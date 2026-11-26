Ngày 26/6, Bộ Xây dựng đã rà soát và ban hành các định mức xây dựng tại Thông tư số 38/2026/TT-BXD nhằm đáp ứng yêu cầu xây dựng, phát triển kết cấu hạ tầng giao thông, năng lượng; đáp ứng với các quy định mới của Luật Xây dựng trong việc tổ chức triển khai và quản lý dự án xây dựng; và đáp ứng các yêu cầu đổi mới các nội dung, quy định không còn phù hợp với thực tế.

Bộ Xây dựng đang biên soạn dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung 1.265 định mức xây dựng ban hành. (Ảnh minh họa)

Tuy nhiên, thông qua kiểm tra, theo dõi và báo cáo của Viện Kinh tế xây dựng (Bộ Xây dựng), đồng thời tổng hợp ý kiến của các bộ, ngành, địa phương, hiệp hội nghề nghiệp, chủ đầu tư cho thấy, hệ thống định mức xây dựng vẫn còn thiếu định mức dự toán xây dựng của một số công tác như công cọc xi măng đất, công tác sửa chữa đường sắt, công tác lắp đặt cột và biển báo; định mức cấp phối vữa bê tông sử dụng cát nghiền…

Ngoài ra, Bộ Xây dựng cũng tiến hành rà soát, sửa đổi một số nội dung định mức xây dựng tại Thông tư số 38/2026/TT-BXD để phù hợp với yêu cầu kỹ thuật, công nghệ, biện pháp thi công.

Vì vậy, việc ban hành Thông tư sửa đổi, bổ sung một số định mức xây dựng là cần thiết nhằm khắc phục những tồn tại, bất cập, bổ sung các định mức còn thiếu, góp phần hoàn thiện hệ thống công cụ phục vụ xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng, đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước và thực tiễn triển khai các dự án đầu tư xây dựng.

Viện Kinh tế xây dựng cho biết, dự thảo Thông tư sẽ sửa đổi, bổ sung 1.265 định mức xây dựng, trong đó sửa đổi 33 định mức và bổ sung mới 1.232 định mức.

Các định mức được sửa đổi bao gồm: 24 định mức dự toán xây dựng công trình (8 định mức bê tông cọc nhồi, cọc barrette, 6 định mức đóng cọc cừ máng bê tông dự ứng lực bằng búa rung 50 kW kết hợp xói nước đầu cọc, 5 định mức lắp dựng, tháo dỡ giàn giáo, 3 định mức lao lắp dầm cầu bê tông bằng cẩu lao dầm, 1 định mức gia công ván khuôn, hệ treo đỡ ván khuôn dầm cầu đúc hẫng, 1 định mức cắt vát tạo mép khe bê tông xi măng); 7 định mức dự toán lắp đặt máy và thiết bị công nghệ (3 định mức lắp đặt máy phát tuabin thủy lực trên 50 tấn, 2 định mức lắp đặt đường ống thép áp lực trong hầm nhà máy thủy điện, 2 định mức lắp đặt đường ống thép áp lực ngoài hở nhà máy thủy điện); 2 định mức dự toán sửa chữa và bảo dưỡng công trình xây dựng (2 định mức thay thế tủ, vỏ tủ điều khiển đèn tín hiệu giao thông).

Các định mức được bổ sung mới gồm: 434 định mức dự toán xây dựng công trình (424 định mức cấp phối vật liệu vữa bê tông theo cấp cường độ chịu nén, 9 định mức thi công đường, 1 định mức thi công cọc xi măng đất đường kính D1600mm, hàm lượng xi măng 180 kg/m³ bằng công nghệ RAS); 56 định mức dự toán sửa chữa và bảo dưỡng công trình xây dựng (51 định mức sửa chữa đường sắt, 5 định mức sửa chữa cầu, nền đường); 742 định mức sử dụng vật liệu xây dựng (424 định mức cấp phối vật liệu vữa bê tông theo cấp cường độ chịu nén, 294 định mức cấp phối vật liệu vữa bê tông, 24 định mức cấp phối vật liệu vữa xi măng sử dụng cát nghiền).