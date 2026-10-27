Bộ Xây dựng quy định giá tối đa dịch vụ kiểm định xe cơ giới. Ảnh: Yến Chi

Theo đó, giá tối đa cấp giấy chứng nhận và tem kiểm định đối với xe cơ giới, xe máy chuyên dùng thuộc diện miễn kiểm định lần đầu là 54.500 đồng; cấp lại giấy chứng nhận và tem kiểm định là 27.300 đồng.

Đối với ô tô tải, xe tải chuyên dùng, xe chuyên dùng, xe đầu kéo và xe kéo rơ-moóc, mức giá được phân theo số trục và loại năng lượng sử dụng. Nhóm xe có từ 5 trục trở lên có giá kiểm định tối đa 518.200 đồng; nếu sử dụng năng lượng sạch, năng lượng xanh, thân thiện môi trường, mức giá là 490.900 đồng. Với xe 4 trục, giá tương ứng là 472.700 đồng và 445.500 đồng; xe 3 trục là 400.000 đồng và 390.900 đồng.

Đối với xe tải 2 trục có khối lượng toàn bộ theo thiết kế từ 4.000kg trở lên, xe đầu kéo và xe kéo rơ-moóc 2 trục, giá tối đa lần lượt là 354.500 đồng và 336.400 đồng đối với xe sử dụng năng lượng sạch.

Xe tải 2 trục có khối lượng toàn bộ theo thiết kế dưới 4.000kg có giá tối đa 300.000 đồng; xe sử dụng năng lượng sạch là 290.900 đồng. Rơ-moóc 2 trục và sơmi rơ-moóc có đến 2 trục có giá kiểm định tối đa 272.700 đồng.

Đối với xe chở người, mức giá tối đa là 400.000 đồng với xe trên 39 chỗ; 363.600 đồng với xe từ 24 đến 39 chỗ; 336.400 đồng với xe từ 9 đến 23 chỗ và 281.800 đồng với xe đến 8 chỗ, xe chở người bốn bánh có gắn động cơ. Với các nhóm xe sử dụng năng lượng sạch, mức giá tương ứng thấp hơn, từ 9.100 đến 27.300 đồng.

Ngoài ra, phí kiểm định xe quá khổ giới hạn, quá tải trọng ngoài dây chuyền tối đa 336.400 đồng; rơ-moóc, sơmi rơ-moóc quá khổ, quá tải ngoài dây chuyền là 263.600 đồng. Giá kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với xe máy chuyên dùng là 418.200 đồng; xe sử dụng năng lượng sạch là 409.100 đồng.