Bộ Xây dựng thúc đẩy hợp tác với Hoa Kỳ về nhiên liệu sạch, giao thông xanh

Chiều 12/11, tại trụ sở Bộ Xây dựng, Thứ trưởng Lê Anh Tuấn chủ trì buổi làm việc với Đoàn lãnh đạo Hội đồng Ngũ cốc và Sản phẩm sinh học Hoa Kỳ (USGBC) nhằm trao đổi về định hướng hợp tác trong lĩnh vực nhiên liệu sạch, giảm phát thải và phát triển giao thông bền vững.

Thứ trưởng Lê Anh Tuấn phát biểu tại buổi làm việc.

Phát biểu tại buổi làm việc, Thứ trưởng Lê Anh Tuấn đánh giá cao sự quan tâm của USGBC đối với chiến lược phát triển nhiên liệu sạch và giảm phát thải của Việt Nam.

Thứ trưởng nhấn mạnh, trong bối cảnh Việt Nam đang tích cực triển khai các chính sách chuyển đổi năng lượng xanh, giảm phát thải khí nhà kính, hướng tới mục tiêu phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050 theo Quyết định số 876/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Xây dựng luôn quan tâm nghiên cứu các giải pháp sử dụng nhiên liệu sạch, nhiên liệu thay thế phù hợp với điều kiện thực tế của Việt Nam.

Cảm ơn lãnh đạo Bộ Xây dựng đã dành thời gian đón tiếp đoàn, ông Ryan LeGrand, Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc điều hành USGBC, bày tỏ vui mừng trước những bước phát triển tích cực trong quan hệ song phương và thương mại giữa hai nước.

Ông Ryan LeGrand đánh giá Việt Nam đã có bước chuyển biến lớn khi nâng tỷ lệ sử dụng ethanol từ 5% lên 10%. Đồng thời, ông khẳng định USGBC mong muốn đồng hành, sẵn sàng cung cấp thông tin và hỗ trợ trao đổi kỹ thuật cho Việt Nam trong quá trình chuyển đổi năng lượng xanh.

Ông Ryan LeGrand, Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc điều hành USGBC phát biểu tại buổi làm việc.

Tại buổi làm việc, hai bên tập trung trao đổi các đề xuất hợp tác trong phát triển nhiên liệu sinh học, giảm phát thải trong giao thông vận tải, hợp tác kỹ thuật, đào tạo nâng cao năng lực và định hướng triển khai các hoạt động cụ thể trong năm 2027.

Đại diện USGBC đề xuất tăng cường trao đổi kinh nghiệm về ứng dụng nhiên liệu sinh học trong giao thông vận tải, trong đó có sử dụng ethanol nhằm giảm phát thải, thúc đẩy giao thông bền vững. Đồng thời, USGBC mong muốn thúc đẩy các cơ hội hợp tác giữa Bộ Xây dựng với các đối tác trong ngành công nghiệp ethanol Hoa Kỳ, hướng tới phát triển giải pháp giao thông vận tải bền vững, mở rộng sử dụng nhiên liệu sạch và giảm phát thải carbon.

Đáng chú ý, đoàn công tác USGBC trân trọng mời Bộ Xây dựng cử đoàn tham dự Chương trình nghiên cứu về Nhiên liệu hàng không bền vững (SAF) tại Hoa Kỳ vào tháng 2/2027.

Ghi nhận tính thiết thực của chương trình trong việc hỗ trợ Việt Nam thực hiện các nghĩa vụ liên quan đến Cơ chế giảm và bù trừ các-bon đối với hàng không quốc tế (CORSIA), Thứ trưởng Lê Anh Tuấn giao các đơn vị liên quan phối hợp hoàn thiện nội dung và điều kiện tham dự.

Đối với sáng kiến tổ chức Hội thảo Nhiên liệu hàng hải bền vững, dự kiến trong quý I/2027, Thứ trưởng đánh giá cao đề xuất và giao Học viện Chiến lược, bồi dưỡng cán bộ xây dựng phối hợp chặt chẽ triển khai. Hội thảo nhằm cập nhật các chính sách quốc tế của Tổ chức Hàng hải quốc tế (IMO), đồng thời thảo luận về các loại nhiên liệu thay thế như ethanol, methanol và khí thiên nhiên hóa lỏng.

Lãnh đạo Bộ Xây dựng ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực của USGBC trong việc thúc đẩy hợp tác về nhiên liệu sinh học và giao thông vận tải bền vững tại Việt Nam.

Kết thúc buổi làm việc, Thứ trưởng Lê Anh Tuấn đề nghị các bên tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Học viện Chiến lược, bồi dưỡng cán bộ xây dựng để triển khai hiệu quả Bản ghi nhớ hợp tác đã ký kết, đồng thời xây dựng kế hoạch hành động cụ thể cho năm 2027.

Lãnh đạo Bộ Xây dựng ghi nhận, đánh giá cao những nỗ lực của USGBC trong thúc đẩy hợp tác về nhiên liệu sinh học và giao thông vận tải bền vững tại Việt Nam; đồng thời mong muốn tiếp tục nhận được sự phối hợp, hỗ trợ tích cực của Đại sứ quán Hoa Kỳ và các đối tác trong thời gian tới, góp phần thúc đẩy quá trình chuyển đổi năng lượng xanh tại Việt Nam.