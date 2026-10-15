Bộ Xây dựng sẽ thông báo các tuyến cao tốc thí điểm xử phạt vi phạm khoảng cách

Tại họp báo thường kỳ quý III/2026 chiều 15/10, ông Lê Kim Thành, Vụ trưởng Vụ Vận tải và An toàn giao thông (Bộ Xây dựng), cho biết Bộ đã chỉ đạo các cơ quan chuyên ngành triển khai giải pháp tổ chức giao thông, bổ sung hệ thống báo hiệu trên cao tốc, giúp tài xế nhận biết và chấp hành quy định.

Theo ông Thành, thực hiện chỉ đạo của Phó thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc tại cuộc họp rà soát quy định về khoảng cách an toàn đối với xe tham gia giao thông đường bộ, Bộ Xây dựng đang triển khai nhiều giải pháp, trong đó có thí điểm xử phạt trên một số tuyến cao tốc.

Các tuyến cao tốc thí điểm xử phạt vi phạm tốc độ, khoảng cách an toàn sẽ được thông báo trước khi triển khai. Ảnh minh họa: Đình Hiếu

Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) đã gửi danh sách các tuyến đường, khu vực dự kiến triển khai trong thời gian tới. Cục Đường bộ Việt Nam đang giao các khu quản lý đường bộ, sở xây dựng địa phương và lực lượng chức năng bố trí biển báo khoảng cách, hướng dẫn và thông báo đến cơ quan, đơn vị, người dân trước khi áp dụng.

Bộ Xây dựng cũng rà soát, đánh giá các quy định về tốc độ và khoảng cách an toàn để xem xét sửa đổi Thông tư 38 nếu cần thiết. Công tác tuyên truyền sẽ tập trung vào những tình huống tiềm ẩn nguy cơ tai nạn như giao thông đông đúc, thời tiết xấu hoặc phương tiện phía trước giảm tốc độ đột ngột.

Ngoài ra, Bộ sẽ hoàn thiện giáo trình đào tạo lái xe, chú trọng kỹ năng duy trì khoảng cách an toàn khi lưu thông.

Tốc độ, khoảng cách liên quan khoảng 18% số vụ tai nạn

Theo ông Thành, tình hình tai nạn giao thông vẫn diễn biến phức tạp. Trong 9 tháng đầu năm, trung bình mỗi ngày có 26,54 người tử vong do tai nạn giao thông. Ước tính cả năm 2026, số người tử vong có thể dưới 10.000 người.

Tốc độ và khoảng cách an toàn là những yếu tố có tác động lớn đến tai nạn giao thông, chiếm trung bình khoảng 18%, theo đại diện Bộ Xây dựng.

Khi tốc độ tăng, quãng đường cần thiết để giảm tốc độ và dừng xe cũng dài hơn. Với phương tiện có khối lượng lớn, động năng cao, quãng đường phanh thường dài hơn xe con, do đó tài xế cần duy trì khoảng cách phù hợp với tốc độ và điều kiện lưu thông.

Các quy định về tốc độ, khoảng cách an toàn đã được ban hành và triển khai trong thời gian dài thông qua các thông tư của Bộ Xây dựng, trong đó có Thông tư 13, 31, 38; việc xử phạt vi phạm được quy định tại Nghị định 168 của Chính phủ.

Ông Thành nhấn mạnh việc tuân thủ quy định về tốc độ và khoảng cách an toàn là trách nhiệm của mỗi người tham gia giao thông, góp phần hạn chế tai nạn và xây dựng văn hóa giao thông.

Việc bố trí biển báo, hướng dẫn trực quan và thông báo trước các tuyến thí điểm được kỳ vọng giúp tài xế chủ động điều chỉnh hành vi, bảo đảm an toàn khi lưu thông trên cao tốc.