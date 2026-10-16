Bộ Xây dựng nói gì về việc xử phạt lỗi không giữ khoảng cách trên cao tốc?

Theo ông Lê Kim Thành, Vụ trưởng Vụ Vận tải và An toàn giao thông, Bộ Xây dựng, việc bảo đảm khoảng cách an toàn giữa các phương tiện, đặc biệt trên đường cao tốc, là yêu cầu quan trọng nhằm phòng ngừa tai nạn giao thông. Thực tế cho thấy, các vụ tai nạn do không giữ khoảng cách, trong đó có những vụ va chạm liên hoàn, vẫn xảy ra và gây hậu quả nghiêm trọng.

Trong 9 tháng đầu năm 2026, toàn quốc xảy ra 11.549 vụ tai nạn giao thông, làm 7.166 người chết và 6.720 người bị thương. So với cùng kỳ năm 2025, số vụ tai nạn giảm 2.325 vụ, số người chết giảm 746 người và số người bị thương giảm 2.393 người.

Mặc dù tai nạn giao thông tiếp tục giảm trên cả ba tiêu chí, tình hình vẫn còn diễn biến phức tạp. Theo Bộ Xây dựng, việc chấp hành quy định về tốc độ và khoảng cách an toàn có ý nghĩa quan trọng trong phòng ngừa tai nạn, nhất là khi phương tiện lưu thông với tốc độ cao.

Về nguyên lý, tốc độ càng lớn thì quãng đường cần thiết để dừng xe càng dài. Đối với các phương tiện có khối lượng lớn như xe tải, xe khách, việc dừng xe cũng đòi hỏi quãng đường phanh phù hợp với điều kiện vận hành. Vì vậy, người điều khiển phương tiện cần chủ động duy trì khoảng cách an toàn với xe chạy liền trước, đồng thời điều chỉnh tốc độ theo tình hình giao thông và điều kiện thực tế.

Nhiều biển báo và vạch kẻ xác định khoảng cách xe đã được bố trí trên cầu Nhật Tân (Hà Nội) hồi cuối tháng 9/2026 nhưng sau đó được tháo bỏ. (Ảnh Thành Long)

Rà soát báo hiệu, nghiên cứu giải pháp trực quan trên cao tốc

Theo ông Lê Kim Thành, quy định về tốc độ và khoảng cách an toàn của xe cơ giới, xe máy chuyên dùng đã được quy định tại các văn bản pháp luật.

Tuy nhiên, các đơn vị được yêu cầu tiếp tục rà soát việc tổ chức giao thông và hệ thống báo hiệu trên các tuyến cao tốc; nghiên cứu bổ sung hình thức báo hiệu, chỉ dẫn trực quan và giải pháp tổ chức giao thông phù hợp, giúp người lái xe nhận biết rõ yêu cầu về khoảng cách an toàn, từ đó chủ động chấp hành.

Cùng với việc rà soát hệ thống báo hiệu, Bộ Xây dựng yêu cầu đánh giá các quy định về tốc độ và khoảng cách an toàn trên cơ sở thực tiễn khai thác đường cao tốc và kinh nghiệm quốc tế. Những nội dung chưa phù hợp, nếu có, sẽ được nghiên cứu sửa đổi, bổ sung.

Công tác tuyên truyền, hướng dẫn người lái xe cũng được chú trọng, tập trung vào kỹ năng duy trì khoảng cách an toàn trong điều kiện giao thông đông phương tiện, thời tiết xấu, ùn tắc hoặc khi xe phía trước giảm tốc độ đột ngột.

Bộ Xây dựng đồng thời yêu cầu nghiên cứu bổ sung, hoàn thiện nội dung chương trình và giáo trình đào tạo lái xe, chú trọng kỹ năng giữ khoảng cách an toàn và xử lý tình huống khi lưu thông trên cao tốc.

Chuẩn bị điều kiện xử phạt tại các đoạn cao tốc

Liên quan đến việc xử phạt vi phạm quy định về khoảng cách an toàn, Bộ Xây dựng đã chỉ đạo Cục Đường bộ Việt Nam phối hợp với Cục Cảnh sát giao thông (C08) chuẩn bị các điều kiện triển khai.

Cục Cảnh sát giao thông cũng đã có văn bản đề xuất các khu vực trên tuyến cao tốc dự kiến áp dụng quy định xử phạt. Trên cơ sở đó, Cục Đường bộ Việt Nam chỉ đạo các Khu Quản lý đường bộ, Sở Xây dựng các tỉnh, thành phố và nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án bố trí, lắp đặt hệ thống báo hiệu liên quan đến việc xác định khoảng cách an toàn tại các đoạn tuyến dự kiến nêu trên.

Việc xử phạt sẽ được thông báo triển khai khi đáp ứng đủ các điều kiện cần thiết. Như vậy, các cơ quan chức năng đang chuẩn bị về hệ thống báo hiệu và điều kiện tổ chức thực hiện trước khi áp dụng tại những khu vực dự kiến.

Theo Bộ Xây dựng, bên cạnh việc hoàn thiện hạ tầng, tổ chức giao thông và hướng dẫn trực quan, ý thức chấp hành quy định của người điều khiển phương tiện vẫn là yếu tố quan trọng để phòng ngừa tai nạn. Người tham gia giao thông cần tuân thủ tốc độ, giữ khoảng cách phù hợp và chủ động xử lý tình huống để bảo đảm an toàn cho bản thân và những người cùng tham gia giao thông.