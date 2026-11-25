Ngày 25/11, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc chủ trì cuộc họp với các bộ, ngành, địa phương và doanh nghiệp liên quan về tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ triển khai Dự án đầu tư xây dựng Cảng hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 1.

Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc chủ trì cuộc họp. Ảnh: CP

ACV đánh giá không thể hoàn thành toàn bộ Dự án thành phần 3 trong năm 2026

Theo báo cáo của Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV), đến nay, giá trị khối lượng thực hiện Dự án thành phần 3 đạt 76.953,8 tỷ đồng, tương đương 88,63% giá trị hợp đồng. Giá trị giải ngân đạt 49.507,3 tỷ đồng, tương đương 57% giá trị hợp đồng.

Tuy nhiên, do các nguyên nhân khách quan và chủ quan, ACV đánh giá không thể hoàn thành toàn bộ Dự án thành phần 3 trong năm 2026 theo tiến độ hợp đồng. Một số gói thầu quan trọng như nhà ga hành khách, nhà ga hàng hóa số 1, nhà để xe và hệ thống quản lý sân bay dự kiến hoàn thành hoặc hoàn tất chạy thử trong tháng 6/2027.

Quyền Tổng Giám đốc ACV Nguyễn Đức Hùng báo cáo. Ảnh: CP

ACV báo cáo ba nhóm vướng mắc chủ yếu trong quá trình triển khai Dự án thành phần 3. Cụ thể, thứ nhất, một số vật tư, thiết bị có thay đổi về nhà sản xuất, nhãn hiệu, chủng loại, nguồn gốc, xuất xứ so với hợp đồng. Việc đặt hàng, cung cấp, lắp đặt đã được thực hiện trước khi chủ đầu tư chấp thuận việc thay đổi và các bên ký phụ lục điều chỉnh hợp đồng.

Thứ hai, một số hạng mục đã được thi công, nghiệm thu theo thiết kế bản vẽ thi công được duyệt nhưng thiết kế này không phù hợp với thiết kế kỹ thuật đã được phê duyệt. Việc điều chỉnh thiết kế kỹ thuật tương ứng chưa được thực hiện.

Thứ ba, một số hạng mục đã triển khai thi công khi hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công chưa được phê duyệt.

Theo ACV, việc xử lý những tồn tại, vướng mắc này là điều kiện cần thiết để nghiệm thu hoàn thành công trình, cấp phép đưa cảng hàng không vào khai thác.

ACV kiến nghị xem xét phương án tháo gỡ các vướng mắc theo thẩm quyền. Căn cứ tiến độ thực tế của Dự án thành phần 3 và các công trình thuộc Dự án thành phần 4, ACV đề nghị Chính phủ giao Bộ Xây dựng rà soát tổng thể tiến độ các dự án thành phần, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét điều chỉnh thời hạn thực hiện dự án giai đoạn 1 đến năm 2027-2028.

Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc: Cảng hàng không quốc tế Long Thành khi đưa vào khai thác phải đáp ứng các tiêu chí sáng, xanh, sạch, đẹp và tuyệt đối an toàn. Ảnh: CP

ACV kiên quyết xử lý hoặc báo cáo cơ quan có thẩm quyền xử lý các nhà thầu không thực hiện đúng hợp đồng

Phát biểu chỉ đạo, về tiến độ thực hiện dự án, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc yêu cầu ACV rà soát toàn bộ khối lượng công việc còn lại của Dự án thành phần 3, xác định rõ các mốc hoàn thành xây dựng, lắp đặt thiết bị, chạy thử, vận hành thử nghiệm và thời điểm có thể đưa dự án vào khai thác.

Trước thực tế dự án không thể hoàn thành trong năm 2026 theo chủ trương được Quốc hội thông qua, ACV phải báo cáo Chính phủ và gửi Bộ Xây dựng trong thời hạn một tuần kể từ cuộc họp. Trước ngày 10/12/2026, Bộ Xây dựng phải báo cáo Chính phủ về tiến độ thực hiện dự án để báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư.

ACV phải yêu cầu các nhà thầu huy động tối đa nhân lực, máy móc, thiết bị và nguồn lực tài chính, tăng ca, tăng kíp, đẩy nhanh tiến độ thi công, giải ngân. ACV kiên quyết xử lý hoặc báo cáo cơ quan có thẩm quyền xử lý các nhà thầu không thực hiện đúng hợp đồng.

Quang cảnh cuộc họp. Ảnh: CP

Phó Thủ tướng Thường trực nhấn mạnh, an toàn và tiện ích của người sử dụng là những tiêu chí quan trọng hàng đầu đối với một cảng hàng không quốc tế. ACV phải triển khai đồng bộ các hạng mục công trình, tuân thủ đầy đủ trình tự, thủ tục, tiêu chuẩn kỹ thuật và quy định về bảo vệ môi trường, không vì tiến độ mà bỏ qua chất lượng, an toàn công trình.

Đồng thời, ACV phối hợp với các cơ quan chức năng của Bộ Xây dựng hoàn thành công tác nghiệm thu công trình, kiểm tra, đánh giá điều kiện khai thác và thực hiện các thủ tục cấp phép chuyên ngành hàng không theo quy định. Cảng hàng không chỉ được đưa vào khai thác khi đáp ứng đầy đủ các điều kiện, bảo đảm tuyệt đối an toàn.

Cùng với đó, xác định rõ thời điểm công bố thông tin khai thác, kịp thời thông tin cho các hãng hàng không sau khi có thông báo của cấp có thẩm quyền để các hãng chủ động chuẩn bị nguồn lực, xây dựng kế hoạch khai thác và bố trí lịch bay.

UBND TPHCM và UBND TP. Đồng Nai tiếp tục triển khai các công trình giao thông kết nối với sân bay Long Thành, bảo đảm các điều kiện cung cấp nhiên liệu phục vụ khai thác. Hai địa phương cần quan tâm phát triển các công trình phụ trợ, cơ sở lưu trú, dịch vụ phục vụ hành khách và người lao động tại cảng hàng không.