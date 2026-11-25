Bộ Xây dựng vừa thống nhất chủ trương tiếp nhận hỗ trợ kết quả nghiên cứu là hồ sơ quy hoạch chi tiết Cảng hàng không Quảng Trị thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 từ Công ty TNHH Cảng hàng không Quảng Trị.

Nhà thầu thi công Cảng hàng không Quảng Trị.

Theo Bộ Xây dựng, việc lập quy hoạch chi tiết các cảng hàng không được triển khai theo Quy hoạch hệ thống cảng hàng không toàn quốc thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã được phê duyệt điều chỉnh tại Quyết định số 1140 ngày 1/7/2026.

Tuy nhiên, việc sử dụng ngân sách nhà nước để tổ chức lập quy hoạch cần thực hiện nhiều thủ tục theo quy định. Vì vậy, để đẩy nhanh tiến độ, Bộ Xây dựng thống nhất tiếp nhận sản phẩm nghiên cứu do Công ty TNHH Cảng hàng không Quảng Trị hỗ trợ, trên cơ sở đề xuất của doanh nghiệp và sự thống nhất của UBND tỉnh Quảng Trị.

Việc tiếp nhận phải bảo đảm chất lượng, hiệu quả, tuân thủ các quy định hiện hành và Bộ Xây dựng không phải hoàn trả kinh phí lập quy hoạch.

Để bảo đảm chất lượng hồ sơ, Bộ Xây dựng yêu cầu doanh nghiệp lựa chọn đơn vị tư vấn đủ điều kiện, năng lực chuyên môn; phối hợp chặt chẽ với Cục Hàng không Việt Nam và các cơ quan liên quan trong suốt quá trình lập quy hoạch.

Doanh nghiệp có trách nhiệm kịp thời phản hồi các ý kiến, hướng dẫn của Cục Hàng không Việt Nam trong thời hạn không quá 30 ngày. Nếu quá thời hạn này mà không có ý kiến phản hồi, Bộ Xây dựng sẽ coi như doanh nghiệp không tiếp tục hỗ trợ sản phẩm quy hoạch.

Trong quá trình lấy ý kiến các bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp cần chỉ đạo đơn vị tư vấn phối hợp với Cục Hàng không Việt Nam cung cấp hồ sơ, giải trình và hoàn thiện nội dung quy hoạch theo các ý kiến góp ý, bảo đảm tiến độ.

Về phía Cục Hàng không Việt Nam, Bộ Xây dựng yêu cầu cơ quan này hướng dẫn, phối hợp với doanh nghiệp và đơn vị tư vấn xây dựng, hoàn thiện hồ sơ. Sau khi tiếp nhận, Cục có trách nhiệm tổ chức rà soát, đánh giá và thực hiện các thủ tục trình cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định.

Bộ Xây dựng cũng đề nghị UBND tỉnh Quảng Trị chỉ đạo các cơ quan chuyên môn phối hợp cung cấp thông tin, tài liệu, hỗ trợ giải quyết khó khăn, vướng mắc, tạo điều kiện thuận lợi để công tác lập quy hoạch bảo đảm chất lượng và tiến độ.