Bộ Xây dựng thống nhất giao TP.HCM làm cơ quan có thẩm quyền hoàn thiện đường Vành đai 3

Bộ Xây dựng vừa có văn bản trả lời UBND TP.HCM về việc xác định cơ quan có thẩm quyền thực hiện Dự án đầu tư hoàn thiện đường Vành đai 3 TP.HCM (giai đoạn 2) theo phương thức PPP.

Theo Bộ Xây dựng, theo Quy hoạch mạng lưới đường bộ được duyệt, đường Vành đai 3 TP.HCM thuộc hệ thống đường cao tốc, có chiều dài khoảng 92km, quy mô 8 làn xe, tiến trình đầu tư trước năm 2030.

Nhiều đoạn tuyến tại dự án đường Vành đai 3 TP.HCM sắp đưa vào khai thác.

Tuyến đường đi qua địa bàn TP.HCM khoảng 73,6km, thành phố Đồng Nai khoảng 11,3km và tỉnh Tây Ninh khoảng 6,8km.

Về trách nhiệm quản lý, Bộ Xây dựng dẫn quy định tại Luật Đường bộ cho biết, đoạn Vành đai 3 đi qua TP.HCM thuộc trách nhiệm quản lý của UBND TP.HCM; đoạn đi qua thành phố Đồng Nai và tỉnh Tây Ninh thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Xây dựng.

Đối với Dự án đầu tư xây dựng đoạn Tân Vạn - Nhơn Trạch giai đoạn 1 (Dự án thành phần 1A), dài khoảng 8,75km thuộc Vành đai 3 TP.HCM, Bộ Xây dựng cho biết, dự án đã hoàn thành trong năm 2025 và được Bộ Xây dựng bàn giao cho UBND TP.HCM quản lý.

Đối với việc xác định cơ quan có thẩm quyền thực hiện dự án PPP trong trường hợp dự án thuộc phạm vi quản lý của nhiều cơ quan, Bộ Xây dựng cho biết, trường hợp dự án PPP thuộc phạm vi quản lý của bộ, cơ quan Trung ương hoặc UBND cấp tỉnh, bộ quản lý ngành có thể thực hiện trách nhiệm của cơ quan có thẩm quyền hoặc thống nhất với UBND cấp tỉnh để giao UBND cấp tỉnh làm cơ quan có thẩm quyền.

Trường hợp dự án được thực hiện trên địa bàn từ hai đơn vị hành chính cấp tỉnh trở lên, UBND các địa phương nơi thực hiện dự án trao đổi, thống nhất giao một địa phương làm cơ quan có thẩm quyền. Nếu có ý kiến khác nhau, các địa phương xin ý kiến bộ quản lý ngành để thống nhất việc giao một địa phương làm cơ quan có thẩm quyền.

Hiện Dự án xây dựng đường Vành đai 3 TP.HCM dài khoảng 76,34km đang được phân kỳ đầu tư với quy mô 4 làn xe, do UBND TP.HCM, UBND thành phố Đồng Nai và UBND tỉnh Tây Ninh làm cơ quan chủ quản đầu tư.

Theo báo cáo của UBND TP.HCM, UBND thành phố Đồng Nai và UBND tỉnh Tây Ninh đã có văn bản thống nhất giao UBND TP.HCM làm cơ quan có thẩm quyền thực hiện Dự án đầu tư hoàn thiện đường Vành đai 3 TP.HCM (giai đoạn 2) theo phương thức PPP.

Trên cơ sở các quy định của Nghị định số 243/2025 và trách nhiệm quản lý đường Vành đai 3, Bộ Xây dựng thống nhất giao UBND TP.HCM làm cơ quan có thẩm quyền thực hiện dự án giai đoạn 2 theo phương thức PPP.

Bộ Xây dựng cho rằng việc giao một cơ quan có thẩm quyền là cơ sở để nghiên cứu, đầu tư mở rộng, hoàn thiện đường Vành đai 3 TP.HCM đồng bộ toàn tuyến theo đúng quy hoạch được duyệt.

Bộ Xây dựng đề nghị UBND TP.HCM phối hợp với UBND TP Đồng Nai và tỉnh Tây Ninh, căn cứ ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc tại Thông báo số 422 ngày 12/8/2026 của Văn phòng Chính phủ, chủ động nghiên cứu, huy động nguồn lực đầu tư mở rộng đường Vành đai 3 TP.HCM theo quy hoạch được duyệt.

Quá trình triển khai phải tuân thủ các quy định của pháp luật về đầu tư theo phương thức PPP và các quy định pháp luật có liên quan. Bộ Xây dựng đề nghị UBND TP.HCM sớm triển khai thực hiện.