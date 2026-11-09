Bộ Xây dựng sửa đổi nhiều thủ tục hành chính lĩnh vực hàng hải

Bộ Xây dựng vừa ban hành Quyết định công bố các thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực hàng hải thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ, quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/12/2026.

Theo quyết định, các thủ tục được điều chỉnh chủ yếu liên quan đến việc cấp, cấp lại và công nhận giấy chứng nhận khả năng chuyên môn, chứng chỉ huấn luyện dành cho thuyền viên. Đáng chú ý, nhiều thủ tục cấp mới và cấp lại giấy chứng nhận có thời hạn giải quyết trong 2 ngày làm việc, kể từ ngày cơ quan có thẩm quyền nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Bộ Xây dựng sửa đổi, bổ sung quy định về cấp, cấp lại giấy chứng nhận khả năng chuyên môn và chứng chỉ huấn luyện thuyền viên. Ảnh: Cấn Dũng

Các thủ tục được sửa đổi gồm: cấp giấy công nhận giấy chứng nhận khả năng chuyên môn; cấp giấy chứng nhận khả năng chuyên môn đối với thủy thủ trực ca, thợ máy trực ca, thợ kỹ thuật điện; cấp giấy chứng nhận cho thuyền viên Việt Nam đã có chứng chỉ do cơ quan nước ngoài cấp.

Bên cạnh đó, Bộ Xây dựng điều chỉnh thủ tục cấp giấy xác nhận việc cấp giấy chứng nhận, cấp chứng chỉ huấn luyện viên chính, chứng chỉ huấn luyện nghiệp vụ đặc biệt nâng cao tàu cao tốc và cấp lại các giấy tờ chuyên môn liên quan.

Các thủ tục được sửa đổi, bổ sung theo Thông tư số 77/2026/TT-BXD ngày 9/10/2026 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng quy định về tiêu chuẩn chuyên môn, chứng chỉ chuyên môn, đào tạo, huấn luyện thuyền viên và định biên an toàn tối thiểu của tàu biển Việt Nam. Cơ quan có thẩm quyền giải quyết phần lớn các thủ tục là Cục Hàng hải và Đường thủy Việt Nam. Riêng một số thủ tục, Cục Hàng hải và Đường thủy Việt Nam có thể giao các Chi cục Hàng hải và Đường thủy, Cảng vụ hàng hải thực hiện.

Mở rộng hình thức tiếp nhận hồ sơ trực tuyến

Một trong những nội dung đáng chú ý là đa dạng hóa phương thức tiếp nhận hồ sơ. Theo đó, cá nhân, tổ chức có thể lựa chọn nộp hồ sơ trực tiếp, gửi qua dịch vụ bưu chính hoặc thực hiện trên hệ thống dịch vụ công trực tuyến.

Hồ sơ điện tử được công nhận có giá trị pháp lý tương đương hồ sơ giấy, tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp trong quá trình thực hiện thủ tục hành chính.

Đối với hồ sơ chưa đầy đủ hoặc chưa hợp lệ được gửi qua đường bưu chính hoặc hệ thống dịch vụ công trực tuyến, cơ quan tiếp nhận có trách nhiệm thông báo để người nộp hoàn thiện theo quy định.

Thẩm quyền giải quyết các thủ tục thuộc Cục Hàng hải và Đường thủy Việt Nam cùng các Chi cục Hàng hải và Đường thủy, Cảng vụ hàng hải được giao nhiệm vụ.

Làm rõ điều kiện chuyên môn đối với thuyền viên

Cùng với việc điều chỉnh quy trình hành chính, các quy định cũng làm rõ yêu cầu về trình độ đào tạo, thời gian đi biển và chứng chỉ chuyên môn đối với từng chức danh thuyền viên.

Đối với người đề nghị cấp giấy công nhận giấy chứng nhận khả năng chuyên môn, ngoài điều kiện về sức khỏe và độ tuổi lao động, thuyền viên phải có chứng chỉ do cơ quan có thẩm quyền của quốc gia, vùng lãnh thổ có thỏa thuận công nhận với Việt Nam cấp, đồng thời đáp ứng yêu cầu về thời gian đi biển tối thiểu 36 tháng.

Đối với thủy thủ trực ca OS, người đề nghị phải đáp ứng yêu cầu về trình độ đào tạo hoặc chương trình huấn luyện, đồng thời có ít nhất 6 tháng đi biển hoặc 2 tháng thực tập theo chương trình quy định.

Trong khi đó, thủy thủ trực ca AB phải có thời gian đảm nhiệm chức danh OS tối thiểu 18 tháng hoặc thực tập 12 tháng theo chương trình huấn luyện, cùng các điều kiện chuyên môn liên quan.

Đối với thợ máy trực ca và thợ kỹ thuật điện, quy định cũng xác định cụ thể yêu cầu về trình độ chuyên ngành, thời gian làm việc hoặc thực tập trên tàu biển.

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Việc sửa đổi, bổ sung các thủ tục hành chính được kỳ vọng tạo thuận lợi cho thuyền viên, cơ sở đào tạo và doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực hàng hải. Đồng thời, nâng cao hiệu quả giải quyết hồ sơ, bảo đảm yêu cầu quản lý nhà nước đối với hoạt động đào tạo và cấp chứng chỉ chuyên môn.