Bộ Xây dựng rà soát báo hiệu, hướng dẫn giữ khoảng cách trên cao tốc

Rà soát báo hiệu, hoàn thiện hướng dẫn giữ khoảng cách

Thời gian gần đây, tình trạng tai nạn giao thông do không giữ khoảng cách an toàn, đặc biệt là các vụ va chạm liên hoàn trên đường cao tốc, tiếp tục thu hút sự quan tâm của dư luận. Trước thực tế người điều khiển phương tiện còn gặp khó khăn trong việc nhận biết, ước lượng khoảng cách khi lưu thông tốc độ cao, Bộ Xây dựng đã chỉ đạo rà soát hệ thống báo hiệu, tổ chức giao thông và nghiên cứu các giải pháp hỗ trợ người lái xe nhận biết, chấp hành quy định.

Thông tin tại họp báo thường kỳ Quý III năm 2026, chiều 15/10, ông Lê Kim Thành, Vụ trưởng Vụ Vận tải và An toàn giao thông, Bộ Xây dựng, cho biết công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông thời gian qua đạt nhiều kết quả tích cực. Tai nạn giao thông tiếp tục được kéo giảm trên cả ba tiêu chí: số vụ, số người chết và số người bị thương, trong bối cảnh dân số, quá trình đô thị hóa và số lượng phương tiện cơ giới tăng nhanh.

Ông Lê Kim Thành, Vụ trưởng Vụ Vận tải và An toàn giao thông, Bộ Xây dựng thông tin tại họp báo thường kỳ quý 3 năm 2026.

Tuy nhiên, tai nạn giao thông vẫn diễn biến phức tạp. Các vụ tai nạn do không giữ khoảng cách, nhất là tình trạng va chạm liên hoàn trên cao tốc, vẫn xảy ra, gây hậu quả nghiêm trọng về người, thiệt hại kinh tế và ảnh hưởng đến hoạt động lưu thông. Một số vụ việc trên cầu Vĩnh Tuy, cao tốc Nội Bài - Lào Cai và Phan Thiết - Dầu Giây đã gây ùn tắc kéo dài, ảnh hưởng đến hàng nghìn phương tiện.

Theo ông Lê Kim Thành, nhiều vụ tai nạn có thể phòng tránh nếu người tham gia giao thông tuân thủ quy định về tốc độ và khoảng cách an toàn. Về nguyên lý, tốc độ càng cao thì quãng đường cần thiết để dừng xe an toàn càng lớn. Với các phương tiện có khối lượng lớn như xe tải, xe khách, quãng đường phanh cũng có thể dài hơn đáng kể so với xe con, do đó cần duy trì khoảng cách phù hợp. Số liệu của cơ quan chức năng cho thấy, vi phạm tốc độ chiếm khoảng 18% tổng số vi phạm giao thông. Vì vậy, việc tuân thủ quy định về tốc độ, khoảng cách và hình thành văn hóa chấp hành pháp luật giao thông có ý nghĩa quan trọng trong phòng ngừa tai nạn.

Theo đại diện Bộ Xây dựng, quy định về tốc độ và khoảng cách an toàn của xe cơ giới, xe máy chuyên dùng đã được thực hiện ổn định trong thời gian dài. Bộ Giao thông vận tải trước đây, nay là Bộ Xây dựng, đã ban hành các thông tư liên quan từ năm 2009. Gần đây, Thông tư số 38/2024/TT-BGTVT ngày 15/11/2024, có hiệu lực từ ngày 1/1/2025, tiếp tục quy định cụ thể về tốc độ và khoảng cách an toàn của phương tiện tham gia giao thông đường bộ.

Các quy định về khoảng cách an toàn được xây dựng trên cơ sở phù hợp với kinh nghiệm quốc tế. Theo ông Lê Kim Thành, tuân thủ pháp luật về trật tự, an toàn giao thông không chỉ là trách nhiệm của mỗi công dân mà còn góp phần bảo đảm an toàn cho bản thân và cộng đồng, xây dựng văn hóa giao thông văn minh.

Chuẩn bị điều kiện xử phạt vi phạm trên cao tốc

Thực hiện Thông báo số 482/TB-VPCP ngày 14/9/2026 của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc tại cuộc họp ngày 11/9/2026, Bộ Xây dựng đã ban hành Văn bản số 14794/BXD-VT&ATGT ngày 18/9/2026, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trực thuộc triển khai rà soát tổ chức giao thông, hệ thống báo hiệu và hướng dẫn về khoảng cách an toàn trên các tuyến cao tốc.

Cụ thể, Bộ yêu cầu tiếp tục rà soát hệ thống báo hiệu, nghiên cứu bổ sung các hình thức chỉ dẫn trực quan và giải pháp tổ chức giao thông phù hợp, giúp người lái xe nhận biết rõ yêu cầu về khoảng cách an toàn, từ đó chủ động chấp hành. Đồng thời, các quy định về tốc độ và khoảng cách an toàn sẽ được rà soát, đánh giá dựa trên thực tiễn khai thác đường cao tốc và kinh nghiệm quốc tế để nghiên cứu sửa đổi, bổ sung những nội dung chưa phù hợp, nếu có.

Các đoạn tuyến cao tốc dự kiến xử phạt vi phạm khoảng cách an toàn sẽ được bố trí hệ thống báo hiệu theo quy định.

Bộ Xây dựng cũng yêu cầu tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn kỹ năng duy trì khoảng cách an toàn, nhất là trong điều kiện giao thông đông phương tiện, thời tiết xấu, tầm nhìn hạn chế, ùn tắc hoặc khi xe phía trước giảm tốc độ đột ngột. Nội dung đào tạo lái xe sẽ tiếp tục được nghiên cứu hoàn thiện, tập trung vào kỹ năng giữ khoảng cách và xử lý tình huống trên đường cao tốc.

Về việc triển khai xử phạt hành vi vi phạm quy định về khoảng cách an toàn, Bộ Xây dựng đã chỉ đạo Cục Đường bộ Việt Nam phối hợp với Cục Cảnh sát giao thông chuẩn bị các điều kiện cần thiết để tổ chức thực hiện. Theo đó, Cục Cảnh sát giao thông đã có văn bản đề xuất các khu vực trên tuyến cao tốc dự kiến áp dụng quy định xử phạt. Cục Đường bộ Việt Nam chỉ đạo các khu quản lý đường bộ, Sở Xây dựng các tỉnh, thành phố và nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án bố trí, lắp đặt hệ thống báo hiệu liên quan đến việc xác định khoảng cách an toàn tại các đoạn tuyến dự kiến. Việc xử phạt sẽ được thông báo triển khai khi đáp ứng đủ các điều kiện theo quy định.

Đại diện Bộ Xây dựng nhấn mạnh, bên cạnh việc hoàn thiện hệ thống báo hiệu, tổ chức giao thông và hướng dẫn kỹ năng, ý thức tự giác chấp hành pháp luật của người điều khiển phương tiện có vai trò quan trọng. Mỗi người tham gia giao thông cần chủ động giữ khoảng cách an toàn, đi đúng tốc độ để bảo vệ tính mạng, tài sản của bản thân, gia đình và những người cùng lưu thông trên đường.