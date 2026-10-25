Bộ Xây dựng làm rõ VETC, ePass thu phí 6.600 đồng/tháng

Bộ Xây dựng vừa báo cáo Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc về kết quả kiểm tra, rà soát việc thu phí sử dụng ví điện tử khi liên kết với tài khoản giao thông.

Trước đó, VETC và Viettel Money (ePass) thông báo dự kiến thu phí 6.600 đồng/tháng đối với khách hàng cá nhân và 66.000 đồng/tháng đối với tổ chức, doanh nghiệp sử dụng ví điện tử liên kết với tài khoản giao thông.

Ngay sau khi có thông tin trên, Bộ Xây dựng đã chỉ đạo Cục Đường bộ Việt Nam làm việc với các cơ quan, đơn vị liên quan để làm rõ chính sách thu phí, cơ sở xác định mức thu và đối tượng áp dụng. Các doanh nghiệp được đề nghị tạm dừng triển khai để rà soát, nghiên cứu phương án phù hợp hơn với nhu cầu, tần suất sử dụng dịch vụ của khách hàng, đồng thời bảo đảm công khai, minh bạch thông tin.

Kết quả rà soát cho thấy hệ thống VETC hiện hỗ trợ 5 phương tiện thanh toán, gồm ví điện tử VETC, ví trả sau TPBank, ví trả sau BIDV, thẻ tín dụng TPBank và thẻ tín dụng BIDV.

Bộ Xây dựng làm rõ vụ VETC, ePass thu phí 6.600 đồng/tháng. (Ảnh minh hoạ).

Trong khi đó, hệ thống của Công ty CP Giao thông số Việt Nam (VDTC) hỗ trợ 11 phương tiện thanh toán gồm ví MoMo, Viettel Money, 8 ngân hàng và cổng thanh toán FPT Pay.

Chính sách thu phí giữa các phương tiện thanh toán có sự khác biệt.

Tại thời điểm rà soát, ví VETC, Viettel Money và hình thức trích nợ tự động của Vietcombank được miễn phí. Một số phương thức khác thu phí cố định hoặc tính phí dựa trên giá trị từng giao dịch.

Bộ Xây dựng đánh giá phần lớn phương tiện thanh toán liên kết với tài khoản giao thông đã áp dụng phí dịch vụ. Vì vậy, việc VETC và Viettel Money nghiên cứu thu phí có sự tương đồng với chính sách của một số đơn vị cung cấp dịch vụ thanh toán khác.

Tuy nhiên, chủ phương tiện có quyền hủy liên kết với phương tiện thanh toán hiện tại để lựa chọn phương thức khác phù hợp hơn.

Việc hủy liên kết không làm chấm dứt hoặc ảnh hưởng đến việc duy trì tài khoản giao thông.

Bộ Xây dựng cũng cho biết, cần phân biệt rõ tài khoản giao thông với phương tiện thanh toán được liên kết. Theo Nghị định số 119/2024/NĐ-CP của Chính phủ về thanh toán điện tử giao thông đường bộ, tài khoản giao thông được sử dụng để quản lý thông tin phương tiện và chủ phương tiện, không chứa tiền. Khi phát sinh giao dịch, tiền được trừ trực tiếp từ phương tiện thanh toán mà chủ phương tiện lựa chọn liên kết.

Phương tiện thanh toán có thể là ví điện tử, thẻ tín dụng hoặc hình thức thanh toán không dùng tiền mặt khác được hệ thống hỗ trợ. Tại một thời điểm, tài khoản giao thông chỉ được kết nối với một phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt.

Trên cơ sở đó, Bộ Xây dựng xác định khoản phí mà VETC và Viettel Money dự kiến thu là phí sử dụng phương tiện thanh toán, thuộc phạm vi điều chỉnh của pháp luật về ngân hàng. Đây không phải phí sử dụng đường bộ hay phí quản lý, duy trì tài khoản giao thông.