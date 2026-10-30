Bộ Xây dựng phổ biến pháp luật ATGT đường thủy cho doanh nghiệp phía Nam

Hội nghị có sự tham dự của lãnh đạo các Cục, Vụ của Bộ Xây dựng, như: Cục Hàng hải và Đường thủy, Cục Đăng kiểm, Vụ Vận tải và An toàn giao thông, Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam; lãnh đạo các Sở Xây dựng và cán bộ xã, phường các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng đến Cà Mau, cùng các doanh nghiệp vận tải thủy trên địa bàn.

Ông Lê Quý Tiệp - Phó vụ trưởng Vụ Vận tải và An toàn giao thông - Bộ Xây dựng phát biểu khai mạc Hội nghị. (Ảnh: Lê Danh).

Hoạt động được tổ chức nhằm tăng cường công tác quản lý Nhà nước về lĩnh vực giao thông đường thủy nội địa, giảm thiểu tai nạn giao thông.

Tại Hội nghị, chuyên gia về an toàn giao thông của Vụ Vận tải và An toàn giao thông đã phổ biến các nội dung về công tác đảm bảo an toàn giao thông đường thủy nội địa; phân cấp, phân quyền, phân định thẩm quyền; cải cách hành chính trong hoạt động vận tải và an toàn giao thông đường thủy nội địa.

Hoạt động được tổ chức nhằm tăng cường công tác quản lý Nhà nước về lĩnh vực giao thông đường thủy nội địa, giảm thiểu tai nạn giao thông. (Ảnh: Lê Danh).

Đồng thời, chuyên gia của Cục Hàng hải và Đường thủy Việt Nam phổ biến các nội dung liên quan đến quy định về đào tạo, cấp giấy chứng nhận khả năng chuyên môn, chứng chỉ chuyên môn thuyền viên, người lái phương tiện thủy nội địa.

Ông Trương Trọng Doanh, Vụ Vận tải và An toàn giao thông, Bộ Xây dựng phổ biến các nội dung tại Hội nghị. (Ảnh: Lê Danh).

Song song đó, Cục Đăng kiểm Việt Nam cũng thông tin về công tác đăng kiểm phương tiện thủy nội địa và Trung tâm Ứng phó sự cố môi trường Việt Nam (SOS) thông tin về công tác ứng phó sự cố tràn dầu, hóa chất trong giao thông đường thủy.

Hội nghị cũng dành thời lượng để các cơ quan, đơn vị và địa phương thảo luận các vướng mắc, bất cập, đề xuất, kiến nghị về vận tải, ATGT đường thủy nội địa.

Phát biểu tại Hội nghị, Phó giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Quảng Ngãi Võ Phiến cho biết, địa phương hiện đang quản lý tổng số 38km đường thủy nội địa và 4 cảng, bến thủy và tổng số 21 phương tiện thủy nội địa đang hoạt động.

Thời gian qua, nhờ sự nỗ lực, quyết tâm thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp của các cấp, các ngành, tình hình tai nạn giao thông nói chung và giao thông đường thủy nội địa nói riêng trên địa bàn tỉnh liên tục giảm sâu trên cả 3 tiêu chí: Số vụ, số người chết và số người bị thương.

Phó giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Quảng Ngãi Võ Phiến phát biểu tại Hội nghị. (Ảnh: Lê Danh).

Để tiếp tục duy trì và bền vững thành quả đó, đơn vị đề nghị các chủ thể có liên quan cùng chung tay hành động bằng những việc làm thiết thực, như: nâng cao hơn nữa ý thức chấp hành pháp luật, tuân thủ nghiêm ngặt việc mặc áo phao khi tham gia giao thông đường thủy, tăng cường kiểm tra xử lý vi phạm và không chủ quan trước mọi tình huống thời tiết.

Theo ông Phiến, hội nghị tuyên truyền về an toàn giao thông đường thủy là cơ hội để các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và người dân trao đổi, đúc kết nhiều bài học kinh nghiệm bổ ích, đóng góp tích cực vào công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường thủy nội địa trên địa bàn.

Bộ Xây dựng trao tặng biểu trưng dụng cụ nổi cứu sinh cho lãnh đạo Sở Xây dựng tỉnh Quảng Ngãi. (Ảnh: Lê Danh).

Trong khuôn khổ hội nghị, Bộ Xây dựng phối hợp với Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam trao tặng 200 áo phao và 30 phao tròn cho địa phương.