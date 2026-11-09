Bộ Xây dựng phải báo cáo Thủ tướng về tổng thể thị trường bất động sản trong tháng 11

Tại Nghị quyết số 353/NQ-CP về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 10/2026, Chính phủ giao Bộ Xây dựng chủ trì, phối hợp với các cơ quan, địa phương rà soát toàn diện phương án, điều kiện cần thiết để đưa Cảng hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 1 vào khai thác trong năm 2026; đôn đốc tiến độ thực hiện Cảng hàng không quốc tế Gia Bình và các công trình phục vụ Năm AРЕС 2027, bảo đảm an ninh, an toàn ở mức cao nhất, tính khả thi, hiệu quả và tuân thủ quy định.

Rà soát cung - cầu nhà ở xã hội, nhà ở cho thuê của từng địa phương, định kỳ hằng tháng báo cáo Ban Chỉ đạo Trung ương về chính sách nhà ở và thị trường bất động sản; kịp thời đôn đốc, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc và báo cáo, đề xuất Chính phủ điều chỉnh kế hoạch hằng năm phù hợp với nhu cầu thực tế, bảo đảm cân đối cung - cầu nhà ở xã hội, nhà ở cho thuê trên từng địa bàn.

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Chính phủ cũng yêu cầu Bộ Xây dựng báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong tháng 11 năm 2026 về tổng thể tình hình thị trường bất động sản, nhất là nguồn cung, thanh khoản, giá cả, giao dịch, tồn kho theo từng phân khúc, địa bàn; nhận diện nguy cơ rủi ro, đề xuất kịch bản, phương án xử lý, không để tác động dây chuyền đến hệ thống tài chính, ngân hàng.

Sớm hoàn thành báo cáo của Đảng ủy Chính phủ gửi đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước về tình hình thực hiện các dự án khởi công vào 3 dịp lễ lớn năm 2025.

Hoàn thiện, trình cấp có thẩm quyền Đề án chiến lược phát triển dịch vụ vận tải đến năm 2035, định hướng đến năm 2050; chủ động hoàn thành các thủ tục đầu tư dự án đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng, dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam, công tác lập quy hoạch tuyến đường sắt Đồng Đăng - Hà Nội. Khẩn trương rà soát, cập nhật, hoàn thiện đồng bộ hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn đường sắt đáp ứng yêu cầu phát triển công nghiệp đường sắt của Việt Nam.

Tăng cường hướng dẫn, đôn đốc các địa phương thực hiện công bố giá vật liệu xây dựng, đơn giá nhân công, giá ca máy và thiết bị thi công, chỉ số giá xây dựng theo quy định của pháp luật, bảo đảm kịp thời, sát diễn biến thị trường, phục vụ công tác quản lý chi phí đầu tư xây dựng và hợp đồng xây dựng.