Ngày 25/11, Viện Khoa học công nghệ xây dựng (IBST) phối hợp với Vụ Khoa học công nghệ, môi trường và vật liệu xây dựng (Bộ Xây dựng) tổ chức hội thảo "Tập huấn phổ biến, hướng dẫn áp dụng quy chuẩn, tiêu chuẩn và các tài liệu hướng dẫn liên quan đến an toàn cháy cho nhà và công trình".

Ông Lê Minh Long, Phó vụ trưởng Vụ Khoa học công nghệ, môi trường và vật liệu xây dựng.

Phát biểu khai mạc hội thảo, ông Lê Minh Long, Phó vụ trưởng Vụ Khoa học công nghệ, môi trường và vật liệu xây dựng cho biết, cùng với quá trình đô thị hóa nhanh, sự xuất hiện ngày càng nhiều của các công trình cao tầng, công trình ngầm, công trình có quy mô lớn, công năng phức tạp, các loại hình sản xuất và công nghệ mới đang đặt ra những yêu cầu ngày càng cao đối với công tác bảo đảm an toàn cháy.

Ngày 29/11/2024, Quốc hội đã thông qua Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ. Ngày 25/01/2025, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 235/QĐ-TTg về Kế hoạch triển khai thi hành Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

"Hệ thống pháp luật về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ đã có những thay đổi trọng tâm về phân công trách nhiệm giữa các cơ quan quản lý nhà nước", ông Long nhấn mạnh.

Theo quy định mới, trách nhiệm thẩm định thiết kế về phòng cháy và chữa cháy được phân định cụ thể giữa người quyết định đầu tư, cơ quan chuyên môn về xây dựng, cơ quan công an, chủ đầu tư và chủ sở hữu công trình.

Cùng với việc hoàn thiện hệ thống pháp luật, Bộ Xây dựng đang tập trung rà soát, sửa đổi, bổ sung và xây dựng hệ thống quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, tiêu chuẩn quốc gia về an toàn cháy cho nhà và công trình theo hướng đồng bộ, khoa học, phù hợp với điều kiện Việt Nam và tiếp cận kinh nghiệm quốc tế.

Ông Nguyễn Hồng Hải, Viện trưởng Viện Khoa học công nghệ xây dựng.

Tại hội thảo, ông Nguyễn Hồng Hải, Viện trưởng Viện Khoa học công nghệ xây dựng nhấn mạnh, trong nhiều năm qua, IBST đã phối hợp với Vụ Khoa học công nghệ, môi trường và vật liệu xây dựng tổ chức nhiều hội thảo tập huấn về an toàn cháy tại các địa phương trên cả nước.

Theo ông Hải, nếu trước đây hoạt động tập huấn chủ yếu tập trung vào việc áp dụng QCVN 06:2022/BXD, thì bối cảnh hiện nay đòi hỏi sự tiếp cận đồng bộ cả một chuỗi quy chuẩn, tiêu chuẩn liên quan mới ban hành và sắp ban hành như quy chuẩn về công trình dân dụng, công trình công nghiệp, bãi đỗ xe...

Bên cạnh đó, Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ mới cũng có nhiều điều chỉnh căn bản, điển hình là việc phân cấp, giao quyền nghiệm thu về phòng cháy, chữa cháy cho cơ quan chuyên môn về xây dựng và bãi bỏ quy định kinh doanh dịch vụ tư vấn phòng cháy, chữa cháy là ngành nghề kinh doanh có điều kiện.

"Trước sự thay đổi thường xuyên của hệ thống văn bản pháp luật và quy chuẩn kỹ thuật, việc rà soát, tập huấn và trao đổi trực tiếp giữa các báo cáo viên với chuyên gia, nhà đầu tư và doanh nghiệp là vô cùng cần thiết để kịp thời tháo gỡ vướng mắc trong thực tiễn", ông Hải nói.

Một số hình ảnh tại hội thảo.

Cũng tại hội thảo, đại diện Viện IBST cũng đã giới thiệu các nội dung về an toàn cháy trong QCVN 06:2022/BXD, QCVN 04:2021/BXD và QCVN 07-11:2026/BXD. Làm rõ các quy định nền tảng về giải pháp thoát nạn, ngăn cháy lan và bảo đảm tiếp cận chữa cháy cho công trình.

Phân tích những yêu cầu kỹ thuật mới đối với bãi đỗ xe và khu vực bố trí, sạc, đổi pin cho xe điện tại nhà chung cư. Qua đó, các cơ quan quản lý, chủ đầu tư và đơn vị tư vấn có thêm cơ sở để áp dụng đồng bộ, hạn chế rủi ro cháy nổ và nâng cao mức độ an toàn cho công trình trong thực tiễn.

Bên cạnh đó, các đại biểu tham dự cũng được lắng nghe những nội dung liên quan đến quy định của pháp luật về phòng cháy, chữa cháy trong hoạt động xây dựng; số hóa dữ liệu hệ thống phòng cháy, chữa cháy; hướng dẫn xác định tải trọng cháy và phương pháp thiết kế theo tính năng…