phương án bồi thường, hỗ trợ để bàn giao toàn bộ mặt bằng cho dự án trong tháng 11/2026.

Tăng cường máy móc, thi công ngay hạng mục xử lý đất yếu

Trước đó, ngày 11/11/2026, gửi văn bản đôn đốc Ban QLDA Thăng Long (chủ đầu tư) đẩy nhanh tiến độ thi công dự án cầu Ninh Cường, Cục Kinh tế - Quản lý đầu tư xây dựng (Bộ Xây dựng) đề nghị chủ đầu tư chỉ đạo các nhà thầu lập tiến độ thi công chi tiết theo từng tuần/tháng, huy động thiết bị, máy thi công, nhân lực... để thi công đồng bộ, kịp thời với tiến độ bàn giao mặt bằng.

Các nhà thầu cũng phải tăng cường nhân lực, máy móc thi công trụ P6 và P7; khẩn trương thi công đúc dầm Super T cầu dẫn phía bờ Ninh Cường; Huy động máy móc, thiết bị để sớm triển khai thi công ngay hạng mục xử lý nền đất yếu bằng cọc xi măng đất đường đầu cầu; Bảo đảm tuyệt đối an toàn lao động, an toàn giao thông (đường thủy, đường bộ), vệ sinh môi trường trong quá trình triển khai thi công, tuân thủ theo quy định.

Dự án cầu Ninh Cường vượt sông Ninh Cơ trên QL37B có tổng chiều dài tuyến khoảng 1,65km. Công trình cầu chính được đầu tư quy mô 2 làn xe cơ giới, 2 làn xe hỗn hợp bề rộng cầu 12m. Đường dẫn hai đầu cầu có quy mô đường cấp III đồng bằng, quy mô 2 làn xe, bề rộng nền đường 12m, vận tốc thiết kế 80km/h. Với phương án trên, tổng mức đầu tư dự án là hơn 581 tỷ đồng, tương đương hơn 24 triệu USD.

Về phía tư vấn giám sát, cơ quan quản lý chuyên ngành đề nghị giám sát chặt chẽ việc huy động máy móc, thiết bị, nhân lực của từng nhà thầu, kịp thời có văn bản báo cáo chủ đầu tư, cảnh báo (nếu nhà thầu vi phạm).

Cùng đó là Kiểm soát chặt chẽ chất lượng vật liệu đầu vào (cát, đá, xi măng...), bảo đảm vật liệu đưa vào công trình có chất lượng theo quy định; thực hiện đầy đủ các thí nghiệm về vật liệu, kiểm tra chất lượng cọc khoan nhồi...; đề xuất phương án xử lý đối với các vấn đề phát sinh, điều chỉnh thiết kế trong quá trình triển khai thi công.

Tư vấn thiết kế có trách nhiệm thực hiện nghiêm trách nhiệm giám sát tác giả đối với dự án để kịp thời xử lý các vấn đề kỹ thuật trong quá trình thi công đảm bảo tiến độ yêu cầu, phù hợp với điều kiện thi công thực tế, đảm bảo kinh tế - kỹ thuật và ổn định công trình lâu dài.

"Lãnh đạo Ban QLDA Thăng Long thực hiện kiểm điểm tiến độ triển khai thi công hằng tuần/tháng; kịp thời xử lý các khó khăn, vướng mắc, kiên quyết xử lý nghiêm những nhà thầu chậm tiến độ theo quy định của hợp đồng", Cục Kinh tế - Quản lý đầu tư xây dựng đề nghị.