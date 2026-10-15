Bộ Xây dựng nêu 4 giải pháp bảo đảm khoảng cách trên cao tốc

Vụ trưởng Vụ Vận tải và An toàn giao thông Lê Kim Thành thông tin tại buổi họp báo. Ảnh: Diệp Anh/Bnews/vnanet.vn

Liên quan đến dư luận quan tâm đến việc bảo đảm khoảng cách an toàn giữa các phương tiện, đặc biệt trên đường cao tốc, tại phiên Họp báo thường kỳ quý III năm 2026 của Bộ Xây dựng diễn ra ngày 15/10, Vụ trưởng Vụ Vận tải và An toàn giao thông Lê Kim Thành (Bộ Xây dựng) đã nêu 4 giải pháp để hỗ trợ người tham gia giao thông nhận biết thuận tiện khoảng cách an toàn và tổ chức giao thông, báo hiệu phù hợp, qua đó nâng cao khả năng chấp hành và bảo đảm an toàn khi lưu thông trên đường cao tốc.

Về tổ chức giao thông và báo hiệu, Bộ Xây dựng chỉ đạo Cục Đường bộ Việt Nam và các địa phương tiếp tục rà soát hệ thống báo hiệu, tổ chức giao thông trên các tuyến cao tốc; nghiên cứu bổ sung các hình thức báo hiệu, chỉ dẫn trực quan và giải pháp tổ chức giao thông phù hợp, giúp người lái xe nhận biết rõ yêu cầu về khoảng cách an toàn và chủ động chấp hành.

Về hoàn thiện quy định, Bộ Xây dựng rà soát, đánh giá các quy định về tốc độ và khoảng cách an toàn trên cơ sở thực tiễn khai thác đường cao tốc và kinh nghiệm quốc tế; kịp thời nghiên cứu sửa đổi, bổ sung những nội dung chưa phù hợp.

Bộ Xây dựng cũng tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn người lái xe về kỹ năng duy trì khoảng cách an toàn, nhất là trong các tình huống giao thông đông phương tiện, thời tiết xấu, ùn tắc hoặc phương tiện phía trước giảm tốc độ đột ngột.

Bên cạnh đó, Bộ Xây dựng giao các đơn vị nghiên cứu bổ sung, hoàn thiện nội dung chương trình, giáo trình đào tạo lái xe, tập trung vào kỹ năng duy trì khoảng cách an toàn và xử lý tình huống trên đường cao tốc.

Theo Vụ trưởng Vụ Vận tải và An toàn giao thông, quy định về khoảng cách an toàn của xe cơ giới, xe máy chuyên dùng khi tham gia giao thông đường bộ đã được thực hiện ổn định trong thời gian dài. Bộ Giao thông vận tải (nay là Bộ Xây dựng) đã ban hành Thông tư số 38/2024/TT-BGTVT ngày 15/11/2024, có hiệu lực từ ngày 1/1/2025, quy định cụ thể về tốc độ và khoảng cách an toàn của xe cơ giới, xe máy chuyên dùng tham gia giao thông đường bộ. Quy định về khoảng cách an toàn cơ bản phù hợp với kinh nghiệm quốc tế và các nước như Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc.

“Việc tuân thủ quy định pháp luật về an toàn giao thông là cần thiết. Những giải pháp này được kỳ vọng từng bước nâng cao khả năng nhận biết, chấp hành quy định về khoảng cách an toàn của người tham gia giao thông, đồng thời hoàn thiện tổ chức giao thông và hệ thống báo hiệu trên đường cao tốc, góp phần bảo đảm giao thông an toàn, thông suốt”, Vụ trưởng Vụ Vận tải và An toàn giao thông nhấn mạnh.

Thực hiện Thông báo số 482/TB-VPCP ngày 14/9/2026 của Văn phòng Chính phủ về Kết luận của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc tại cuộc họp ngày 11/9/2026, Bộ Xây dựng đã ban hành Văn bản số 14794/BXD-VT&ATGT ngày 18/9/2026, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trực thuộc tiếp tục rà soát việc tổ chức giao thông, hệ thống báo hiệu và hướng dẫn về khoảng cách an toàn trên các tuyến cao tốc; tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn người lái xe; rà soát các quy định về tốc độ, khoảng cách an toàn; nghiên cứu hoàn thiện quy chuẩn, tiêu chuẩn, giải pháp tổ chức giao thông và nội dung đào tạo lái xe.

Các quy định về khoảng cách an toàn đã được áp dụng ổn định, tạo cơ sở pháp lý để người điều khiển phương tiện chủ động duy trì khoảng cách phù hợp với tốc độ và điều kiện giao thông thực tế.

Bộ Xây dựng đã kịp thời triển khai chỉ đạo của Chính phủ, ban hành Văn bản số 14794/BXD-VT&ATGT ngày 18/9/2026 và chỉ đạo các cơ quan chuyên môn tập trung rà soát tổ chức giao thông, hệ thống báo hiệu trên các tuyến cao tốc; đồng thời nghiên cứu hoàn thiện quy định, quy chuẩn, tiêu chuẩn và chương trình đào tạo lái xe theo hướng giúp người điều khiển phương tiện dễ nhận biết, dễ thực hiện yêu cầu về khoảng cách an toàn.