Bộ Xây dựng thúc giải ngân, yêu cầu sớm hoàn thành đồng bộ cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn

Bộ Xây dựng vừa gửi văn bản yêu cầu Ban QLDA 2 (chủ đầu tư) đẩy nhanh tiến độ thi công các hạng mục còn lại và công tác giải ngân dự án cao tốc Bắc - Nam đoạn Quảng Ngãi - Hoài Nhơn.

Tuyến chính cao tốc Bắc - Nam đoạn Quảng Ngãi - Hoài Nhơn đã được đưa vào khai thác từ tháng 4/2026.

Theo đó, Bộ Xây dựng chỉ đạo Ban QLDA 2 chủ động phối hợp với chính quyền địa phương để sớm bàn giao mặt bằng còn vướng mắc cho nhà thầu thi công.

Giám đốc Ban QLDA 2 chủ trì, trực tiếp chỉ đạo các đơn vị tư vấn khẩn trương hoàn thiện hồ sơ thiết kế xử lý sạt trượt mái taluy dương tại Km 61+400 (trái tuyến) và mái taluy cửa Nam hầm số 3, hoàn thành trước ngày 5/11/2026, làm cơ sở triển khai thi công. Đơn vị tư vấn thiết kế phải thường xuyên có mặt tại hiện trường để theo dõi, đánh giá để kịp thời đưa ra các giải pháp xử lý cho phù hợp.

Chủ đầu tư cũng được giao trách nhiệm yêu cầu nhà thầu thi công phát huy vai trò của nhà thầu lớn, có uy tín, tranh thủ điều kiện thời tiết thuận lợi, có phương án tổ chức thi công phù hợp, bổ sung máy móc, thiết bị, nhân sự để tăng cường mũi thi công nhằm đẩy nhanh tiến độ thi công phần tuyến và công trình trên tuyến.

Đối với phần thiết bị trong hầm, nhà thầu cần khẩn trương tập kết thiết bị về công trường, triển khai công tác lắp đặt, chạy thử, các thiết bị nhập khẩu cần có giải pháp để đẩy nhanh tiến độ nhập khẩu, đưa về công trình trong thời gian sớm nhất.

"Ban QLDA 2 tổ chức kiểm điểm tiến độ thi công hằng tuần, kiên quyết xử lý đối với Nhà thầu chậm tiến độ để bảo đảm hoàn thành dự án trong năm 2026; Tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc các chủ thể thực hiện các biện pháp nâng cao chất lượng công trình; kiên quyết xử lý nghiêm các nhà thầu vi phạm chất lượng công trình theo quy định; tuyệt đối không vì tiến độ mà đánh đổi chất lượng công trình", văn bản nêu rõ.

Liên quan đến việc đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công theo chỉ đạo của Bộ Xây dựng, chủ đầu tư được giao trách nhiệm tổ chức làm việc cụ thể với các nhà thầu, tư vấn thiết kế, tư vấn giám sát để xác định rõ nguyên nhân và trách nhiệm của từng chủ thể trong việc chậm thanh toán khối lượng hoàn thành; xác định rõ mốc tiến độ hoàn thành của từng chủ thể; tập trung chỉ đạo các đơn vị đẩy nhanh công tác thanh toán đối với các khối lượng còn tồn đọng (bao gồm cả trượt giá), đảm bảo hoàn thành giải ngân kế hoạch vốn được giao.

Cao tốc Bắc - Nam đoạn Quảng Ngãi - Hoài Nhơn có chiều dài 88km, đi qua địa bàn hai tỉnh Quảng Ngãi (hơn 60km) và Gia Lai (gần 28km). Đây là dự án lớn nhất trong 12 dự án thành phần cao tốc Bắc - Nam giai đoạn 2021 - 2025. Dự án đã hoàn thành tuyến chính và đưa vào khai thác từ tháng 4/2026. Hiện đang triển khai thi công các hạng mục bổ sung, phát sinh, bao gồm: Nút giao Đức Phổ; hoàn thiện các hầm số 1, 2 và 3 theo quy mô giai đoạn hoàn chỉnh; xử lý phát sinh sạt trượt mái taluy dương tại Km 61+400 (trái tuyến) và sạt trượt cửa Nam hầm số 3.