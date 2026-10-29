Bộ Xây dựng sắp ban hành quy chuẩn về số liệu điều kiện tự nhiên dùng trong xây dựng

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Số liệu điều kiện tự nhiên dùng trong xây dựng (QCVN 02:2022/BXD) được ban hành kèm theo Thông tư số 02/2022/TT-BXD ngày 26/9/2022 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng. QCVN 02:2022/BXD quy định các số liệu điều kiện tự nhiên dùng trong xây dựng. Đây là bộ số liệu đầu vào quan trọng để xác định tác động của gió, động đất và các điều kiện tự nhiên khác trong quá trình lập quy hoạch, lập dự án, thiết kế, thẩm tra, thẩm định và quản lý xây dựng.

Bộ Xây dựng đang xây dựng dự thảo Thông tư ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Số liệu điều kiện tự nhiên dùng trong xây dựng. (Ảnh minh họa)

Nhưng sau khi hệ thống đơn vị hành chính được sắp xếp, tên gọi, ranh giới và cấp hành chính của nhiều địa phương đã thay đổi.

Nếu tiếp tục sử dụng các địa danh cũ trong QCVN 02:2022/BXD, người sử dụng có thể gặp khó khăn khi tra cứu và đối chiếu số liệu; cơ quan quản lý gặp vướng mắc trong thẩm định, phê duyệt.

Đồng thời, có thể phát sinh cách hiểu khác nhau khi xác định số liệu gió, động đất và các số liệu điều kiện tự nhiên khác cho các đơn vị hành chính mới.

Vì vậy, việc cập nhật QCVN 02:2022/BXD là cần thiết để bảo đảm tính liên tục, minh bạch, thống nhất và khả năng áp dụng của quy chuẩn.

Đáng chú ý, dự thảo Sửa đổi 1:2026 chỉ sửa đổi, bổ sung các nội dung liên quan đến: Địa danh hành chính, ranh giới địa lý, tên các phân vùng khí hậu, dông sét, áp lực gió và gia tốc nền động đất của các đơn vị hành chính cấp xã, phường, đặc khu và cấp tỉnh, thành phố sau khi sắp xếp.

Cụ thể, dự thảo sẽ làm rõ số liệu điều kiện tự nhiên được sử dụng trong việc lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch đô thị và nông thôn và trong các hoạt động xây dựng có liên quan, bao gồm: Lập, thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư xây dựng; thiết kế, thi công, giám sát thi công và quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình tại Việt Nam.

Bên cạnh đó, các bản đồ chuyên đề sẽ được rà soát, cập nhật theo hệ thống địa giới hành chính mới, gồm: Bản đồ phân vùng khí hậu xây dựng; mạng lưới trạm khí tượng; thủy triều ở Biển Đông; độ cao nước dâng do bão; chấn tâm động đất và đứt gãy sinh chấn; phân vùng độ muối khí quyển; mật độ sét đánh; phân vùng áp lực gió; phân vùng đỉnh gia tốc nền tham chiếu và các bản đồ phân vùng động đất theo phổ phản ứng…

Sau khi được ban hành và có hiệu lực, Sửa đổi 1:2026 sẽ được áp dụng đồng thời với QCVN 02:2022/BXD. Các nội dung không được sửa đổi trong Sửa đổi 1:2026 tiếp tục thực hiện theo QCVN 02:2022/BXD và Thông tư số 02/2022/TT-BXD.

Dự thảo thông tư cũng sẽ quy định rõ về điều khoản chuyển tiếp nhằm bảo đảm tính liên tục đối với các dự án, hồ sơ thiết kế và hoạt động xây dựng đang triển khai.

Hiện Bộ Xây dựng tiếp tục lấy ý kiến các Bộ, cơ quan ngang Bộ, địa phương, cơ quan chuyên môn về xây dựng, tổ chức nghiên cứu, trường đại học, hội nghề nghiệp, doanh nghiệp... để rà soát nội dung, hoàn thiện dự thảo thông tư trước khi ban hành.