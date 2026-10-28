Bộ Xây dựng làm việc với Cần Thơ về tiến độ nhà ở xã hội và nhà ở cho thuê

Chiều 28.10, Đoàn công tác của Bộ Xây dựng do Thứ trưởng Nguyễn Văn Sinh làm Trưởng đoàn, đã có buổi làm việc với TP. Cần Thơ về tiến độ triển khai các dự án nhà ở xã hội, nhà ở cho thuê trên địa bàn.

Bộ Xây dựng làm việc với TP. Cần Thơ về tiến độ nhà ở xã hội vào chiều 28.10

UBND TP. Cần Thơ cho biết, thực hiện Nghị quyết số 303/NQ-CP ngày 30.9.2026 của Chính phủ, Cần Thơ được giao hoàn thành 16.900 căn nhà ở xã hội đến năm 2030. Trong đó, giai đoạn 2026-2030 phải hoàn thành 13.250 căn, gồm 11.713 căn nhà ở xã hội và 1.537 căn nhà ở cho thuê.

Riêng năm 2026, thành phố được giao hoàn thành 3.000 căn, gồm 2.820 căn nhà ở xã hội và 180 căn nhà ở cho thuê.

Tính đến tháng 10.2026, Cần Thơ đã hoàn thành lũy kế 4.537/16.900 căn nhà ở xã hội, đạt khoảng 26,8% chỉ tiêu đến năm 2030. Riêng năm 2026, thành phố đã hoàn thành 724/3.000 căn, đạt 24,13% chỉ tiêu.

Ngày 24.10, TP. Cần Thơ vừa khởi công dự án nhà ở xã hội phường Cái Răng với hơn 2.940 căn hộ, tổng vốn đầu tư hơn 5.387 tỉ đồng

Từ đầu năm đến nay, thành phố chấp thuận chủ trương đầu tư, đồng thời giao chủ đầu tư 6 dự án mới với tổng quy mô 7.709 căn, tổng vốn 12.432 tỉ đồng. Trong đó, 3 dự án đã khởi công; 2 dự án dự kiến khởi công trong tháng 11.2026 và 1 dự án đang giải phóng mặt bằng.

Đối với nhà ở cho thuê, thành phố giao Quỹ Đầu tư Phát triển thành phố làm chủ đầu tư dự án tại đường Nguyễn Văn Cừ (phường An Bình), diện tích 1,62ha, quy mô 18 tầng với 1.000 căn; vốn đầu tư 1.360 tỉ đồng, dự kiến triển khai trong năm 2026.

Khó khăn của Cần Thơ là sau khi hợp nhất địa giới ba địa phương (Cần Thơ, Hậu Giang và Sóc Trăng), việc rà soát quỹ đất, danh mục dự án và nhu cầu nhà ở xã hội tại 103 xã, phường gặp nhiều khó khăn, ảnh hưởng đến tiến độ dự án.

Nhà đầu tư có tâm lý thận trọng do hiệu quả đầu tư và khả năng thu hồi vốn còn hạn chế so với các dự án bất động sản khác. Ngoài ra, chi phí xây dựng, giá vật liệu, chi phí bồi thường… có xu hướng tăng.

Nhu cầu nhà ở xã hội tập trung chủ yếu tại đô thị và khu vực phát triển công nghiệp, dịch vụ. Trong khi đó, tại các địa bàn khác, số lượng người đăng ký mua hoặc thuê nhà ở xã hội còn hạn chế, ảnh hưởng đến khả năng thu hút nhà đầu tư…

Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP. Cần Thơ Lê Công Lý thông tin về tiến độ các dự án nhà ở xã hội trên địa bàn

Trước tình hình trên, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP. Cần Thơ Lê Công Lý cho biết, để hoàn thành chỉ tiêu 3.000 căn nhà ở xã hội trong năm 2026, thành phố đang rà soát các dự án đã được chấp thuận chủ trương đầu tư, đánh giá cụ thể tiến độ và khả năng thực hiện.

Thành phố đôn đốc các dự án bảo đảm tiến độ, đồng thời xem xét xử lý những trường hợp chậm triển khai mà không có lý do phù hợp, tránh tình trạng dự án được chấp thuận nhưng kéo dài, không thực hiện.

Thành phố cũng yêu cầu sớm hoàn tất thủ tục để triển khai dự án nhà ở xã hội cho thuê tại phường An Bình, quy mô 1.000 căn.

UBND TP. Cần Thơ đang quyết liệt chỉ đạo triển khai thi công các dự án đã khởi công để có sản phẩm trong năm 2026. Tuy nhiên, đến cuối năm 2026, một số dự án có khả năng chưa thể hoàn thành thủ tục nghiệm thu phần móng.

Do đó, UBND TP. Cần Thơ kiến nghị Bộ Xây dựng xem xét, báo cáo, đề xuất Chính phủ chấp thuận cho Cần Thơ kéo dài thời gian thực hiện chỉ tiêu được giao năm 2026 đến hết quý I.2027.

Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Văn Sinh phát biểu

Phát biểu tại buổi làm việc, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Văn Sinh nhấn mạnh, phát triển nhà ở xã hội và nhà ở cho thuê là chủ trương lớn, góp phần bảo đảm an sinh xã hội, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và phát triển lành mạnh thị trường bất động sản.

Bộ Xây dựng ghi nhận nỗ lực của Cần Thơ trong quy hoạch, bố trí quỹ đất và chuẩn bị các dự án. Tuy nhiên, thành phố cần đánh giá cụ thể khả năng thực hiện chỉ tiêu nhà ở cho thuê, từ đó bảo đảm nguồn lực được bố trí gắn với phương án triển khai và khai thác hiệu quả.

Ông Nguyễn Văn Sinh lưu ý Cần Thơ khẩn trương rà soát danh mục dự án, xác định rõ số căn đã hoàn thành, số căn có khả năng hoàn thành và tiến độ thực hiện từng năm. Đây sẽ là căn cứ để đề xuất điều chỉnh chỉ tiêu; đồng thời, thành phố phải bảo đảm kế hoạch thực hiện đến năm 2030.