Bộ Xây dựng thúc đẩy hợp tác phát triển hạ tầng với Liên bang Đức

Quan hệ tốt đẹp, dài lâu

Chiều 26/10, tại trụ sở Bộ Xây dựng, Thứ trưởng Nguyễn Tường Văn chủ trì buổi tiếp ông Christian Freiherr von Stetten, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và các Nghị sĩ Quốc hội Liên bang Đức cùng đại diện Đại sứ quán Đức tại Hà Nội.

Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Tường Văn phát biểu tại buổi làm việc.

Phát biểu tại buổi làm việc, Thứ trưởng khẳng định, Việt Nam coi trọng quan hệ hợp tác với Đức. Bộ Xây dựng mong muốn thúc đẩy hợp tác thực chất trong các lĩnh vực hạ tầng giao thông, đường sắt, hàng không, hàng hải, phát triển đô thị và chuyển đổi xanh.

Thời gian qua, mối quan hệ tốt đẹp ấy được thúc đẩy thông qua các tổ chức như GIZ, BMZ, EASA và các đối tác Đức trong các lĩnh vực hạ tầng, đô thị, giao thông, năng lượng và ứng phó biến đổi khí hậu.

Về hàng không, Việt Nam và Đức đã ký Hiệp định vận tải hàng không năm 1994, Nghị định thư sửa đổi năm 2015; tháng 10/2025 hai bên ký Hiệp định vận tải hàng không toàn diện ASEAN - EU (AE-CATA) và Tuyên bố chung tạo thuận lợi cho khai thác.

Hiện có một hãng Đức (AeroLogic) và Vietnam Airlines khai thác 5 đường bay từ 3 điểm tại Đức đến Hà Nội và TP.HCM. Năm 2025 đạt khoảng 2,01 nghìn chuyến, 382,36 nghìn lượt khách, 32,3 nghìn tấn hàng hóa; 9 tháng năm 2026 đạt khoảng 1,55 nghìn chuyến, 321,45 nghìn lượt khách, 25,3 nghìn tấn hàng hóa.

Hai bên chia sẻ kinh nghiệm, cơ hội hợp tác về những lĩnh vực Bộ Xây dựng quản lý.

Về đường sắt, Đức là quốc gia có thế mạnh về công nghệ. Hiện Siemens Mobility (doanh nghiệp đường sắt của Đức) đã ký thỏa thuận hợp tác chiến lược và chuyển giao công nghệ với đối tác Việt Nam trong lĩnh vực đường sắt.

Trong bối cảnh, Bộ Xây dựng đang triển khai nghiên cứu, chuẩn bị đầu tư các dự án đường sắt lớn.

Trong khi đó, ở lĩnh vực hàng hải, Hiệp định Vận tải biển song phương Việt Nam - Đức năm 1993 vẫn còn hiệu lực; hai bên đã có hợp tác trong khuôn khổ dự án "Phát triển bền vững các cảng biển ASEAN" do Đức tài trợ, góp phần nâng cao năng lực quản lý môi trường cảng và thực thi công ước quốc tế.

Cơ hội hợp tác luôn rộng mở

Tại buổi làm việc, đại diện đoàn công tác của Đức tập trung trao đổi, quan tâm về các dự án lớn của Việt Nam như đường sắt, đại đô thị.

Đồng thời, đặt ra những câu hỏi liên quan về nguồn lực, tiến độ thực hiện dự án, cũng như cơ hội cho các doanh nghiệp Đức đồng hành, phát triển dự án.

Bên cạnh đó, đề xuất Bộ Xây dựng lập một nhóm nghiên cứu, trao đổi với phía Đức để thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực của ngành Xây dựng.

Ông Christian Freiherr von Stetten và đoàn công tác Liên bang Đức trao đổi tại buổi làm việc.

Ông Nguyễn Tiến Thịnh, Phó cục trưởng Cục Đường sắt Việt Nam cho biết, từ năm 2005, Đức đã hỗ trợ Việt Nam phát triển hệ thống pháp luật về đường sắt.

Ngoài ra, Việt Nam và Đức cũng ký kết mua và chuyển giao 16 đầu máy xe lửa do Siemens Mobility sản xuất. Hiện nay, Chính phủ Việt Nam đã phê duyệt quy hoạch phát triển đường sắt đến năm 2030, tầm nhìn 2050.

Theo đó, Việt Nam đặt mục tiêu hoàn thiện 25 tuyến đường sắt, trong đó có 18 tuyến mới, với tổng chiều dài khoảng 4.000km đường sắt. Từ nay đến 2045, Việt Nam cũng sẽ phát triển khoảng 1.000km đường sắt đô thị.

Cũng theo ông Thịnh, trong giai đoạn này, Việt Nam đề cao tỷ lệ sản xuất nội địa hóa sản phẩm công nghiệp, tuy nhiên cơ hội hợp tác với các đối tác của Đức cũng như các nước châu Âu là rất lớn.

Đối với một số dự án do doanh nghiệp Việt Nam làm chủ đầu tư, ông Thịnh đề nghị các doanh nghiệp của Đức làm việc trực tiếp với chủ đầu tư để trao đổi hợp tác.

Tại buổi làm việc, ông Nguyễn Chí Hiếu, Phó cục trưởng Cục Cục Kinh tế - Quản lý đầu tư xây dựng cho biết, tại các dự án lớn, hầu hết đều được đẩy nhanh tiến độ.

Đây là minh chứng cho việc chuyển biến tích cực trong thể chế, năng lực và tổ chức thực hiện. Trong đó, Việt Nam tích cực thực hiện cải cách hành chính, đơn giản hóa các thủ tục cho nhà đầu tư, đẩy nhanh tiến độ dự án.

Tuy nhiên, việc đẩy nhanh tiến độ không đồng nghĩa với việc đánh đổi chất lượng thi công. Việt Nam mong muốn được tiếp tục phối hợp với Đức, hỗ trợ, nâng cao chất lượng cho các dự án lớn.

Thứ trưởng Nguyễn Tường Văn và ông Christian Freiherr von Stetten chụp ảnh lưu niệm sau buổi làm việc.

Kết thúc buổi làm việc, Thứ trưởng Nguyễn Tường Văn khẳng định, Việt Nam rất mong muốn sớm biến các dự án về đường sắt trở thành hiện thực. Trong đó, tập trung vào ba mục tiêu là đẩy nhanh tiến độ, tự chủ công nghệ và đảm bảo nguồn lực triển khai dự án. Trong đó, mong muốn có sự hợp tác của Đức khi triển khai các dự án đường sắt.

Theo Thứ trưởng, việc nhiều dự án lớn có tốc độ thi công nhanh cho thấy thể chế cùng năng lực thi công và tài chính của Việt Nam đã tốt hơn.

Thời gian tới, Bộ Xây dựng sẽ tập trung tháo gỡ thể chế, giúp các doanh nghiệp tư nhân phát triển các dự án nhanh và sáng tạo. Góp phần thúc đẩy doanh nghiệp tư nhân chủ động tham gia sâu hơn vào các dự án lớn.

Bộ Xây dựng sẵn sàng lắng nghe, tiếp nhận ý kiến phản hồi của doanh nghiệp Đức để rà soát, điều chỉnh trên tinh thần cầu thị.