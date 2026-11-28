Bộ Xây dựng thống nhất tạm dời ga Hà Nội và Giáp Bát về ga Phú Xuyên. Ảnh tư liệu: Trung Nguyên/TTXVN

Tại báo cáo này, Bộ Xây dựng cho biết đã thống nhất với UBND thành phố Hà Nội về chủ trương nghiên cứu phương án tổ chức khai thác đường sắt tạm thời tại ga Phú Xuyên phục vụ triển khai Dự án Trục không gian quốc lộ 1A.

Nhằm tránh đứt gãy chuỗi vận tải đường sắt quốc gia, không làm ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Tập đoàn Đường sắt quốc gia Việt Nam và đời sống của nhân dân, Bộ Xây dựng đề nghị Chính phủ chỉ đạo UBND thành phố Hà Nội tập trung đẩy nhanh tiến độ triển khai hai dự án đường sắt liên quan phục vụ giải phóng mặt bằng để triển khai Dự án Trục không gian quốc lộ 1A.

Theo đó, Dự án cải dịch tuyến đường sắt Hà Nội - Thành phố Hồ Chí Minh hiện hữu đoạn từ ga Phú Xuyên đến ga Ngọc Hồi, xây dựng mới ga Thường Tín và trung tâm điều hành vận tải đường sắt quốc gia, tiến độ hoàn thành 31/3/2027. Dự án tuyến vành đai phía Đông đoạn Ngọc Hồi - Kim Sơn, tiến độ hoàn thành tháng 12/2028.

Bộ Xây dựng cũng đề nghị Chính phủ giao UBND thành phố Hà Nội chỉ đạo các đơn vị có liên quan nghiên cứu hoàn chỉnh hồ sơ phương án cải tạo, nâng cấp ga Phú Xuyên hiện tại và xây dựng mới các công trình phụ trợ đảm bảo đầy đủ quy mô, điều kiện kỹ thuật, tổ chức chạy tàu để đảm bảo chuyển toàn bộ hoạt động đón, trả khách của các ga đường sắt quốc gia tại ga Hà Nội và vận tải hàng hóa tại ga Giáp Bát hiện nay về ga Phú Xuyên; đánh giá kỹ lưỡng, đầy đủ tác động kinh tế - xã hội, đảm bảo khả thi về tiến độ và hiệu quả đầu tư.

UBND thành phố Hà Nội cũng chỉ đạo các đơn vị có liên quan thỏa thuận, thống nhất với Tập đoàn Đường sắt quốc gia Việt Nam về hồ sơ thiết kế ga Phú Xuyên tạm, phương án tổ chức chạy tàu, đảm bảo an toàn giao thông, an toàn chạy tàu và khả năng đáp ứng nhu cầu vận tải hành khách, hàng hóa, không làm đứt gãy chuỗi vận tải đường sắt quốc gia.

Sau khi hoàn thành các nội dung này, UBND thành phố Hà Nội báo cáo Chính phủ để xem xét quyết định.

Theo Bộ Xây dựng, trường hợp đầu tư ga tạm Phú Xuyên, sau khi hoàn thành xây dựng ga tạm Phú Xuyên, tổ chức khai thác thử đảm bảo an toàn và đáp ứng nhu cầu vận tải đường sắt, Bộ Xây dựng sẽ tiến hành kiểm tra và tổ chức bàn giao đoạn tuyến đường sắt từ ga Phú Xuyên đến ga Hà Nội hiện hữu cho UBND thành phố Hà Nội để triển khai thực hiện Dự án Trục không gian quốc lộ 1A.

Trước đó, UBND thành phố Hà Nội có văn bản gửi Chính phủ đề nghị xem xét về chủ trương, cơ chế và phương án tổ chức khai thác đường sắt tạm thời tại ga Phú Xuyên, nhằm phục vụ triển khai Dự án mở rộng Quốc lộ 1A gắn với chỉnh trang và tái thiết đô thị đoạn từ đường Vành đai 1 đến nút giao Cầu Giẽ.

Phương án đề xuất là tổ chức khai thác ga tạm Phú Xuyên. Việc đi lại của hành khách bằng kết nối ga Phú Xuyên với ga Hà Nội và ngược lại bằng xe bus, hoạt động 24/24 giờ các ngày trong tuần.