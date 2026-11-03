Bộ Xây dựng kiện toàn nhiều vị trí lãnh đạo

Đồng chí Trần Hồng Minh trao quyết định cho 2 đồng chí mới được bổ sung vào Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ Xây dựng nhiệm kỳ 2025-2030. (Ảnh: Cổng thông tin Bộ Xây dựng)

Tại hội nghị, Ban tổ chức Đảng ủy Bộ Xây dựng công bố Quyết định số 429-QĐ/ĐU ngày 26/10/2026 của Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ về việc chỉ định tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ Xây dựng nhiệm kỳ 2025-2030.

Theo quyết định, Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ chỉ định 2 đồng chí tham gia Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ Xây dựng nhiệm kỳ 2025-2030, gồm: đồng chí Vũ Quang Tiến, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ Xây dựng; đồng chí Lê Đỗ Mười, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ Xây dựng, Bí thư Đảng ủy, Cục trưởng Cục Hàng hải và Đường thủy Việt Nam.

Đồng chí Trần Hồng Minh trao quyết định cho 4 đồng chí mới được bổ sung vào Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ Xây dựng nhiệm kỳ 2025-2030. (Ảnh: Cổng thông tin Bộ Xây dựng)

Đồng thời, chỉ định 4 đồng chí tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ Xây dựng nhiệm kỳ 2025-2030, gồm: đồng chí Hồ Chí Quang, Bí thư Chi bộ, Vụ trưởng Vụ Quy hoạch Kiến trúc; đồng chí Đinh Công Minh, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Ban Quản lý dự án Thăng Long; đồng chí Nguyễn Giao Linh, Chánh Văn phòng Đảng ủy Bộ Xây dựng; đồng chí Nguyễn Diệu Linh, Bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Bộ Xây dựng.

Cũng tại hội nghị, Đảng ủy Bộ Xây dựng công bố Quyết định số 430-QĐ/ĐU ngày 26/10/2026 của Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ chuẩn y đồng chí Vũ Quang Tiến, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ Xây dựng nhiệm kỳ 2025-2030, tham gia Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Bộ Xây dựng nhiệm kỳ 2025-2030 và giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Bộ kiêm nhiệm.

Đồng chí Trần Hồng Minh trao quyết định bổ nhiệm Chánh Văn phòng và Phó Chánh Văn phòng Đảng ủy Bộ Xây dựng. (Ảnh: Cổng thông tin Bộ Xây dựng)

Trước đó, Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ Xây dựng đã ban hành các quyết định về công tác cán bộ tại Văn phòng Đảng ủy Bộ. Cụ thể, Quyết định số 151-QĐ/ĐU ngày 15/10/2026 bổ nhiệm có thời hạn đồng chí Nguyễn Giao Linh, Phó Chánh Văn phòng Đảng ủy Bộ Xây dựng, giữ chức Chánh Văn phòng Đảng ủy Bộ Xây dựng; Quyết định số 156-QĐ/ĐU cùng ngày bổ nhiệm có thời hạn đồng chí Nguyễn Hữu Vinh, chuyên viên chính Văn phòng Đảng ủy Bộ Xây dựng, giữ chức Phó Chánh Văn phòng Đảng ủy Bộ Xây dựng.

Phát biểu chúc mừng và giao nhiệm vụ cho các đồng chí được kiện toàn, bổ nhiệm, đồng chí Trần Hồng Minh, Bí thư Đảng ủy, Bộ trưởng Xây dựng nhấn mạnh, thời gian qua, công tác cán bộ luôn được Đảng ủy Bộ quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, bảo đảm kiện toàn tổ chức bộ máy và đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Bộ trưởng ghi nhận, đánh giá cao những nỗ lực, đóng góp của các đồng chí được giao trọng trách mới đối với cơ quan, đơn vị và sự phát triển chung của Đảng bộ Bộ Xây dựng. Đồng thời, đề nghị các đồng chí tiếp tục phát huy năng lực, kinh nghiệm công tác, nêu cao tinh thần trách nhiệm, tính tiền phong, gương mẫu của người cán bộ, đảng viên; giữ vững đoàn kết, thống nhất trong tập thể, thực hiện tốt phương châm "dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm", quyết tâm hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ được giao trong năm 2026 và những năm tiếp theo.

Thay mặt các đồng chí nhận quyết định, đồng chí Lê Đỗ Mười, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ Xây dựng, Bí thư Đảng ủy, Cục trưởng Cục Hàng hải và Đường thủy Việt Nam trân trọng cảm ơn sự quan tâm, tin tưởng của Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ, Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ Xây dựng và sự tín nhiệm của tập thể Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ.

Đồng chí khẳng định, việc được giao nhiệm vụ mới vừa là vinh dự, vừa là trách nhiệm chính trị lớn lao; đồng thời hứa sẽ tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, chấp hành nghiêm các nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt Đảng, phát huy dân chủ, giữ gìn đoàn kết, thống nhất, gắn trách nhiệm cá nhân với kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ.

Các đồng chí được kiện toàn, bổ nhiệm cũng cam kết vận dụng kinh nghiệm thực tiễn, sâu sát cơ sở, chủ động phối hợp các cơ quan, đơn vị trong thực hiện nhiệm vụ; tập trung giải quyết những vấn đề trọng tâm, nhiệm vụ khó, việc mới phát sinh, góp phần xây dựng đảng bộ Bộ Xây dựng trong sạch, vững mạnh, lãnh đạo thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ chính trị của ngành.