Bộ Xây dựng thông tin về vấn đề giao thông

Theo đó, trạm thu phí BOT đặt tại Km943+975 trên tuyến quốc lộ 1 (phường An Thắng) thu phí hoàn vốn cho Dự án thành phần 1- Mở rộng quốc lộ 1 đoạn từ Km947 đến Km987 tại tỉnh Quảng Nam (cũ) theo hình thức hợp đồng BOT từ ngày 1/1/2016. Theo điều khoản trong hợp đồng BOT đã ký kết, thời gian tính toán dự kiến thu phí hoàn vốn cho dự án là 26 năm 7 tháng.

Quốc lộ 1 qua địa bàn phường An Thắng được mở rộng theo hình thức hợp đồng BOT do Công ty CP Xây dựng công trình 545 là nhà đầu tư, Công ty TNHH MTV CECO545 BOT là doanh nghiệp dự án đang quản lý, khai thác. Hiện trạng đoạn đường này đã phù hợp Quy hoạch kết cấu hạ tầng đường bộ thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Trong quá trình khai thác, Bộ Xây dựng sẽ chỉ đạo Cục Đường bộ Việt Nam phối hợp với các cơ quan chức năng của địa phương tăng cường công tác bảo đảm an toàn giao thông để giảm ùn tắc và hạn chế tai nạn giao thông.

Về kiến nghị của cử tri liên quan đến cống chui dân sinh qua đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi đoạn qua thôn Bích An (xã Tam Xuân) không đảm bảo chiều cao thông xe cho các phương tiện, tại các đường ngang dân sinh đã được bố trí các cống chui với khẩu độ phù hợp với quy mô, cấp đường giao thông nông thôn và đề xuất của UBND huyện Núi Thành (cũ) là rộng 6,5m, cao 4,5m và rộng 5m, cao 4,5m.

Theo báo cáo của 2 đơn vị quản lý, vận hành khai thác, các cống chui đã đưa vào khai thác, sử dụng từ năm 2018, cơ bản đáp ứng nhu cầu đi lại và phục vụ sản xuất của người dân địa phương, chỉ tồn tại một số phương tiện vận chuyển hàng hóa có kích thước vượt quá tĩnh không cho phép nên không lưu thông qua được. Vì vậy, chính quyền địa phương cần tuyên truyền để người dân, đơn vị vận chuyển thực hiện việc sắp xếp hàng hóa phù hợp, bảo đảm an toàn và không vượt quá tĩnh không cho phép khi lưu thông.

Đối với một số vị trí xuất hiện tình trạng nước mưa tràn vào ruộng, vườn của các hộ dân khi mưa lớn, nguyên nhân ban đầu được xác định là do việc thoát nước chậm ở phía hạ lưu cống. Bộ Xây dựng đã yêu cầu Tổng Công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) phối hợp với chính quyền địa phương kiểm tra thực tế, xác định cụ thể vị trí, nguyên nhân và thực hiện các biện pháp xử lý, khơi thông dòng chảy, khắc phục trong quý IV/2026.