Theo đề cương được phê duyệt, phạm vi nghiên cứu quy hoạch chi tiết Cảng hàng không quốc tế Côn Đảo thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 khoảng 311ha.

Bối cảnh phát triển của Côn Đảo đã có những thay đổi quan trọng, đặt ra yêu cầu rà soát, cập nhật định hướng và dự báo nhu cầu vận tải hàng không dài hạn (ảnh minh họa).

Mục tiêu lập quy hoạch nhằm bố trí không gian hợp lý, bảo đảm phát triển Cảng hàng không quốc tế Côn Đảo phù hợp với điều kiện tự nhiên, nhu cầu vận tải hàng không và định hướng phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Quá trình nghiên cứu phải tuân thủ quy định pháp luật về quy hoạch, hàng không dân dụng, các tiêu chuẩn quốc gia và tiêu chuẩn, khuyến cáo của Tổ chức Hàng không dân dụng quốc tế (ICAO); đồng thời bảo đảm yêu cầu quốc phòng, an ninh, an toàn khai thác và tính khả thi của quy hoạch.

Các nội dung nghiên cứu trước hết bao gồm khảo sát, điều tra, thu thập các số liệu cần thiết phục vụ công tác lập quy hoạch; phân tích, đánh giá hiện trạng, công suất kết cấu hạ tầng hiện hữu của Cảng.

Cùng với đó, dự báo nhu cầu vận chuyển hàng không; quy hoạch vùng trời, đường bay và phương thức bay phục vụ khai thác sân bay; xác định tính chất, vai trò, quy mô cảng hàng không cùng các chỉ tiêu cơ bản về đất đai cho thời kỳ quy hoạch và hạ tầng kỹ thuật.

Đề cương cũng yêu cầu đánh giá khả năng phát triển và các phương án quy hoạch tổng thể, bao gồm khu bay, khu mặt đất cùng những hạng mục liên quan. Việc nghiên cứu, bố trí các công trình phải phù hợp với nhu cầu khai thác trong tương lai.

Các yêu cầu về bảo vệ môi trường, những điều kiện cần thiết phục vụ mục tiêu phát triển cảng cũng được đưa vào nội dung nghiên cứu. Cùng với đó, đơn vị lập quy hoạch phải xây dựng cơ sở dữ liệu quy hoạch, ước toán tổng mức đầu tư theo nhu cầu phát triển và đề xuất phương án đầu tư phân kỳ phù hợp.

Theo kế hoạch, thời gian lập quy hoạch từ quý IV/2026 - I/2027, chưa bao gồm thời gian thẩm định, phê duyệt quy hoạch cảng theo quy định.

Bộ Xây dựng yêu cầu Cục Hàng không Việt Nam - cơ quan lập quy hoạch tiếp thu và hoàn thiện đề cương lập quy hoạch chi tiết Cảng hàng không quốc tế Côn Đảo theo kết quả thẩm định của Vụ Kế hoạch - Tài chính.

Sau khi tiếp nhận sản phẩm tài trợ là hồ sơ quy hoạch, Cục Hàng không Việt Nam có trách nhiệm thực hiện đầy đủ các quy định liên quan; phối hợp chặt chẽ với nhà tài trợ và các cơ quan, đơn vị trong quá trình lập quy hoạch, hướng dẫn, giám sát và hoàn thiện sản phẩm.

Nhà tài trợ sản phẩm quy hoạch là Công ty CP Tập đoàn Mặt Trời có trách nhiệm bảo đảm tuân thủ các nguyên tắc theo quy định.

Trước đó, theo báo cáo của Cục Hàng không Việt Nam, Cảng hàng không Côn Đảo có vị trí chiến lược quan trọng về kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh và bảo đảm kết nối giao thông đối với đặc khu Côn Đảo nói riêng, khu vực biển phía Nam và cả nước nói chung.

Trong bối cảnh phát triển của Côn Đảo đã có những thay đổi quan trọng, đặt ra yêu cầu rà soát, cập nhật định hướng phát triển và dự báo nhu cầu vận tải hàng không dài hạn.

Bên cạnh đó, Chính phủ đã định hướng tập trung tháo gỡ nút thắt về giao thông hàng không, nghiên cứu phương án kéo dài đường cất hạ cánh Cảng hàng không Côn Đảo nhằm đáp ứng yêu cầu, điều kiện khai thác các chuyến bay quốc tế và thu hút nhà đầu tư chiến lược theo phương thức đối tác công tư.

Đặc biệt, tại Quyết định số 1140 ngày 1/7/2026 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch hệ thống cảng hàng không toàn quốc thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, Cảng hàng không Côn Đảo được định hướng là cảng hàng không quốc tế, cấp sân bay 4E theo tiêu chuẩn ICAO.

Theo định hướng mới, công suất thiết kế của cảng dự kiến đạt khoảng 2 triệu hành khách/năm vào năm 2030 và khoảng 5 triệu hành khách/năm vào năm 2050.

Định hướng này đòi hỏi phải nghiên cứu, cụ thể hóa phương án quy hoạch cảng phù hợp với quy hoạch hệ thống, nhu cầu vận tải dự báo, điều kiện khai thác thực tế và khả năng huy động nguồn lực đầu tư.