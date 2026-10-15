Bộ Xây dựng tăng tốc dịch vụ công trực tuyến, đẩy mạnh số hóa cơ sở dữ liệu

Chủ phương tiện thanh toán trực tuyến dịch vụ trông xe thông qua ví điện tử của nhà cung cấp VETC. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Cùng với việc đẩy mạnh hệ thống dịch vụ công trực tuyến, xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu, Bộ Xây dựng đã triển khai rà soát, đề xuất các sản phẩm nghiên cứu, sáng kiến, cải tiến kỹ thuật và giải pháp đổi mới sáng tạo tiêu biểu trong các lĩnh vực quản lý Nhà nước.

Thực hiện yêu cầu phục vụ sắp xếp đơn vị hành chính và vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, Bộ Xây dựng đã tổ chức triển khai hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của Bộ Xây dựng theo mô hình tập trung đối với các thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý của Bộ tại cấp tỉnh, cấp xã từ ngày 1/1/2026, hệ thống đã hoàn thành kết nối, tích hợp kỹ thuật với Cổng Dịch vụ công quốc gia và các hệ thống thành phần tại Trung tâm Dữ liệu quốc gia.

Đến nay, hệ thống đã cung cấp dịch vụ công trực tuyến đối với 424/438 thủ tục hành chính (đạt tỷ lệ 96,8%); hệ thống đã khởi tạo 70.845 tài khoản; hệ thống đã tiếp nhận và xử lý 725.060 hồ sơ, trong đó có 636.586 hồ sơ trực tuyến (đạt tỷ lệ 87%).

Bộ Xây dựng đã hoàn thành rà soát, xây dựng, kết nối với 5 cơ sở dữ liệu (đăng ký xe, giấy phép lái xe, đăng ký doanh nghiệp, đất đai và dân cư) để thực hiện tái cấu trúc, cắt giảm thành phần hồ sơ dựa trên dữ liệu của 58/58 thủ tục hành chính.

Bên cạnh đó, Bộ Xây dựng đã xây dựng và đưa vào vận hành 10/10 cơ sở dữ liệu, hoàn thành đồng bộ dữ liệu với Cơ sở dữ liệu tổng hợp quốc gia đối với 10/10 cơ sở dữ liệu được giao, đã đồng bộ 11,1/11,2 triệu bản ghi dữ liệu của 10/10 cơ sở dữ liệu với Trung tâm Dữ liệu quốc gia.

Trong đó, có 3 cơ sở dữ liệu cơ bản hoàn thành tạo lập, đồng bộ đầy đủ dữ liệu (cơ sở dữ liệu kết cấu hạ tầng đường sắt, cơ sở dữ liệu kết cấu hạ tầng hàng không, cơ sở dữ liệu năng lực hành nghề hoạt động xây dựng); 7 cơ sở dữ liệu còn lại đang tiếp tục số hóa dữ liệu lịch sử, đồng bộ với cơ sở dữ liệu dùng chung của Bộ.

Thực hiện kế hoạch xây dựng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật năm 2026, đến nay, Bộ Xây dựng ban hành được 7 quy chuẩn Việt Nam; đã đề nghị Bộ Khoa học và Công nghệ công bố 202 tiêu chuẩn Việt Nam và được công bố 22 tiêu chuẩn Việt Nam chủ yếu về các lĩnh vực đường sắt, đường bộ, hàng hải và xây dựng dân dụng.

Bộ Xây dựng đã triển khai rà soát, đề xuất các sản phẩm nghiên cứu, sáng kiến, cải tiến kỹ thuật và giải pháp đổi mới sáng tạo tiêu biểu trong các lĩnh vực quản lý Nhà nước. Đến nay, Bộ đã rà soát 761 đề xuất sản phẩm/giải pháp đổi mới sáng tạo và đồng thời đã giao cơ quan chuyên môn rà soát lựa chọn 180 sản phẩm/giải pháp đã hoàn thiện, có khả năng ứng dụng thực tiễn, nhân rộng.

Ngoài ra, Bộ Xây dựng đã đề xuất, đăng ký, định hướng công nghệ chiến lược tập trung vào làm chủ “Công nghệ xây dựng Đường sắt tốc độ cao” và được Thủ tướng phê duyệt tại Quyết định số 21/2026/QĐ-TTg ngày 30/4/2026 về việc ban hành danh mục công nghệ chiến lược và danh mục sản phẩm công nghệ chiến lược.

Trên cơ sở kết quả thẩm định của Bộ Khoa học và Công nghệ, hiện Bộ Xây dựng đã phê duyệt 3 nhiệm vụ về lĩnh vực hạ tầng và đang rà soát, hoàn thiện hồ sơ 3 nhiệm vụ để phê duyệt đặt hàng theo quy định. Trong thời gian tới, Bộ Xây dựng sẽ phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ để được hướng dẫn trong quá trình tổ chức lựa chọn tổ chức chủ trì, ký hợp đồng, kiểm tra, giám sát, đánh giá, nghiệm thu theo quy định.

“Công tác khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số tiếp tục được Bộ Xây dựng triển khai quyết liệt, đồng bộ và đạt nhiều kết quả tích cực; đẩy mạnh xây dựng cơ sở dữ liệu, phát triển dịch vụ công trực tuyến, kết nối và chia sẻ dữ liệu phục vụ quản lý Nhà nước nhằm tiếp tục thực hiện Nghị quyết 57-NQ/TW của Bộ Chính trị khẳng định phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia là đột phá chiến lược,” lãnh đạo Bộ Xây dựng nhấn mạnh.

Đồng thời, Bộ Xây dựng chủ động nghiên cứu, đề xuất và triển khai các nhiệm vụ công nghệ chiến lược, đặc biệt trong lĩnh vực đường sắt tốc độ cao và đường sắt đô thị; huy động đội ngũ chuyên gia, nhà khoa học tham gia xây dựng hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, tạo nền tảng quan trọng để từng bước làm chủ công nghệ và triển khai các dự án hạ tầng chiến lược của đất nước./.

Nghị quyết 57-NQ/TW của Bộ Chính trị khẳng định phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia là đột phá chiến lược, giữ vai trò quyết định trong nâng cao năng suất, chất lượng tăng trưởng và năng lực cạnh tranh của nền kinh tế. Trọng tâm là thúc đẩy ứng dụng mạnh mẽ các công nghệ nền tảng như trí tuệ nhân tạo, bán dẫn, công nghệ sinh học, dữ liệu lớn và chuyển đổi xanh vào mọi lĩnh vực sản xuất, đời sống; đặc biệt là chuyển đổi số, ứng dụng khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trong hệ thống chính trị và doanh nghiệp. Nghị quyết yêu cầu hoàn thiện thể chế, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, tăng cường hợp tác quốc tế, xây dựng hạ tầng số đồng bộ, hiện đại và bảo đảm an toàn, an ninh dữ liệu. Mục tiêu là hình thành hệ sinh thái đổi mới sáng tạo toàn diện, trong đó doanh nghiệp giữ vai trò trung tâm, góp phần đưa Việt Nam phát triển nhanh, bền vững và tự chủ trong kỷ nguyên số.