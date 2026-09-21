Bộ Xây dựng ra công điện ứng phó mưa lũ, cảnh báo nguy cơ ngập sâu, sạt lở

Kiên quyết không cho người, phương tiện qua điểm nguy hiểm

Bộ Xây dựng vừa có công điện yêu cầu các Cục quản lý chuyên ngành, Sở Xây dựng các tỉnh, thành phố và Tập đoàn Đường sắt Quốc gia Việt Nam chủ động triển khai các phương án ứng phó phù hợp với diễn biến thiên tai, nhất là mưa lũ, ngập lụt và sạt lở.

Mưa lũ gây ngập sâu, sạt lở, chia cắt giao thông tại nhiều địa phương, Bộ Xây dựng yêu cầu các đơn vị chủ động phương án ứng phó, khắc phục sự cố trong thời gian nhanh nhất. Ảnh Khu Quản lý đường bộ III.

Để chủ động ứng phó, khắc phục hậu quả mưa lũ, Bộ Xây dựng yêu cầu các cơ quan, đơn vị theo dõi chặt chẽ tình hình, chủ động triển khai phương án ứng phó phù hợp, nhất là với mưa lũ, ngập lụt, sạt lở đất, lũ quét.

Mục tiêu là bảo đảm kịp thời, hiệu quả, hạn chế thấp nhất thiệt hại về tính mạng và tài sản của Nhân dân; đồng thời khẩn trương khắc phục hậu quả khi xảy ra thiên tai, sự cố.

Đối với Cục Đường bộ Việt Nam, Bộ Xây dựng yêu cầu chỉ đạo các đơn vị trực thuộc chủ động khắc phục hậu quả mưa lũ, bảo đảm giao thông thông suốt, an toàn cho người và phương tiện trên các tuyến quốc lộ, cao tốc.

Cục Đường bộ Việt Nam phải tập trung kiểm tra, rà soát các khu vực có nguy cơ ngập lụt, sạt lở, lũ quét để có phương án xử lý và phân luồng giao thông từ xa.

Tại các vị trí có nguy cơ ngập sâu, chảy xiết, nhất là ngầm, tràn, bến phà, cầu phao, đò ngang, phải bố trí lực lượng trực gác, hướng dẫn giao thông. Những vị trí đường bị ngập sâu, ngầm tràn, đoạn đường bị đứt, sạt lở phải được cắm phao tiêu, rào chắn, báo hiệu và có người canh gác.

Bộ Xây dựng yêu cầu kiên quyết không cho phép người và phương tiện đi qua khi còn nguy cơ không bảo đảm an toàn.

Với các điểm sạt lở, sụt trượt lớn gây ách tắc giao thông, các đơn vị quản lý, bảo trì đường bộ phối hợp với địa phương triển khai ngay phương án phân luồng từ xa, khẩn trương khắc phục sự cố, huy động tối đa máy móc, thiết bị và nhân lực để bảo đảm thông xe trong thời gian nhanh nhất.

Bộ cũng lưu ý phải bảo đảm an toàn cho lực lượng, phương tiện tham gia khắc phục sự cố mưa lũ; chủ động phối hợp, hỗ trợ Sở Xây dựng các địa phương, đặc biệt tại các trục giao thông chính và tuyến đường phục vụ cứu hộ, cứu nạn.

Kích hoạt loạt phương án ứng phó trên đường bộ, đường sắt, đường thủy, hàng không

Bộ Xây dựng giao Cục Đường sắt Việt Nam, Tập đoàn Đường sắt Quốc gia Việt Nam chỉ đạo các đơn vị quản lý, bảo trì đường sắt tiếp tục thực hiện nghiêm chế độ tuần tra, chốt gác tại các công trình, vị trí xung yếu.

Các khu vực trọng điểm gồm cầu, đường yếu dễ bị ngập nước; nơi thường xảy ra lũ quét; các đoạn đường đèo dốc có nguy cơ đá rơi, đất sụt; khu vực đường sắt ở phía hạ lưu đê, đập thủy lợi, hồ chứa nước.

Các đơn vị phải tập trung phương tiện, vật tư, thiết bị và nhân lực khắc phục hậu quả mưa lũ, bảo đảm giao thông thông suốt trong thời gian nhanh nhất. Đồng thời, có kế hoạch dừng tàu, giãn tàu, tăng bo, chuyển tải hành khách khi mưa lũ gây ngập úng, sụt trượt tại các khu gian phải dừng tàu.

Trong lĩnh vực hàng hải và đường thủy, Cục Hàng hải và Đường thủy Việt Nam phối hợp với các đơn vị liên quan của địa phương hướng dẫn nơi neo đậu, tránh trú an toàn cho phương tiện; triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn về người và phương tiện khi có tình huống khẩn cấp.

Các phương tiện neo đậu gần cầu vượt sông phải khẩn trương di dời đến vị trí an toàn, tuyệt đối không để phương tiện bị trôi dạt do lũ đâm va vào các công trình vượt sông.

Cục Hàng hải và Đường thủy Việt Nam cũng phải đôn đốc các đơn vị quản lý, bảo trì đường thủy nội địa kịp thời thu hồi phao tiêu, báo hiệu trước khi lũ về hoặc khi nhận được thông báo xả lũ; đồng thời có phương án bảo đảm an toàn, bảo quản và triển khai lại hệ thống phao tiêu, báo hiệu ngay sau mưa lũ.

Đối với hàng không, Cục Hàng không Việt Nam được yêu cầu chỉ đạo các đơn vị tăng cường kiểm tra sân bay, nhà ga, hệ thống thông tin liên lạc, công tác điều hành, chỉ huy bay để kịp thời phát hiện, xử lý và khắc phục sự cố.

Các hãng hàng không phải theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết để kịp thời điều chỉnh lịch bay, tuyến bay và ga đến phù hợp, bảo đảm tuyệt đối an toàn hoạt động bay khi thời tiết xấu do mưa lớn gây ra.

Bộ Xây dựng yêu cầu Cục Kinh tế - Quản lý đầu tư xây dựng chỉ đạo các Ban Quản lý dự án, chủ đầu tư, nhà thầu thi công và các đơn vị liên quan triển khai giải pháp bảo đảm an toàn thi công công trình xây dựng, phòng chống sạt lở; chuẩn bị các điều kiện để kịp thời khắc phục sự cố công trình.

Đối với Sở Xây dựng các địa phương chịu ảnh hưởng của đợt mưa lũ, Bộ yêu cầu phối hợp chặt chẽ với các cấp, ngành, Khu Quản lý đường bộ và các đơn vị quản lý, bảo trì đường bộ, đường sắt, đường thủy để chủ động khắc phục sự cố, phân luồng, bảo đảm giao thông.

Các địa phương phối hợp với ngành đường bộ, đường sắt, đường thủy trong điều hành vận tải, tăng bo, chuyển tải hành khách và hàng hóa khi có yêu cầu.

Bộ Xây dựng yêu cầu các cơ quan, đơn vị tổ chức trực ban và báo cáo kịp thời về Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự Bộ Xây dựng.