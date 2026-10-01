Bộ Xây dựng thống nhất cơ quan có thẩm quyền thực hiện Dự án Đầu tư hoàn thiện đường vành đai 3 - Thành phố Hồ Chí Minh

Bộ Xây dựng thống nhất giao UBND Thành phố Hồ Chí Minh làm cơ quan có thẩm quyền thực hiện Dự án Đầu tư hoàn thiện đường vành đai 3 - Thành phố Hồ Chí Minh (giai đoạn 2) theo phương thức PPP. Trong ảnh: Đường vành đai 3 - Thành phố Hồ Chí Minh qua Đồng Nai. Ảnh: Phạm Tùng

Theo đó, căn cứ Nghị định số 243/2025/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Đầu tư theo phương thức PPP, để đảm bảo việc nghiên cứu, đầu tư mở rộng hoàn thiện tuyến đường đồng bộ theo đúng quy hoạch được duyệt, Bộ Xây dựng thống nhất giao UBND Thành phố Hồ Chí Minh làm cơ quan có thẩm quyền thực hiện Dự án Đầu tư hoàn thiện đường vành đai 3 - Thành phố Hồ Chí Minh (giai đoạn 2) theo phương thức PPP.

Bộ Xây dựng cũng đề nghị UBND Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với UBND thành phố Đồng Nai và tỉnh Tây Ninh căn cứ ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc tại Thông báo số 422/TB-VPCP (ngày 12-8-2026) của Văn phòng Chính phủ để chủ động nghiên cứu, huy động nguồn lực đầu tư mở rộng đường vành đai 3 - Thành phố Hồ Chí Minh theo quy hoạch được duyệt, tuân thủ đúng quy định pháp luật về đầu tư theo phương thức PPP và quy định pháp luật khác có liên quan.

Trước đó, vào tháng 9-2026, sau khi có văn bản thống nhất của UBND thành phố Đồng Nai và tỉnh Tây Ninh, UBND Thành phố Hồ Chí Minh đã có văn bản gửi Bộ Xây dựng về việc giao cơ quan có thẩm quyền thực hiện Dự án Đầu tư hoàn thiện đường vành đai 3 - Thành phố Hồ Chí Minh (giai đoạn 2) theo phương thức PPP. Trong đó, đề nghị Bộ Xây dựng có ý kiến thống nhất giao UBND Thành phố Hồ Chí Minh làm cơ quan có thẩm quyền thực hiện dự án.

Theo Quy hoạch mạng lưới đường bộ được duyệt, đường vành đai 3 - Thành phố Hồ Chí Minh thuộc hệ thống đường cao tốc, chiều dài khoảng 92km, quy mô 8 làn xe, tiến trình đầu tư trước năm 2030. Tuyến đường đi qua địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh (73,6km), thành phố Đồng Nai (11,3km) và tỉnh Tây Ninh (6,8km). Hiện nay, Dự án Xây dựng đường vành đai 3 - Thành phố Hồ Chí Minh đang xây dựng đoạn tuyến dài hơn 76km, được phân kỳ đầu tư với quy mô 4 làn xe do UBND Thành phố Hồ Chí Minh, UBND thành phố Đồng Nai và UBND tỉnh Tây Ninh làm cơ quan chủ quản đầu tư.

Theo các quy định pháp luật hiện hành, trách nhiệm quản lý đường vành đai 3 - Thành phố Hồ Chí Minh thuộc UBND Thành phố Hồ Chí Minh đối với đoạn đi qua Thành phố Hồ Chí Minh; đoạn đi qua thành phố Đồng Nai và tỉnh Tây Ninh thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Xây dựng. Đối với Dự án Đầu tư xây dựng đoạn Tân Vạn - Nhơn Trạch giai đoạn 1 (Dự án Thành phần 1A) dài khoảng 8,75km thuộc đường vành đai 3 - Thành phố Hồ Chí Minh được Bộ Xây dựng đầu tư hoàn thành năm 2025 và đã có quyết định bàn giao cho UBND Thành phố Hồ Chí Minh quản lý vào tháng 3-2026.